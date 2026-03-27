Văn hóa - Văn nghệ

Nâng tầm Đường sách TP HCM

Bài và ảnh: Kim Ngân

Đường sách TP HCM cần tăng cường các hoạt động theo chuyên đề gắn với tính thời sự.

Phát biểu tại buổi tổng kết hoạt động năm 2025 của Đường sách TP HCM vào ngày 25-3-2026, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đã đưa ra nhiều gợi mở đáng chú ý, không dừng ở việc đánh giá kết quả mà còn đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi nhằm nâng tầm không gian này.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, dù các số liệu cho thấy Đường sách TP HCM hoạt động sôi động, song cũng đồng thời phản ánh nhiều thách thức tiềm ẩn. Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, đặc biệt trong bối cảnh TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kéo theo những thay đổi mạnh mẽ về thói quen tiếp cận tri thức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, phối hợp cùng Đường sách TP HCM và các gian hàng rà soát, quy hoạch lại toàn bộ không gian, xây dựng chuỗi sự kiện phù hợp với mục tiêu lan tỏa tri thức. Trong đó, cần xác định rõ đối tượng phục vụ trọng tâm là học sinh, thiếu nhi và thanh thiếu niên, hướng đến hình thành một không gian không chỉ đọc sách mà còn là nơi chia sẻ, giải tỏa tâm lý và nuôi dưỡng thói quen đọc lâu dài.

Nâng tầm Đường sách TP HCM - Ảnh 1.

Một góc Đường sách TP HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh đường sách trước hết phải là không gian khuyến đọc, nơi kích thích và nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Khi tạo ra được một thế hệ bạn đọc mới, đường sách mới có thể phát triển bền vững, vừa lan tỏa tri thức vừa bảo đảm doanh thu. Nếu chỉ dừng ở việc bán sách, trong khi thị trường trực tuyến ngày càng lấn át, thì mô hình này khó giữ được sức hút lâu dài.

Bên cạnh đó, Đường sách TP HCM cần tăng cường các hoạt động theo chuyên đề gắn với tính thời sự. Thay vì trưng bày sách, các đơn vị có thể tổ chức sự kiện xoay quanh những vấn đề đang được xã hội quan tâm, từ đó kết hợp giới thiệu sách liên quan. Cách làm này không chỉ thu hút công chúng mà còn tận dụng được sức lan tỏa từ cộng đồng sáng tạo nội dung. "Ngày nay, chính các đơn vị cũng phải trở thành nhà sáng tạo nội dung. Không có nội dung hấp dẫn thì không thể giữ chân người đọc" - ông Nguyễn Ngọc Hồi lưu ý.

Đường sách TP HCM cũng cần được định vị là một điểm đến du lịch văn hóa. Điều này mở ra khả năng kết nối với các sản phẩm địa phương, làng nghề, hoạt động trải nghiệm… nhằm tăng sức hấp dẫn và nguồn thu.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho hay đơn vị đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đề xuất cơ chế, chính sách riêng nhằm phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc cho TP HCM. Sở cũng phối hợp tổ chức một hội thảo khoa học cấp quốc gia về đường sách để tập hợp ý kiến chuyên gia, định hình hành lang pháp lý, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển.

Từ góc độ doanh nghiệp liên quan, bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam tại TP HCM, cho rằng khó khăn hiện nay là việc tổ chức sự kiện. Lịch hoạt động của Đường sách TP HCM dồn vào cuối tuần khiến nhiều chương trình quá tải, trong khi thời gian đăng ký kéo dài làm giảm tính linh hoạt.

Theo bà Thu, vấn đề cốt lõi là thói quen đọc sách của một bộ phận người dân chưa đủ mạnh. Do vậy, cần có những chiến lược bải bản hơn, như tận dụng mạng xã hội ngay tại không gian đường sách, mời người nổi tiếng livestream, tăng cường tương tác trực tuyến…


Đường sách TP HCM: 10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

