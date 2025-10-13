Nguyễn Thu Phương viết "Trái tim của sói" – nhạc kịch tri ân doanh nhân Việt

Nhà văn, Nhà biên kịch, Thạc sĩ - đạo diễn Nguyễn Thu Phương với kịch bản nhạc kịch "Trái tim của sói"

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), tác giả Nguyễn Thu Phương – thành viên Trại sáng tác sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Tam Đảo – Phú Thọ – đã gửi tặng giới doanh nhân Việt Nam một món quà tinh thần đặc biệt: kịch bản "Trái tim của Sói". Tác phẩm không chỉ là lời chúc mừng đầy ý nghĩa mà còn là bản giao hưởng về đạo đức, nhân văn và khát vọng vươn mình của doanh nhân Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Nguyễn Thu Phương với kịch bản nghệ thuật mang tinh thần doanh nhân thời đại mới

"Trái tim của sói" là nhạc kịch hiện đại khai thác đề tài doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, được viết dựa trên tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi giới công thương năm 1945: "Việc nước việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau."

Tác giả Nguyễn Thu Phương chia sẻ: "Tôi muốn thông qua hình tượng người doanh nhân, kể câu chuyện của những trái tim biết yêu thương, dấn thân và hiến dâng vì cộng đồng. Doanh nhân không chỉ là chiến binh trên thương trường mà còn là người truyền cảm hứng đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội."

Thông điệp xuyên suốt của vở kịch: "Người doanh nhân không chỉ cần bản lĩnh và kỷ luật như sói, mà còn cần có trái tim nhân hậu – để sự nghiệp kinh doanh gắn liền với trách nhiệm văn hóa và con người".

Từ trái sang: Nguyễn Thu Phương, Ngọc Trúc, Hồng Yến, NSND Lan Hương, Vũ Thu Phong và Minh Nguyệt tại Trại sáng tác do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức (Tam đảo, từ 10 đến 17-10)

Câu chuyện giữa hai thế hệ – biểu tượng cho hành trình đổi mới tư duy

Hình tượng "Sói thép biết rơi lệ" trong đoạn kết chính là đỉnh điểm cảm xúc – nơi ông Kiên nhận ra giá trị của tình thương, niềm tin và lòng nhân trong kinh doanh.

Thông điệp tri ân giới doanh nhân Việt NamCốt truyện xoay quanh cuộc đối thoại giữa hai thế hệ doanh nhân: ông Kiên – biểu tượng cho "doanh nhân kiểu cũ", nghiêm khắc và đặt lợi nhuận lên hàng đầu, và cô An – đại diện cho thế hệ trẻ sáng tạo, hướng đến mô hình phát triển bền vững, coi trọng phúc lợi xã hội.

Cuộc tranh luận giữa cha và con không chỉ là mâu thuẫn trong gia đình, mà còn là biểu tượng cho bước chuyển của xã hội Việt Nam – từ "tư duy lợi nhuận" sang "tư duy nhân văn".

Khi thế hệ trẻ như An và Hoàng dấn thân vào cải cách doanh nghiệp, hướng tới kinh tế tri thức và cộng đồng, ông Kiên dần nhận ra rằng sức mạnh thật sự của doanh nhân không nằm ở "thép" mà ở "trái tim".

"Trái tim của sói" không chỉ là tác phẩm sân khấu mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho cộng đồng doanh nhân – những người đang góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức, nhưng vẫn giữ được tâm sáng và tình người.

Vở kịch gửi gắm niềm tin rằng: "Làm giàu không chỉ cho bản thân, mà còn cho xã hội – đó mới là đạo của người doanh nhân Việt Nam thời đại mới."

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, tác phẩm trở thành lời nhắn gửi: hãy tự hào về những giá trị đã gây dựng, tự tin vươn ra biển lớn, tiến vào lòng đất, bay lên không gian vũ trụ – bởi dư địa phát triển của Việt Nam còn rất lớn, và doanh nhân chính là những người tiên phong đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong thời đại toàn cầu hóa.

Giá trị nghệ thuật và hướng hoàn thiện

Kịch bản được đánh giá cao bởi chiều sâu tư tưởng và thông điệp nhân văn. Tuy nhiên, với độ dài lớn và nhiều lớp thoại, tác phẩm cần biên tập rút gọn, tăng tính hành động và chọn lọc ca khúc mang tính "diễn" cao hơn để đẩy cảm xúc kịch.

Đề xuất của giới chuyên môn nhằm làm cho kịch bản hiệu quả hơn. NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mong muốn tác giả sẽ điều chỉnh để tăng xung đột và cao trào giữa các nhân vật; Làm nổi bật quá trình biến đổi của ông Kiên – từ "Sói thép" thành "Trái tim người" và tập trung vào nhạc phẩm chủ đề mang hơi thở hiện đại, kết hợp âm nhạc với biểu tượng sân khấu.

"Trái tim của sói" là món quà đầy triết lý và cảm xúc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam – ca ngợi tinh thần bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của những người kiến tạo tương lai đất nước.

Khi doanh nhân mang trong mình "trái tim của sói", họ không chỉ chiến đấu để tồn tại mà còn để yêu thương, cống hiến – đúng như tinh thần Việt Nam vươn mình ra thế giới bằng "trí tuệ – đạo đức – nhân văn".

"Doanh nhân Việt Nam hôm nay vừa cần có trí tuệ của sói – mạnh mẽ, kỷ luật, bền bỉ – vừa có trái tim của người – biết yêu thương, sẻ chia và phụng sự cộng đồng" - Nguyễn Thu Phương, tác giả kịch bản "Trái tim của sói" - nói.



