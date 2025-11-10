Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân - học đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân - học đường

Yến Anh

(NLĐO)- Đêm thơ đặc biệt đưa những người yêu thơ quay trở về ký ức của những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, nơi thơ ca nở rộ từ giảng đường ĐH Tổng hợp.

Đêm thơ "Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân - học đường" sẽ diễn ta tại giảng đường Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tối 14-11.

Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân – học đường - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Chương trình do Khoa Văn học tổ chức dành tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - cựu sinh viên khóa 1985-1990. Đêm thơ cũng là dịp ôn lại lịch sử dòng thơ thanh xuân - học đường, một trường phái thơ đặc trưng của sinh viên Ngữ văn những thập niên 80-90 thế kỷ trước.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của đông đảo nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ từng học tập và sinh hoạt văn nghệ tại Khoa Ngữ văn (nay là Khoa Văn học), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Giáng Vân, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Đức Hạnh, Đoàn Ngọc Thu, Nguyễn Linh Khiếu, nhà văn Thiên Sơn…

Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân – học đường - Ảnh 2.

Từ phải qua: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Tiến Thanh

Cùng với đó là các gương mặt quen thuộc của phong trào thơ Hà Nội cuối thập niên 80, đầu 90: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Thành Phong, Trần Kim Hoa… đưa công chúng trở về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, nơi thơ ca nở rộ từ giảng đường Ngữ văn, Đại học Tổng hợp xưa.

Đêm thơ sẽ dành phút tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - người anh của dòng thơ thanh xuân - học đường. Hai bài thơ nổi tiếng "Chiếc lá đầu tiên" và "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" sẽ được hai sinh viên Khoa Văn học trình bày, như lời tri ân và tưởng nhớ thi sĩ đã ra đi hơn 4 năm nhưng vẫn sống mãi trong lòng người yêu thơ.

Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân – học đường - Ảnh 3.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ sẽ lên sân khấu trò chuyện và đọc thơ, trong khi nhạc sĩ Trương Quý Hải - người gắn bó với phong trào văn nghệ học sinh, sinh viên - cùng ca sĩ Hồng Hải, Giang Trang sẽ mang đến những giai điệu tuổi trẻ. Ca sĩ Giang Trang sẽ trình bày một ca khúc Trịnh Công Sơn yêu thích, còn ca sĩ Hồng Hải thể hiện "Một tình cờ thiên thu" (thơ Nguyễn Tiến Thanh, nhạc Đỗ Anh Vũ).

Trong đêm thơ, công chúng sẽ được nghe ba chùm thơ tiêu biểu của Nguyễn Tiến Thanh: Thời sinh viên, thời làm báo và chùm thơ mới nhất trong tập "Viễn ca". Các nhà thơ cùng lớp với anh như Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hải cùng nhiều cây bút thế hệ 8X như Nguyễn Quang Hưng, Trần Trọng Dương… sẽ mang đến nhiều tác phẩm dành tặng công chúng.

Phần đối thoại trực tiếp giữa khán giả, sinh viên với nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh và các khách mời hứa hẹn sôi nổi. Đêm thơ không chỉ là dịp gặp gỡ của những thế hệ cầm bút, mà còn là hành trình trở về nguồn cội của cảm xúc thanh xuân, nơi thơ ca từng là hơi thở của tuổi trẻ Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội khi ông là gương mặt thơ nổi bật của phong trào thơ sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm 1980. Bằng sự say đắm lãng mạn lẫn ngông cuồng phá cách, thơ của anh được sinh viên chép tay, chuyền nhau đọc. Anh đã xuất bản ba tập thơ được yêu thích là "Loạn bút hành" và "Chiều không tên như vết mực giữa đời", "Viễn ca", thể hiện suy ngẫm, chiêm nghiệm của nhà thơ về cuộc sống, tình yêu khi vào tuổi trung niên. Mới nhất, tháng 10-2025, anh ra mắt tập trường luận "Thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết".

Nguyễn Tiến Thanh không chủ trương cách tân thơ, nhưng đọc thơ anh luôn cảm nhận được sự mới mẻ, sự mới mẻ trong thơ của một người thơ không ngừng đào sâu tìm kiếm chính mình, không ngừng suy tưởng về những phương trời viễn mộng.

Chính những trải nghiệm đa chiều, từ giảng đường đến tòa soạn, từ thi ca đến quản lý, đã nuôi dưỡng một giọng văn vừa sâu lắng vừa sắc bén, nơi lý thuyết không khô khan mà thấm đẫm hơi thở đời thường.

Tin liên quan

Thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt

Thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt

(NLĐO)- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt, đầy nội lực từ sự chiêm nghiệm, niềm tin, thái độ sáng tạo.

Đêm thơ Nguyễn Tiến Thanh Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo