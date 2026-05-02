Thời sự Chính trị

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tối 2-5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhà nước Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN

Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và bạn bè hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Sau khi nghe Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam công bố quyết định của Nhà Vua Nhật Bản, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc - Ảnh 2.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhà nước Nhật Bản cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản trao tặng; khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Nhấn mạnh Nhật Bản là người bạn tin cậy, chân thành và đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết trong suốt thời gian đảm nhận các trọng trách của Đảng và Nhà nước, luôn coi việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhắc lại dấu mốc khi thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2009 đã cùng với Thủ tướng Taro Aso ra Tuyên bố chung, thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á". Trong khi đó, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2006-2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo sâu sát để cụ thể hóa các cam kết, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các trụ cột từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.

Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Việt Nam - Nhật Bản xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương

Việt Nam - Nhật Bản xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Ngày 2-5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cận cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

(NLĐO)- Sáng 2-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.

Huân chương Mặt Trời mọc
