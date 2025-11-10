Đêm thơ "Nguyễn Tiến Thanh và dòng thơ thanh xuân - học đường" sẽ diễn ta tại giảng đường Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tối 14-11.



Chương trình do Khoa Văn học tổ chức dành tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - cựu sinh viên khóa 1985-1990. Đêm thơ cũng là dịp ôn lại lịch sử dòng thơ thanh xuân - học đường, một trường phái thơ đặc trưng của sinh viên Ngữ văn những thập niên 80-90 thế kỷ trước.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của đông đảo nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ từng học tập và sinh hoạt văn nghệ tại Khoa Ngữ văn (nay là Khoa Văn học), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Giáng Vân, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Đức Hạnh, Đoàn Ngọc Thu, Nguyễn Linh Khiếu, nhà văn Thiên Sơn…

Từ phải qua: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Tiến Thanh

Cùng với đó là các gương mặt quen thuộc của phong trào thơ Hà Nội cuối thập niên 80, đầu 90: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Thành Phong, Trần Kim Hoa… đưa công chúng trở về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, nơi thơ ca nở rộ từ giảng đường Ngữ văn, Đại học Tổng hợp xưa.

Đêm thơ sẽ dành phút tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - người anh của dòng thơ thanh xuân - học đường. Hai bài thơ nổi tiếng "Chiếc lá đầu tiên" và "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" sẽ được hai sinh viên Khoa Văn học trình bày, như lời tri ân và tưởng nhớ thi sĩ đã ra đi hơn 4 năm nhưng vẫn sống mãi trong lòng người yêu thơ.

Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ sẽ lên sân khấu trò chuyện và đọc thơ, trong khi nhạc sĩ Trương Quý Hải - người gắn bó với phong trào văn nghệ học sinh, sinh viên - cùng ca sĩ Hồng Hải, Giang Trang sẽ mang đến những giai điệu tuổi trẻ. Ca sĩ Giang Trang sẽ trình bày một ca khúc Trịnh Công Sơn yêu thích, còn ca sĩ Hồng Hải thể hiện "Một tình cờ thiên thu" (thơ Nguyễn Tiến Thanh, nhạc Đỗ Anh Vũ).

Trong đêm thơ, công chúng sẽ được nghe ba chùm thơ tiêu biểu của Nguyễn Tiến Thanh: Thời sinh viên, thời làm báo và chùm thơ mới nhất trong tập "Viễn ca". Các nhà thơ cùng lớp với anh như Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hải cùng nhiều cây bút thế hệ 8X như Nguyễn Quang Hưng, Trần Trọng Dương… sẽ mang đến nhiều tác phẩm dành tặng công chúng.

Phần đối thoại trực tiếp giữa khán giả, sinh viên với nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh và các khách mời hứa hẹn sôi nổi. Đêm thơ không chỉ là dịp gặp gỡ của những thế hệ cầm bút, mà còn là hành trình trở về nguồn cội của cảm xúc thanh xuân, nơi thơ ca từng là hơi thở của tuổi trẻ Hà Nội.