Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Hữu Hưng

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; cũng như chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae: