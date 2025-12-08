HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Lâm Thái không phải là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – Trong thông cáo đính chính ngày 8-12, Trường ĐH SK-ĐA TP HCM đã khẳng định Nguyễn Lâm Thái không học tại trường.

Nguyễn Lâm Thái không phải là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM - Ảnh 1.

Thông tin không chính xác từ vụ việc đã gây mất uy tín trong công tác đào tạo của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, tốc độ lan truyền của tin tức đôi khi vượt xa tốc độ kiểm chứng của sự thật. Vụ việc liên quan đến Nguyễn Lâm Thái – người bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của thí sinh Hoa hậu Cosmo Mexico tại Đà Lạt – là một minh chứng rõ rệt.

Khi một số cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử vội vàng gắn vụ việc của cá nhân này với Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, hệ lụy không chỉ dừng lại ở sai lệch thông tin, mà còn tác động tiêu cực tới uy tín của một cơ sở đào tạo nghệ thuật lâu đời. Thông tin sai lệch và hệ quả đối với uy tín của nhà trường.

Nhiều tin bài những ngày qua đã dẫn lại hoặc khẳng định rằng Nguyễn Lâm Thái "từng theo học", "từng là sinh viên" của Trường ĐH SK-ĐA TP HCM. 

Việc những thông tin chưa được kiểm chứng này xuất hiện đồng loạt trên báo chí và mạng xã hội đã gây hiểu lầm cho công chúng và phụ huynh người học đến giới nghệ thuật chuyên nghiệp. Vụ việc này khiến danh tiếng của nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Là nơi đào tạo nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên, quay phim, biên kịch… có đóng góp lớn cho sân khấu – điện ảnh nước nhà, Trường ĐH SK-ĐA đương nhiên cần được bảo vệ khỏi mọi sự quy chụp vô căn cứ.

Nguyễn Lâm Thái không phải là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM - Ảnh 2.

Thông tin này không chính xác

Uy tín của một cơ sở giáo dục nghệ thuật không chỉ nằm ở chất lượng đào tạo mà còn ở hình ảnh, thương hiệu được gây dựng qua nhiều thập kỷ. Do vậy, việc gắn vụ việc vi phạm pháp luật của một cá nhân vào tên tuổi nhà trường là một hành động gây tổn hại trực tiếp.

Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP HCM đã khẳng định trên cổng thông tin của nhà trường: "Không có Nguyễn Lâm Thái trong bất kỳ hệ đào tạo nào".

Theo đó, không tồn tại bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TP.HCM). • Nhà trường chưa từng cấp bất kỳ loại giấy tờ, chứng nhận, xác nhận sinh viên nào cho cá nhân này.

Các thông tin về việc Nguyễn Lâm Thái từng là sinh viên trường hoàn toàn không xuất phát từ phía nhà trường và là sai sự thật. Đây là những khẳng định mạnh mẽ, minh bạch, nhằm tách bạch rõ ràng trách nhiệm cá nhân của người vi phạm với danh dự của tập thể nhà trường và cộng đồng sinh viên – cựu sinh viên.

Nguyễn Lâm Thái không phải là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM - Ảnh 3.

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM yêu cầu một số báo, trang mạng đính chính

Thông cáo đính chính nhấn mạnh: việc các cơ quan báo chí, trang tin, KOL, fanpage… tùy tiện gắn tên nhà trường vào một vụ việc không liên quan, khi chưa được kiểm chứng, là hành vi thiếu trách nhiệm và vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. 

Để khắc phục hậu quả, Trường ĐH SK-ĐA yêu cầu: Gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa ngay các chi tiết sai lệch; Đăng tải văn bản đính chính công khai theo đúng Luật Báo chí; Không sử dụng tên nhà trường trong các tin bài tiếp theo nếu không có căn cứ hoặc xác nhận chính thức.

Yêu cầu này là phù hợp với quy định pháp luật và chuẩn mực báo chí. Nó cũng nhắc lại bài học quan trọng: tốc độ không thể thay thế sự chính xác.

Một điểm đáng chú ý trong thông cáo là quan điểm của nhà trường về giáo dục: "Mọi hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân phải được xem xét trên cơ sở trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, không thể quy chụp cho tập thể nhà trường".

Trường ĐH SK-ĐA từ lâu đã coi trọng việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội cho người học. Chính vì vậy, bất kỳ hành vi vi phạm nào của xã hội cũng không thể được mặc nhiên gắn với tập thể hàng chục nghìn sinh viên và cựu sinh viên đã và đang đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

Vụ việc liên quan đến Nguyễn Lâm Thái là một cảnh báo về mặt trái của truyền thông vội vã. Thông cáo đính chính của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM không chỉ nhằm bảo vệ uy tín nhà trường mà còn khẳng định một nguyên tắc căn bản: không ai được phép đưa thông tin thiếu kiểm chứng, gây tổn hại đến danh dự của tổ chức và cộng đồng.

