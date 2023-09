Cả một ngày dài khá bình lặng khi hầu hết các môn thi có nội dung tranh chung kết đều không thành công, niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam dồn hết vào phần dự thi của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở chung kết 400 m tự do nam. Cự ly sở trường giúp Huy Hoàng nhiều lần thành công ở đấu trường Đông Nam Á song lại thực sự làm khó anh khi bước ra đấu trường lớn châu lục, chạm trán các đối thủ mạnh.



Xuất phát ở làn bơi số 6, Huy Hoàng bỗng chững lại và rơi dần xuống vị trí thứ 8 sau 50 m nước đầu tiên. Nhà vô địch SEA Games 32 không có dấu hiệu gì cho thấy có thể vượt lên khi hết 300 m đầu tiên mà anh vẫn xếp ở vị trí cuối cùng.

Nguyễn Huy Hoàng nhận huy chương đồng cự ly bơi 400 m. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Cũng như khi gây bất ngờ theo chiều cảm xúc ngược lại ở đợt thi chung kết 1.500 m tự do cách đây ít ngày, kình ngư quê Quảng Bình đến lúc này mới tăng tốc và vượt lên vị trí thứ ba sau 350 m. Huy Hoàng giữ được thứ hạng này cho đến khi về đích với thành tích 3 phút 49 giây 16, chỉ sau Kim Woo-min (Hàn Quốc, 3 phút 44 giây 36) và Pan Zhan-le (Trung Quốc, 3 phút 48 giây 81).

Không có thêm một chuẩn tham dự Olympic như hai lần giành được từ các nội dung 1.500 m tự do (chuẩn B) và 800 m tự do (chuẩn A), thế nhưng tấm HCĐ 400 m tự do đã khép lại thêm một kỳ ASIAD thành công trong sự nghiệp của Nguyễn Huy Hoàng, sau 1 HCB và 1 HCĐ tại kỳ ASIAD 18 cách đây 5 năm ở Indonesia.

Điền kinh ngày đầu ra quân và thành quả nhận được của 3 tuyển thủ trẻ Minh Hạnh, Ánh Thục và Nhi Yến thực sự đáng giá vào cuối ngày thi đấu thứ sáu của đại hội. Hoàng Thị Minh Hạnh về nhì một đợt chạy vòng loại và cùng Hoàng Thị Ánh Thục lọt tiếp vào chung kết cự ly 400 m với tư cách người về thứ ba có thành tích tốt thứ nhì.

Lần đầu bước ra đường chạy châu lục, Trần Thị Nhi Yến cho thấy cô xứng đáng là niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam, ở nội dung hấp dẫn nhất của bộ môn nữ hoàng. Nhi Yến về thứ ba đợt chạy vòng loại 100 m đầu tiên và nín thở chờ đến khi kết thúc các đợt chạy vòng loại để biết mình được vào tranh chung kết cự ly này. Cô gái quê Long An lọt tiếp vào chung kết nhờ sở hữu thành tích tốt trong số 3 người về thứ ba của ba lượt, vô tình loại luôn ngôi sao người Philippines Christina Marie Knotte, một thời là đối thủ đáng gờm của đàn chị Lê Tú Chinh ở đấu trường SEA Games.