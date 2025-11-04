Nguyên lãnh đạo cấp cao Triều Tiên qua đời ở tuổi 97

Thông tin trên được AP dẫn lại từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4-11. Nguồn tin cho biết ông Kim Yong Nam qua đời do suy đa tạng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp tới viếng và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước linh cữu ông Kim Yong Nam.

Lễ tang dự kiến được tổ chức vào ngày 6-11 tại Bình Nhưỡng, theo KCNA.

Ông Kim Yong Nam trả lời hãng thông tấn AP tại Bình Nhưỡng ngày 4-10-2013. Ảnh: AP

Ông Kim Yong Nam làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên từ năm 1998 đến năm 2019.

Ông Kim Yong Nam được biết đến với phong thái điềm đạm, giọng nói trầm vang và những bài phát biểu mang đậm tính tuyên truyền tại các sự kiện quốc gia.

Từ thời cố lãnh đạo Kim Jong Il, ông Kim Yong Nam thường đại diện Bình Nhưỡng tiếp đón các đoàn khách quốc tế.

Tháng 2-2018, ông Kim Yong Nam cùng bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tới Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang.

Tại đây, ông Kim Yong Nam và bà Kim Yo Jong ngồi cách Phó Tổng thống Mỹ khi đó là Mike Pence chỉ vài mét, nhưng hai bên không có bất kỳ tiếp xúc rõ ràng nào.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng muốn cải thiện quan hệ với Seoul và Washington sau nhiều năm căng thẳng trên bán đảo liên Triều.

Chuyến công du này đưa ông Kim Yong Nam trở thành quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc kể từ năm 2014.

Đến tháng 4-2019, chức vụ của ông Kim Yong Nam được đảm nhận bởi ông Choe Ryong Hae - một đồng minh thân cận với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Sinh ra tại Bình Nhưỡng, ông Kim Yong Nam từng theo học tại Đại học Kim Il Sung và Đại học Quốc gia Moscow của Nga.

Ông Kim Yong Nam là một nhà ngoại giao kỳ cựu, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên từ năm 1983 đến 1998.

Ông Kim Yong Nam từng đại diện Triều Tiên tại nhiều hội nghị quốc tế, trong đó có Hội nghị Phong trào Không liên kết năm 2012 tại Iran.

Theo KCNA, ông Kim Yong Nam đã thể hiện năng lực và kinh nghiệm nổi bật trên trường quốc tế, đóng góp đáng kể vào lịch sử chính trị và ngoại giao của Triều Tiên.