Dàn sao cơ thủ billiards carom đua tài tại Việt Nam

Việc liên tục được trao quyền tổ chức những sự kiện đỉnh cao cho thấy TP HCM đang từng bước khẳng định vị thế "thủ phủ mới" của billiards carom châu Á, nơi hội tụ các cơ thủ hàng đầu, người hâm mộ cuồng nhiệt và năng lực tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Giải Vô địch Billiards carom châu Á 2026 do Liên đoàn Billiards carom châu Á (ACBC) ủy nhiệm cho Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Hollywood. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của billiards châu lục trong năm, quy tụ nhiều tay cơ mạnh của Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Giải đấu châu lục năm nay gồm 4 nội dung thi đấu: carom 3 băng, carom 1 băng, carom 3 băng nữ và U22 carom 3 băng. Được chú ý nhất trong chuỗi sự kiện này là các cuộc tranh tài nội dung carom 3 băng nam trong 2 ngày 7 và 8-5, quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu. Đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) sẽ bảo vệ ngôi vị của mình trước sự cạnh tranh của dàn sao chủ nhà như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự hay các hảo thủ Nhật Bản Umeda Ryuji, Miyashita Takao… Ngôi vô địch được nhận khoảng 178 triệu đồng.

Trần Quyết Chiến và các cơ thủ Việt Nam sắp thi đấu 2 giải lớn trên sân nhà. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Ba nội dung còn lại của giải sẽ đồng loạt tranh tài từ ngày 9-5 tại Nhà Thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP HCM). Đây là dịp để khán giả được thưởng thức nhiều phong cách thi đấu khác nhau, từ sự bản lĩnh của các cơ thủ dày dạn kinh nghiệm đến sức trẻ của những gương mặt kế cận.

Billiards Việt Nam trông chờ nhiều ở nội dung carom 1 băng với sự hiện diện của đương kim vô địch Hồ Hoàng Hùng cùng chiến dịch bảo vệ danh hiệu trên sân nhà. Ở nội dung carom 3 băng nữ, 15 cơ thủ sẽ đua tranh ngôi số 1 cùng với đương kim vô địch Heo Chae-won cùng giải thưởng hơn 50 triệu đồng.

Giải U22 carom 3 băng được xác định là sân chơi dành cho thế hệ kế thừa, với chức vô địch hiện do Kim Do-hyun nắm giữ. Giải thưởng cho nhà vô địch trẻ là khoảng 50 triệu đồng.

Không dừng lại ở sân chơi châu lục, chỉ ít ngày sau khi Giải Vô địch châu Á khép lại, TP HCM sẽ tiếp tục chào đón những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới tại HCMC World Cup 2026. Giải diễn ra từ ngày 18 đến 24-5 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành).

Đây là chặng đấu danh giá thuộc hệ thống World Cup carom 3 băng của Hiệp hội Carom thế giới (UMB), quy tụ những cơ thủ quốc tế mạnh nhất cùng dàn vận động viên hàng đầu Việt Nam. HCMC World Cup 2026 tiếp tục do HBSF tổ chức theo sự ủy quyền của UMB, với sự đồng hành của thương hiệu Hollywood.

Chủ nhà Việt Nam sẽ có khoảng 25 cơ thủ tranh tài tại World Cup TP HCM 2026. Trong đó, 16 cơ thủ đã giành suất thi đấu qua 2 vòng tuyển chọn tại Việt Nam, một số suất đặc cách cho nhà tài trợ, cùng một số tay cơ có thứ hạng nhất định trong tốp đầu thế giới.

Việc liên tiếp tổ chức 2 giải đấu lớn trong tháng 5 cho thấy TP HCM đang sở hữu đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm mới của billiards carom châu Á. Với hệ thống nhà thi đấu đạt chuẩn, kinh nghiệm tổ chức dày dạn, lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp và cộng đồng người hâm mộ đông đảo, TP HCM được tin tưởng trao quyền tổ chức các sự kiện hàng đầu (World Cup TP HCM 2026 là lần thứ 10 giải được đăng cai), khẳng định vị thế của billiards carom Việt Nam.