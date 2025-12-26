Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Bất ngờ dễ xảy ra

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2025, do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, sẽ diễn ra tối nay, 26-12.

Sao trẻ so kè cùng đàn anh

Tốp 5 ứng viên QBV Việt Nam năm 2025 gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Trần Trung Kiên. Danh sách rút gọn này đã thể hiện bức tranh toàn cảnh bóng đá Việt Nam năm 2025, là sự giao thoa giữa kinh nghiệm lão luyện của các cầu thủ kỳ cựu và sự nhiệt huyết ở lứa tài năng.

Đình Bắc (ảnh trên) và Bích Thùy (số 23) có thể tạo bất ngờ ở cuộc đua danh hiệu Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 .(Ảnh: NGỌC LINH)

Tiến Linh, Hoàng Đức và Quang Hải không chỉ đóng vai trò trụ cột trong màu áo CLB chủ quản mà còn góp công mang về danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2024 - diễn ra đầu năm 2025. Trong khi đó, Đình Bắc và Trung Kiên là những "công thần" trong màu áo U22 quốc gia, đăng quang U23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 và mang về HCV SEA Games 33 cho bóng đá Việt Nam.

Nhận định tốp 3 chung cuộc danh hiệu QBV Việt Nam kỳ này, nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng lứa cầu thủ kỳ cựu đã duy trì phong độ ổn định ở sân chơi cấp CLB. Song, họ lại thiếu những khoảnh khắc biểu tượng để thể hiện sự vượt trội so với đàn em.

Trong số các cầu thủ trẻ, Đình Bắc không chỉ tạo ấn tượng ở V-League, AFC Champions League Two hay Cúp C1 Đông Nam Á mà còn được đánh giá cao về sự tiến bộ, cải thiện nhanh chóng trình độ chuyên môn. Trước ngày tham dự SEA Games 33, anh đã giúp CLB Công an Hà Nội sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two.

Chân sút 22 tuổi gốc Nghệ An này là thủ lĩnh của U22 Việt Nam trong hành trình đăng quang bóng đá nam SEA Games 33 với 3 bàn thắng, 2 kiến tạo. Trước đó, tại giải đấu cấp độ U23 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 7-2025, Đình Bắc ghi được 2 bàn thắng, được bình chọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải.

Vì vậy, Đình Bắc là cầu thủ được khán giả đánh giá có thể gây bất ngờ ở cuộc đua danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025, thách thức "trật tự" cũ. Không chỉ có tên trong tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV nam Việt Nam, chân sút của CLB Công an Hà Nội này còn xuất hiện ở danh sách rút gọn hạng mục "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" của giải thưởng năm nay.

Thủ thành Trung Kiên cũng được đánh giá cao nhờ thể hình lý tưởng, kỹ năng phản xạ cứu thua xuất thần. Anh thi đấu chững chạc tại V-League, Cúp Quốc gia, SEA Games 33 lẫn U23 Đông Nam Á…

Khó đoán Quả bóng vàng nữ

Huỳnh Như, Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang và Hải Yến là những cầu thủ cuối cùng trong danh sách rút gọn bầu chọn danh hiệu QBV nữ 2025. Không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, giải thưởng này còn là thước đo về tầm ảnh hưởng, sự ổn định phong độ và giá trị cống hiến trong một năm của họ đối với bóng đá nữ Việt Nam.

Tuy không thể bảo vệ tấm HCV SEA Games vì sai lầm của trọng tài điều hành trận chung kết, song màn trình diễn và sự cống hiến của các cô gái tuyển nữ Việt Nam đã khiến người hâm mộ bóng đá châu Á khâm phục. Ở sân chơi này, Huỳnh Như không có nhiều đất diễn, trong khi Thùy Trang đã khoác áo tuyển nữ futsal Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33. Vì vậy, Bích Thùy, Vạn Sự và Hải Yến có lợi thế nhất định khi đua tranh tốp 3 chung cuộc.

Vạn Sự là một tiền vệ đa năng, chơi bóng với xu hướng tấn công hiện đại. Ít bộc lộ cảm xúc song cô gái sinh năm 2001 này rất điềm tĩnh, luôn tuân thủ kỷ luật, chiến thuật khi thi đấu.

Đối tác ăn ý của Vạn Sự trên hàng tấn công tuyển nữ Việt Nam là Bích Thùy. Nữ cầu thủ sinh năm 1994 không quá nổi bật về thể hình nhưng sẵn sàng đột phá, đua tốc độ, phô diễn khả năng rê dắt, xử lý táo bạo để khoét thủng hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Hải Yến được cho là "sát thủ" trong vòng cấm của tuyển nữ quốc gia. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định ở cả CLB lẫn đội tuyển, nhất là khả năng chớp thời cơ và dứt điểm một chạm trong vòng cấm.