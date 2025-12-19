HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Bàn rút ngắn tỉ số của Nguyễn Đình Bắc là tiền đề giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33

Duy trì phong độ ấn tượng từ đầu giải đấu khiến Nguyễn Đình Bắc bị U22 Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt ở trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33. Mỗi khi chân sút xứ Nghệ có bóng, lập tức 3 tuyển thủ Thái Lan áp sát và không ngần ngại "đá rát" hòng "khóa chặt" Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV? - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV? - Ảnh 2.

Nhân tố chủ chốt của U22 Việt Nam bị "phong tỏa" là lí do khiến thầy trò ông Kim Sang-sik bị đối phương lấn lướt, không thể kiểm soát thế trận và nhận hai bàn thua ở hiệp 1. Tuy nhiên, những thay đổi mang tính chuyên môn ở hiệp 2 giúp U22 Việt Nam chơi khởi sắc và lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.

Đầu hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc khôn khéo đi bóng trong vòng cấm khiến hậu vệ Thái Lan phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền 11m. Trên chấm penalty, cầu thủ của Công an Hà Nội lạnh lùng đánh bại thủ thành Sorawat Phosaman. Bàn rút ngắn tỉ số của Nguyễn Đình Bắc là tiền đề giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33.

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV? - Ảnh 3.

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV? - Ảnh 4.

Đình Bắc cho biết: "Được khoác trên mình màu áo tuyển Việt Nam thì tất cả cầu thủ đều hãnh diện, tự hào và cố gắng cống hiến hết mình. Chúng tôi đã kiên cường vượt thử thách khó nên tấm HCV SEA Games 33 là thành tích hoàn toàn xứng đáng với toàn đội".

Chia sẻ về động lực giúp Đình Bắc và đồng đội có màn ngược dòng thắng ngoạn mục U22 Thái Lan, cầu thủ xứ Nghệ tiết lộ: "Trong giờ nghỉ giữa trận, HLV Kim nói với chúng tôi rằng muốn giành chiến thắng thì cần phải có được một bàn gỡ trước phút thi đấu thứ 60. Chúng tôi vượt chỉ tiêu với hai bàn thắng chỉ trong vòng 15 phút của hiệp 2 và còn giành chiến thắng chung cuộc ở thời gian thi đấu hiệp phụ".

Lần đầu dự SEA Games và giành HCV cho đội nhà, Đình Bắc cho rằng kết quả này sẽ giúp anh thêm phần tự tin trong sự nghiệp, tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt để làm giàu bảng thành tích cá nhân.

Chân dung những người hùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Chân dung những người hùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

VFF mạnh tay, U22 Việt Nam được thưởng 2,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Tấm HCV SEA Games 33 - 2025 giúp U22 Việt Nam nhận về phần thưởng 2,5 tỉ đồng từ VFF và các nhà tài trợ.

U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Bị dẫn trước 2 bàn song U22 Việt Nam đã lột xác trong hiệp 2 để đảo ngược tình thế, đánh bại U22 Thái Lan và lên ngôi vô địch SEA Games 33 xứng đáng

VFF mạnh tay, U22 Việt Nam được thưởng 2,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Tấm HCV SEA Games 33 - 2025 giúp U22 Việt Nam nhận về phần thưởng 2,5 tỉ đồng từ VFF và các nhà tài trợ.

