U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, chân sút Nguyễn Thanh Nhàn lập công trong hiệp phụ thứ nhất, giúp U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan với tỉ số chung cuộc 3-2, đoạt tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 tối 18-12.

Tận dụng lợi thế sân nhà, U22 Thái Lan bắt nhịp trận đấu nhanh, chủ động đẩy cao đội hình pressing và kiểm soát thế trận. Khả năng sút phạt hiểm hóc của Yotsakorn và "siêu phẩm" bàn thắng của đội trưởng Ratree giúp đội chủ nhà mở tỉ số, dẫn trước đối phương với cách biệt 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Nếu 45 phút đầu tiên trận tranh tấm HCV SEA Games 33 là sàn diễn của chủ nhà Thái Lan thì khoảng thời gian còn lại là sự tỏa sáng của đoàn quân HLV Kim Sang-sik. Những chiến binh "sao vàng" thể hiện sự kiên cường và khả năng vượt khó, lật ngược thế trận đầy ngoạn mục.

Chân sút Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là "người hùng" phá thế bế tắc cho U22 Việt Nam khi tự mình lập công rút ngắn tỉ số trận đấu ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik mới là tâm điểm của trận chung kết SEA Games diễn ra ở "chảo lửa" Rajamangala.

U22 Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. (Ảnh: NGỌC LINH)

Sau khi U22 Thái Lan có 2 bàn dẫn trước, chiến lược gia Hàn Quốc đã nhanh nhạy tìm cách khắc phục khuyết điểm trong đấu pháp, có những thay đổi nhân sự hợp lý. Chỉ 15 phút sau bàn gỡ của đồng đội, trung vệ Phạm Lý Đức tham gia tấn công và san bằng tỉ số 2-2 cho đội nhà.

Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân từ băng ghế dự bị khiến cách vận hành chiến thuật của U22 Việt Nam trơn tru, đặc biệt ở những mảng miếng triển khai tấn công biên và trung lộ, biết khai thác những sơ hở ở hàng phòng ngự đối phương. Nếu các tình huống dứt điểm của Lý Đức, Hiểu Minh và Thanh Nhàn không đưa bóng dội khung thành đối phương thì đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã có thể định đoạt kết quả thắng ngay trong 90 phút thi đấu.

Tận dụng thời điểm các cầu thủ đội chủ nhà sa sút thể lực, thầy trò ông Kim Sang-sik duy trì nhịp độ tấn công để tạo thế trận lấn lướt đối phương. Cuối hiệp phụ thứ nhất, tình huống đánh cánh trái của U22 Việt Nam khiến thủ thành Thái Lan không thể cản phá bóng thành công, để Thanh Nhàn hóa "người hùng" khi ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc.

U22 Việt Nam không chỉ trình diễn màn ngược dòng thắng ngoạn mục trước đối thủ mạnh mà còn giải tỏa sự bực tức của khán giả nhà, khi chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam vụt mất HCV vì sai lầm của trọng tài.

Đây cũng là chiến tích thứ 3 của U22 Việt Nam trong năm 2025, gồm vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.



