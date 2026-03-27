Văn hóa - Văn nghệ

NSND Thanh Tuấn và bí quyết "giữ lửa" vọng cổ từ một "lò luyện" của ông

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, NSND Thanh Tuấn vẫn tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ yêu bài vọng cổ


NSND Thanh Tuấn và bí quyết "giữ lửa" vọng cổ từ một "lò luyện" của ông - Ảnh 1.

NSƯT Phượng Hằng và NSND Thanh Tuấn tại lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Trung tâm nghệ thuật dạy ca cổ (2022-2026)

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm, NSND Thanh Tuấn đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Trung tâm dạy ca cổ của mình. Một cột mốc không phô trương, nhưng đủ để nhìn lại hành trình bền bỉ gìn giữ tinh hoa vọng cổ giữa dòng chảy nghệ thuật nhiều biến động.

Thanh Tuấn - Nơi gìn giữ chuẩn mực

Buổi gặp gỡ thu hút đông đảo khán giả và văn nghệ sĩ đến chúc mừng, tạo nên một không gian vừa thân tình vừa đậm chất nghề. Những gương mặt quen thuộc như: Kiều Tiên, Mộng Tuyền, Phượng Hằng, Phượng Loan, Hồng Tơ, Minh Minh Tâm, Minh Hơn, Hoàng Kim Long… đã cùng nhau chia sẻ, tri ân và khẳng định giá trị của một "lò luyện" hiếm hoi còn giữ được tinh thần căn bản của cải lương.

Không phải là nơi đào tạo ồ ạt, trung tâm của Thanh Tuấn chọn con đường khó: dạy đúng – dạy chuẩn – dạy đến nơi đến chốn. Từng câu vọng cổ, từng nhịp phách đều được ông chỉnh sửa tỉ mỉ, bởi theo ông, "chỉ cần lệch một chút là mất hồn bài bản". Ở đây, người học không chỉ học ca, mà học cách giữ đạo nghề.

Thanh Tuấn - Người thầy của những thanh âm chuẩn xác

Thành danh từ đoàn cải lương Kim Chung trước 1975, NSND Thanh Tuấn sớm định hình phong cách ca mùi mẫn, chuẩn mực, giàu nội lực. Danh xưng "danh ca" không chỉ đến từ giọng hát, mà còn từ sự nghiêm cẩn với nghề.

NSND Thanh Tuấn và bí quyết "giữ lửa" vọng cổ từ một "lò luyện" của ông - Ảnh 2.

NS Hoàng Kim Long và NSND Phượng Loan

"Nhiều năm liền giữ vai trò giám khảo cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, ông trở thành người "cầm cân nảy mực" cho những giọng ca trẻ. Điều đó cũng phản chiếu rõ trong cách ông đào tạo: không dễ dãi, không thỏa hiệp với những lối ca lệch chuẩn đang len lỏi trong đời sống sân khấu. 

Chính vì vậy, lớp học của ông trở thành nơi "gạn đục khơi trong", trả lại cho vọng cổ sự tròn trịa, đúng bài bản – điều mà nhiều nghệ sĩ gạo cội vẫn trăn trở" – NSƯT Phượng Hằng nói.

Thanh Tuấn - Một thế hệ đang được nuôi dưỡng

Bốn năm – quãng thời gian chưa dài – nhưng đủ để trung tâm của NSND Thanh Tuấn hình thành một lớp học trò có nền tảng vững vàng.

Họ đến từ nhiều hoàn cảnh: có người là sinh viên, có người là diễn viên trẻ, có người chỉ đơn thuần yêu vọng cổ. Nhưng khi bước vào lớp, tất cả đều bắt đầu từ những điều căn bản nhất. Ở đó, không có đường tắt. 

Chính sự khắt khe ấy lại trở thành "bảo chứng" cho chất lượng. Nhiều học viên sau thời gian rèn luyện đã tự tin bước lên sân khấu, tham gia các cuộc thi, dần khẳng định mình bằng giọng ca đúng chuẩn – điều ngày càng hiếm trong bối cảnh thị trường hóa nghệ thuật.

NSND Thanh Tuấn và bí quyết "giữ lửa" vọng cổ từ một "lò luyện" của ông - Ảnh 3.

Từ trái sang: NS Kiều Tiên, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Minh Minh Tâm, NS Minh Hơn (em ruột cố NSƯT Minh Phụng)

Thanh Tuấn - Giữ một "chuẩn âm" cho cải lương hôm nay

Giữa những biến chuyển của sân khấu đương đại, khi sàn diễn của nghệ thuật cải lương đứng trước áp lực đổi mới và thích ứng, việc tồn tại một trung tâm kiên trì giữ chuẩn mực như của NSND Thanh Tuấn mang ý nghĩa đặc biệt.

"Đó là nơi đào tạo, mà là một "cột mốc âm thanh", nơi thế hệ trẻ yêu bài ca cổ có thể trau dồi, học hỏi và được nghe bài vọng cổ thắm đượm nghĩa tình từ sáng tác của thầy Thanh Tuấn. 

Quan trọng hơn là cách ca vọng cổ không pha tạp, không biến dạng. Và hơn hết, đó là cách một nghệ sĩ lớn trả ơn nghề: không phải bằng hào quang sân khấu, mà bằng việc lặng lẽ truyền lại những gì tinh túy nhất cho thế hệ sau" – NS Kiều Tiên chia sẻ.

"Trong tiếng ca ngân lên từ lớp học của NSND Thanh Tuấn, người ta nhận ra một điều giản dị: Giữ được cái đúng – đã là một thành tựu" – NSND Lệ Thủy nói.


NSND Thanh Tuấn hôn mê, nguy kịch

(NLĐO) – Ông bị bệnh tim nhiều năm qua, cơn đau tim chiều qua đã khiến ông hôn mê

NSND Thanh Tuấn: "Làm gì để sàn diễn cải lương có tác phẩm đỉnh cao trong năm 2021?"

(NLĐO) - Trong cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ thế hệ vàng sân khấu cải lương tại HTV mới đây, NSND Thanh Tuấn đã nêu ý kiến về vấn đề đặt ra lâu nay nhưng chưa có lời giải đáp thấu đáo này.

