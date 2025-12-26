Nguyễn Đình Bắc hết cơ hội thi đấu ở Asian Games 2026

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX đã thảo luận và nhất trí thông qua nhiều báo cáo, dự thảo quan trọng để trình Đại hội, bao gồm thống nhất đề xuất đưa đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asian Games 2026 nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 (năm 2027) tổ chức tại Malaysia.

Điều này đồng nghĩa nhiều tuyển tuyển thủ U22 quốc gia vừa đoạt HCV SEA Games 33 như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức... hết cơ hội tranh tài ở đấu trường Đại hội Thể thao châu Á năm sau. Chân sút 22 tuổi xứ Nghệ góp công lớn mang giúp U22 quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025, gồm đăng quang U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Hôm nay (ngày 26-12), nòng cốt lực lượng của U22 Việt Nam sẽ sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự trước khi bước vào các lượt trận vòng bảng Giải U23 châu Á 2026.

Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò ông Kim Sang-sik dự kiến đấu giao hữu với đội tuyển U23 Syria, hòng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật. Tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nhiều thách thức tại U23 châu Á 2026, lần lượt chạm trán U23 Jordan (ngày 6-1), U23 Kyrgyzstan (ngày 9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út (ngày 12-1).

Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX cũng thông qua chủ trương điều chỉnh quy định đăng ký cầu thủ trẻ (U9-U21) tại các giải bóng đá từ năm 2026, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.



