Thể thao

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á ở tuổi 22

Đông Linh - Ảnh: Phong Lê

(NLĐO) – Cơ thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho billiards nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt hảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á 2026.

Là đại diện duy nhất của billiards carom 3 băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Sau khi đánh bại Baek Ga In như khi họ chạm trán trực tiếp tại vòng bảng, Yến Sinh xuất sắc đánh bại cả đương kim vô địch Heo Chae-won trước sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Yến Sinh loại ĐKVĐ Heo Chae-won, đối đầu Lee Yu Na ở chung kết

Nữ cơ thủ của TP HCM liên tục tạo ra loạt series điểm ấn tượng, trong đó có lượt cơ 10 điểm để dẫn trước 18-1 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Yến Sinh tiếp tục có series 5 điểm, thắng áp đảo 30-12 sau 22 lượt cơ để ghi tên mình vào chung kết.

Đối thủ của Yến Sinh trong trận chung kết vẫn là một cơ thủ đẳng cấp - Lee Yu Na, người vượt qua đồng hương Hàn Quốc đang xếp hạng 2 thế giới Kim Ha Eun với tỉ số 30-24 ở trận bán kết còn lại. Một cuộc thư hùng vô cùng hấp dẫn, xác định cúp vô địch tiếp tục quay về Hàn Quốc hay ở lại TP HCM như sự tôn vinh nhà vô địch mới của giải.

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á - Ảnh 2.

Lee Yu Na bị áp đảo hoàn toàn ở trận chung kết

Ở lượt trận chung kết chiều 10-5, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Yến Sinh khởi đầu tốt với nhiều cú đánh chính xác. Nữ cơ thủ của Việt Nam dẫn trước 15-5 sau hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Lee Yu Na với series 6 điểm dần rút ngắn khoảng cách xuống còn 18-24.

Dù vậy, Yến Sinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỉ số 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, billiards carom Việt Nam có một nữ cơ thủ vô địch châu lục.

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á - Ảnh 3.

Nguyễn Đức Yến Sinh lần đầu vô địch châu Á

Ở trận chung kết nội dung carom 1 băng, Phạm Cảnh Phúc lên ngôi vô địch sau chiến thắng áp đảo 100-42 trước Mori Yoichirou (Nhật Bản). Trận đấu kết thúc sau 14 lượt cơ, trao cơ hội để cơ thủ Phạm Cảnh Phúc lần đầu tiên giành ngôi quán quân châu lục, thay thế xứng đáng cơ thủ đồng hương Hồ Hoàng Hùng, nhà vô địch giải lần trước.

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á - Ảnh 4.

Phạm Cảnh Phúc vô địch carom 1 băng

Không có cú hat-trick vô địch giành cho các cơ thủ chủ nhà dù Đinh Trọng Văn thi đấu rất hay ở chung kết nội dung carom 3 băng U22 nam cùng với đương kim vô địch Kim Do-hyun. Cơ thủ Hàn Quốc thể hiện đẳng cấp với cú đềpa ghi liền 14 điểm và dẫn xa 21-4 sau hiệp 1. 

Sau giờ nghỉ, dù Đinh Trọng Văn đã rút ngắn đáng kể cách biệt còn 24-36, Kim Do-hyun vẫn thắng chung cuộc 40-28 sau 25 lượt cơ. Thành tích á quân giải đấu sân nhà cũng đã là thành công lớn với Đinh Trọng Văn ngay lần đầu góp mặt ở đấu trường châu lục.

Tính thêm danh hiệu á quân nội dung carom ba băng nam của Bao Phương Vinh, billiards Việt Nam đã có giải đấu thực sự thành công trên sân nhà, khẳng định vị thế một trong những cường quốc billiards carom hàng đầu châu lục và cả thế giới. 

Ngay trong tháng 5 này, người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục được chứng kiến màn hội tụ của các cơ thủ hàng đầu tại TP HCM, trong khuôn khổ chặng World Cup rất được chờ đợi.

Bao Phương Vinh về nhì ở Giải Vô địch billiards châu Á trên sân nhà

Đánh bại hạt giống số 1 Cho Myung-woo tại vòng 16 nhưng để thua cơ thủ Kim Haeng-jik ở chung kết, Bao Phương Vinh vuột danh hiệu vô địch châu Á trên sân nhà.

Dàn sao cơ thủ billiards carom đua tài tại Việt Nam

Liên tiếp đăng cai Giải Vô địch châu Á 2026 và HCMC World Cup 2026 trong tháng 5, Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của làng billiards carom quốc tế

Billiards carom Việt Nam khẳng định thế và lực

Ba năm liên tiếp vào đến trận chung kết với 2 lần giành chức vô địch thế giới, billiards carom Việt Nam xứng đáng là một thế lực thực sự ở đấu trường quốc tế

