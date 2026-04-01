Nguyễn Mạnh Duy: Tôi bị chinh phục bởi văn hóa Himalaya

Cựu nhà báo Nguyễn Mạnh Duy, nhà sáng lập OM Himalayas, vừa có buổi chia sẻ với báo chí về cuốn sách ảnh "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không", tác phẩm ghi lại hành trình 12 năm anh gắn bó với dãy Himalaya và đời sống văn hóa của "Xứ Tuyết".

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy từng có 9 năm công tác tại báo Người Lao Động

Cuốn Photography Story Book (sách ảnh kể chuyện), chắt lọc hành trình hơn một thập kỷ tác giả có nhân duyên với vùng núi tuyết linh thiêng Hi Mã Lạp Sơn. Tác phẩm kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và chiêm nghiệm văn hóa, mở ra một góc nhìn sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân Himalaya.

Lý giải về sự ra đời của cuốn sách, tác giả cho hay anh quyết định thực hiện cuốn sách này dựa trên quan điểm cá nhân về năng lượng vùng đất Himalaya. Cuốn sách được viết với mong muốn trở thành một cánh cổng giúp độc giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với văn hóa Himalaya, nơi thiên nhiên, con người và niềm tin hòa quyện thành một hệ sinh thái tinh thần độc đáo.

"Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện văn hóa, những nét đặc trưng độc đáo và vẻ đẹp tâm linh của nơi này.

Thành thật mà nói, những người xung quanh lúc đó hầu như không ai ủng hộ tôi cả. Tuy nhiên, tôi lại cảm nhận được sự nâng đỡ và cổ vũ vô hình từ chính vùng đất Himalaya. Gần như ngay sau chuyến đi đầu tiên vào tháng 5 năm 2014, tôi đã quay lại nơi này vào tháng 10 và tháng 12 cùng năm.

Chính tôi cũng tự hỏi: "Tại sao vùng đất này lại tạo điều kiện và mang đến cơ hội để mình được quay lại nhiều lần đến vậy?" Ban đầu, tôi đến đây chỉ với ý định khám phá, tận hưởng, và ghi chép lại những trải nghiệm cá nhân thông qua các bài báo, bài viết chia sẻ. Nhưng rồi, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi văn hóa Himalaya. Sự kết nối sâu sắc ấy chính là nguồn năng lượng cổ vũ lớn nhất dành cho tôi" – Nguyễn Mạnh Duy chia sẻ.

Nguyễn Mạnh Duy cho hay anh đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện văn hóa, những nét đặc trưng độc đáo và vẻ đẹp tâm linh của nơi này

Tự nhận mình là người thích xê dịch, Nguyễn Mạnh Duy cho hay với anh, "chủ nghĩa xê dịch" không chỉ là khám phá bên ngoài mà cốt lõi là sự dấn thân vào những điều mới mẻ. Anh đam mê khám phá văn hóa, con người và triết lý Phật giáo của vùng đất này.

"Trước đây tôi từng nghĩ đi leo núi làm gì, chỉ cần đi trekking lên đến các trạm căn cứ (Base Camp) ở độ cao khoảng 5.000m là đủ. Tôi đã đi Nepal cả trăm lần và chỉ dừng lại ở mức đó. Tuy nhiên, khi càng đến gần các ngọn núi, tôi càng cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt. Trong một chuyến đi năm 2023, khi lên đến một đỉnh núi cao 6.476m và nhìn thấy đỉnh Everest ở phía xa vô cùng choáng ngợp, nó mang lại một cảm xúc rất khó tả. Lúc đó tôi tự hỏi: "Tại sao mình không đặt mục tiêu leo lên Everest?". Khó khăn lớn nhất của leo núi chính là độ cao. Ngay khi xuống núi, tôi đã quyết định lên một kế hoạch kéo dài 2 năm để chinh phục Everest, mỗi năm đi 2 chuyến, mỗi chuyến kéo dài 1 tháng" – Nguyễn Mạnh Duy cho hay.

Tác giả cuốn sách cũng nói thêm, anh đã có một vài bản thảo và dự kiến sẽ ra mắt cuốn sách tiếp theo trong tháng 9 năm nay. Cuốn sách sắp tới sẽ viết về năng lượng của những ngọn núi, thay vì chỉ kể chuyện leo núi đơn thuần. Tựa sách dự kiến là "Đường đến đỉnh Everest - Hành trình hướng thượng ở Himalaya", đây là một cuốn "travel book" - dạng sách du lịch có thể mang theo trong balo để đọc mọi lúc mọi nơi.

"Đó không phải là một cuốn sách chỉ đọc một lần rồi cất đi, mà là tác phẩm để trưng bày ở phòng khách, nơi mọi người có thể nhâm nhi ly trà, ly cà phê và từ từ cảm nhận từng hình ảnh, từng câu chuyện văn hóa. Sự kết hợp giữa nghệ thuật nhiếp ảnh và nghệ thuật kể chuyện (storytelling) được thể hiện tinh tế. Sách được xuất bản bởi sự hợp tác với Nhà xuất bản Thế Giới và Thái Hà Books" – Nguyễn Mạnh Duy lé lộ.