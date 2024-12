Nguyên Thảo tái xuất sau 18 năm

Ca sĩ Nguyên Thảo trở lại sau 18 năm

Đã 18 năm kể từ ngày ca sĩ Nguyên Thảo ra mắt album đầu tay "Suối và Cỏ" được thực hiện bởi hai nhạc sĩ Anh Quân và "đại thụ" Dương Thụ. Ngày 18-12, sau 16 năm dày công thực hiện và cũng đã xấp xỉ ngần ấy thời gian, nữ ca sĩ Nguyên Thảo mới chính thức quay trở lại với âm nhạc cùng album hoàn toàn mới được mang tên "Nụ cười".

Từ rất lâu, người yêu mến tiếng hát Nguyên Thảo đã và vẫn luôn mong chờ một sản phẩm âm nhạc mới đến từ chị. Càng đặc biệt hơn, đây là một album được nhào nặn hoàn toàn bởi bàn tay của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Như lời nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ về lý do cho sự chờ đợi quá lâu này: "Bởi vì đơn giản nó là một công việc khó, cộng với bản tính cầu toàn của cả hai. Mà nguyên nhân chính là khó về đề tài. Từ sự chọn lựa đề tài "dại dột" này (Thượng Đế), dẫn tới một thứ âm nhạc hoàn toàn mới về hòa âm, giai điệu và ngôn từ với chính bản thân của cả hai".

Dù chỉ vỏn vẹn 6 tracks nhưng mỗi track tương ứng với một giai đoạn khác nhau về giọng hát, trải nghiệm, vốn sống, và cả nhận thức sống của cả nữ ca sĩ Nguyên Thảo lẫn nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Cùng với sự sắp xếp khéo léo của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, tiếng hát Nguyên Thảo được chắp cánh tung bay và trải đều trên một trục thời gian hết sức độc đáo: Sự tinh khôi sớm mai của ca khúc mở đầu album - "Sương Cỏ", được dẫn dắt đến những đam mê, khát khao của tình yêu tuổi trẻ trong "Nhớ Em" và "Dã Quỳ". Ca khúc "Bọn trẻ trên thiên đàng" lại là một cảm xúc trắc ẩn dâng đầy để album đi đến đoạn kết thúc cùng với nhận thức ý nghĩa của cuộc đời qua "Nụ Cười" và "Một Hôm Bỗng Nhớ".

Giọng ca Nguyên Thảo là một thương hiệu

Để nói về khởi nguồn của dự án album "Nụ cười", những khoảnh khắc đầu tiên khi nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và nữ ca sĩ Nguyên Thảo cùng ngồi với nhau nhâm nhi cà phê, cả hai đã dâng trào cảm hứng sau khi bàn luận về một cuốn sách vừa đọc mang tên "Đối thoại với Thượng Đế (Neale Donald Walsch)".

Niềm cảm hứng đó đã đưa cả hai đến quyết định thực hiện album phòng thu này. Tuy nhiên, với một chủ đề dám "đụng" đến Thượng Đế, album "Nụ cười" đã phải đi vào nghiền ngẫm, nghiên cứu, trải nghiệm và sáng tạo suốt 16 năm qua (ca khúc đầu tiên - "Sương cỏ", được chắp bút vào năm 2010 và ca khúc cuối cùng được hoàn thiện là - "Nụ cười", ra đời vào năm 2023).

Sở dĩ album này được "nhào nặn" với thời gian lâu đến như vậy là vì cả ca sĩ Nguyên Thảo và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh vừa là những cá nhân duy mỹ, cầu toàn và cả hai đều mang trong mình một cái tôi khác biệt. Họ như những nhà "thám hiểm" trong âm nhạc với hành trang vỏn vẹn chỉ có đam mê, và cả hai đều tin vào trực giác, cùng sự mách bảo của tâm hồn mình. Album "Nụ cười" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, đây còn là một nhận thức về ý nghĩa thật sự của cuộc sống, của tình yêu và lòng trắc ẩn. Đặc biệt là về một khái niệm mà mọi người thường hay né tránh khi nhắc đến bởi sự to lớn và linh thiêng: Thượng Đế. Thượng Đế mà cả hai nghệ sĩ đang đối thoại, không gì khác hơn chính là: Thiên nhiên, Tình yêu và Lòng trắc ẩn.

Và việc bắt tay cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là một sự kết hợp thú vị

Đã từ rất lâu, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã xem thiên nhiên như một nguồn cảm hứng không bao giờ cạn để sáng tạo, những sáng tác, hòa âm trong album "Nụ Cười" lần này cũng không nằm ngoài sự quyến rũ đó.

Anh chia sẻ: "Mỗi sáng tôi đều đi dạo trong những công viên cây xanh, như được nạp thêm năng lượng. Có thể kể đến những album như Kiss of The Sea, Khánh Linh's Journey... tràn ngập thiên nhiên. Mối liên kết ấy sẽ không bao giờ có thể chia cách được, vì mạch sáng tạo từ đó chảy mãi. Tôi đang thực hiện một thứ âm nhạc lấy cảm hứng từ thiên nhiên có tên: Day-To-Day love, với mục đích giúp người nghe tìm sự bình an cho tâm hồn".