Bạn đọc

Nguyên nhân khiến cá nuôi lồng bè sông Chà Và chết hàng loạt

Ngọc Giang

(NLĐO)- Cá chết hàng loạt trên sông Chà Và khiến người nuôi hoang mang, virus nguy hiểm bị loại trừ, nhưng môi trường nước lại phát tín hiệu báo động

Ngày 7-1, UBND xã Long Sơn (TPHCM) cho biết đã có báo cáo chính thức về tình trạng thủy sản nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và, đồng thời công bố kết quả xét nghiệm các mẫu cá gửi đi phân tích nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố.

Theo UBND xã Long Sơn, hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 27-12-2025 đến 2-1-2026, tập trung chủ yếu tại tiểu khu số 3 và 4, đây là các khu vực nuôi thủy sản lồng bè tập trung trên sông Chà Và. Các loài cá bị thiệt hại gồm cá chim, cá rìa và cá bớp, trong đó cá chim trắng chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Qua rà soát ban đầu, khoảng 25 hộ nuôi bị ảnh hưởng, với sản lượng thiệt hại ước tính lên đến khoảng 158.000 kg cá. Nhiều hộ rơi vào cảnh thiệt hại nặng, trong đó hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất mất khoảng 46.000 con cá chim trắng, hộ thấp nhất cũng mất khoảng 4.000 con.

Nguyên nhân khiến cá nuôi lồng bè sông Chà Và chết hàng loạt - Ảnh 1.

Cá lồng bè trên sông Chà Và chết, người dân lao đao

Kết quả xét nghiệm 4 mẫu cá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM thực hiện cho thấy toàn bộ mẫu đều âm tính với virus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN) - tác nhân nguy hiểm có khả năng gây dịch bệnh trên diện rộng và phải công bố dịch theo quy định. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng không phát hiện sự hiện diện của ngoại ký sinh trùng trên các mẫu cá được kiểm tra.

Tuy nhiên, có 3/4 mẫu cá được xác định nhiễm vi khuẩn Vibrio spp. Đây là nhóm vi khuẩn thường tồn tại trong môi trường nước mặn và lợ, có thể gây bệnh cho cá khi điều kiện môi trường bất lợi hoặc sức đề kháng của thủy sản suy giảm.

Bên cạnh yếu tố vi sinh, kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước nuôi cho thấy nhiều chỉ tiêu môi trường ở mức không thuận lợi cho nuôi cá lồng bè. Cụ thể, hàm lượng oxy hòa tan (DO) chỉ đạt khoảng 3,0 mg/L, đây là mức thấp và được đánh giá là yếu tố nguy cơ cao, có thể là nguyên nhân chính khiến cá yếu và chết. Ngoài ra, độ mặn đo được ở mức 35‰, chỉ số NH₄⁺ tiệm cận ngưỡng cho phép, làm gia tăng stress và độc tính môi trường đối với cá nuôi.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các yếu tố trên diễn ra trong bối cảnh thời tiết giao mùa, biên độ nhiệt ngày - đêm lớn, thủy triều xuống thấp, nước đứng và mật độ nuôi cao, đã khiến môi trường nước suy giảm nhanh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Long Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương thu gom, xử lý cá chết, không để xả trực tiếp xuống sông nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi theo dõi chặt chẽ chất lượng nguồn nước, tăng cường sục khí, vệ sinh lồng bè, giảm mật độ nuôi và kịp thời báo cáo khi phát hiện thủy sản chết bất thường.

UBND xã Long Sơn kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm khẳng định rõ nguyên nhân, để thông báo cho bà con nuôi trồng thủy sản cũng như có các biện pháp khuyến cáo cho người nuôi, nhằm giảm thiếu thiệt hại.

kết quả kiểm tra ký sinh trùng nuôi trồng thủy sản ô nhiễm nước cá lồng bè Long Sơn sông Chà Và Chà Và cá nuôi người nuôi
    Thông báo