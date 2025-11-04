Nguyên lãnh đạo cấp cao Triều Tiên qua đời ở tuổi 97

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nguyên lãnh đạo cấp cao Triều Tiên qua đời ở tuổi 97

Hải Hưng

(NLĐO) - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong Nam vừa qua đời hôm 3-11, hưởng thọ 97 tuổi

Thông tin trên được AP dẫn lại từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4-11. Nguồn tin cho biết ông Kim Yong Nam qua đời do suy đa tạng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp tới viếng và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước linh cữu ông Kim Yong Nam. 

Lễ tang dự kiến được tổ chức vào ngày 6-11 tại Bình Nhưỡng, theo KCNA.

Nguyên lãnh đạo cấp cao Triều Tiên qua đời - Ảnh 1.

Ông Kim Yong Nam trả lời hãng thông tấn AP tại Bình Nhưỡng ngày 4-10-2013. Ảnh: AP

Ông Kim Yong Nam làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên từ năm 1998 đến năm 2019.

Ông Kim Yong Nam được biết đến với phong thái điềm đạm, giọng nói trầm vang và những bài phát biểu mang đậm tính tuyên truyền tại các sự kiện quốc gia.

Từ thời cố lãnh đạo Kim Jong Il, ông Kim Yong Nam thường đại diện Bình Nhưỡng tiếp đón các đoàn khách quốc tế. 

Tháng 2-2018, ông Kim Yong Nam cùng bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tới Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang.

Tại đây, ông Kim Yong Nam và bà Kim Yo Jong ngồi cách Phó Tổng thống Mỹ khi đó là Mike Pence chỉ vài mét, nhưng hai bên không có bất kỳ tiếp xúc rõ ràng nào.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng muốn cải thiện quan hệ với Seoul và Washington sau nhiều năm căng thẳng trên bán đảo liên Triều.

Chuyến công du này đưa ông Kim Yong Nam trở thành quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc kể từ năm 2014.

Đến tháng 4-2019, chức vụ của ông Kim Yong Nam được đảm nhận bởi ông Choe Ryong Hae - một đồng minh thân cận với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Sinh ra tại Bình Nhưỡng, ông Kim Yong Nam từng theo học tại Đại học Kim Il Sung và Đại học Quốc gia Moscow của Nga.

Ông Kim Yong Nam là một nhà ngoại giao kỳ cựu,  giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên từ năm 1983 đến 1998. 

Ông Kim Yong Nam từng đại diện Triều Tiên tại nhiều hội nghị quốc tế, trong đó có Hội nghị Phong trào Không liên kết năm 2012 tại Iran.

Theo KCNA, ông Kim Yong Nam đã  thể hiện năng lực và kinh nghiệm nổi bật trên trường quốc tế, đóng góp đáng kể vào lịch sử chính trị và ngoại giao của Triều Tiên.

Tin liên quan

Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

(NLĐO) – Một đoạn video cho thấy các nhân viên nhanh chóng lau dọn mọi đồ vật mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un chạm vào sau cuộc gặp với tổng thống Nga tại Bắc Kinh

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Triều Tiên, Ukraine trúng hỏa lực mạnh

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Triều Tiên tôn vinh quan hệ với Nga, phớt lờ Mỹ?

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh mối quan hệ của nước này với Nga được "tôi luyện bằng máu".

Kim Jong un Triều Tiên Kim Yong Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo