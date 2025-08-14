Nguyên phó giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai lĩnh án 25 năm tù

Ngày 14-8, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương (SN 1982, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai) 25 năm tù về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian năm 2016-2017, ông Phương là Phó Giám đốc SCB Gia Lai đã làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 3 cá nhân; làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và 3 nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng SCB Gia Lai của hồ sơ của 3 cá nhân trên.

Sau đó, ông Phương dùng các giấy tờ đã được làm giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng SCB Gia Lai. Lợi dụng chức vụ là phó giám đốc tại ngân hàng này, ông Phương đã phê duyệt các khoản vay trên khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của Ngân hàng, gây thiệt hại cho phía ngân hàng gần 3,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 sổ đỏ đối với các bất động sản tại tỉnh Gia Lai để để đảm bảo cho một doanh nghiệp vay Ngân hàng SCB Gia Lai 5 tỉ đồng.

Thậm chí, dù không phải là chủ đất nhưng ông Phương đã làm giả giấy tờ đất để lừa một người đàn ông 600 triệu đồng tiền thuê đất.



TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Phương 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 8 năm và 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", tổng hình phạt là 25 năm tù.

Vào ngày 28-5-2020, ông Phương bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

