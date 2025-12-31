HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên nhân nhiều chuyến bay dịp Tết Dương lịch bị chậm

Dương Ngọc

(NLĐO) - Theo dự báo, hiện tượng sương mù vẫn có khả năng tiếp diễn trong đêm và sáng sớm ngày 1-1-2026 tại các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân và Vinh.

Theo tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, sáng sớm 31-12-2025, nhiều sân bay khu vực miền Bắc như Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh xuất hiện sương mù dày đặc, kèm theo mây thấp kéo dài trong nhiều giờ, làm giảm mạnh tầm nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay. 

Nhiều chuyến bay đã không thể thực hiện đúng kế hoạch, buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch cất hạ cánh nhằm bảo đảm an toàn.

- Ảnh 1.

Hình ảnh sương mù dày đặc tại sân bay Vinh sáng 31-12 ảnh hưởng hoạt động bay

Do ảnh hưởng của sương mù, sáng sớm 31-12, nhiều sân bay ở miền Bắc đã giảm tầm nhìn xuống dưới tiêu chuẩn khai thác sân bay. Cụ thể, tại sân bay Thọ Xuân sương mù xảy ra từ 5 giờ 49 đến 9 giờ 10, tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 300 m, tầm nhìn thẳng đứng chỉ 30 m. 

Tại sân bay Vinh, sương mù xuất hiện từ 5 giờ đến 9 giờ, tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 200 m, tầm nhìn thẳng đứng 30 m. 

Riêng sân bay Điện Biên tầm nhìn ngang có thời điểm giảm xuống 600 m, trần mây khoảng 60 m.

Mặc dù nhiều sân bay có tầm nhìn giảm xuống dưới tiêu chuẩn khai thác, song không có chuyến bay nào phải chuyển hướng đi sân bay dự bị. Các hãng hàng không đã chủ động điều chỉnh, lùi giờ cất cánh từ sân bay xuất phát đến sân bay Thọ Xuân và Vinh, do đó các chuyến bay bị chậm khoảng 30 phút đến 1 tiếng so với kế hoạch bay ban đầu.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài (AMO Nội Bài), hiện tượng sương mù xảy ra ở các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân và Vinh trong sáng sớm 31-12 là hiện tượng sương mù bức xạ. 

Thông thường, loại sương mù này hình thành vào khoảng 4-5 giờ sáng và tan nhanh sau khi mặt trời mọc (khoảng 7-8 giờ). Tuy nhiên, trong ngày 31-12, sương mù kéo dài và kết thúc muộn hơn so với quy luật, được đánh giá là đợt sương mù làm giảm tầm nhìn thấp nhất và kéo dài nhất kể từ đầu mùa.

- Ảnh 3.

Hình ảnh sương mù tại sân bay Điện Biên thời điểm tầm nhìn giảm xuống 600 m

- Ảnh 4.

Kíp trực dự báo tại Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài ngày 31-12

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, kíp trực dự báo tại AMO Nội Bài đã chủ động tư vấn sớm, liên tục cập nhật tình hình cho các đơn vị điều hành bay của Tổng công ty và các hãng hàng không thông qua các nhóm phối hợp thời tiết xấu, đồng thời trao đổi trực tiếp qua điện thoại để hỗ trợ công tác quan trắc, khai thác tại các sân bay địa phương. 

Theo dự báo, hiện tượng sương mù vẫn có khả năng tiếp diễn trong đêm và sáng sớm ngày 1-1-2026 tại các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân và Vinh.

Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện sương mù trùng với dịp cao điểm Tết Dương lịch, khi mật độ chuyến bay tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân. Điều này khiến công tác điều phối, điều hành bay càng gặp nhiều áp lực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sân bay đồng thời chịu ảnh hưởng của sương mù và mây thấp kéo dài. 

Thực tế cho thấy, việc dự báo chính xác thời điểm hình thành, cường độ và thời gian kết thúc sương mù có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các hãng hàng không và các đơn vị điều hành bay chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp, bảo đảm an toàn bay và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hành khách trong các dịp cao điểm lễ, Tết.

Tin liên quan

Sân bay Nội Bài tấp nập đón khách chiều cuối năm

Sân bay Nội Bài tấp nập đón khách chiều cuối năm

(NLĐO)- Hôm nay 31-12-2025, hơn 110.000 lượt khách tấp nập qua sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), trong đó khoảng 62.000 khách nội địa và 48.000 khách quốc tế

Sân bay Nội Bài chuẩn bị đón lượng khách "khủng"

(NLĐO)- Dịp Tết Dương lịch 2026, dự báo khách qua sân bay Nội Bài ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày.

"Bài toán khó" của người điều hành bay Tết

(NLĐO)- Là người điều hành những chuyến bay Tết của hãng hàng không, anh Trần Hùng cho biết Tết năm nay, liên tục các yếu tố bất lợi trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay, hàng ngàn hành khách

thời tiết xấu hàng không sân bay nội bài Sân bay Vinh Tổng công ty quản lý bay Việt Nam tết dương lịch bay Tết
