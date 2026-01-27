Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 27-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

- Ảnh 1.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith. Ảnh: Vietnamnet

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao ý nghĩa hết sức đặc biệt của chuyến thăm khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra chặng đường phát triển mới của mỗi nước cũng như của mối quan hệ Việt Nam - Lào. 

TIN LIÊN QUAN

Chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại của cả hai nước đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động được gặp lại nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, trong sáng và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả tốt đẹp đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các hoạt động quan trọng nhân chuyến thăm; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định những thành tựu đó gắn liền với sự cống hiến quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm lần này với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành trung ương Lào thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước Lào trong việc cùng Việt Nam triển khai thắng lợi các nghị quyết, thỏa thuận cấp cao, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực.

Hai bên khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công vun đắp là tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc; nhất trí tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt, hiếm có này; tăng cường gắn kết chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đồng thời chú trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước kế tục xứng đáng truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(NLĐO)- Hai nhà lãnh đạo cho rằng cần đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột mạnh mẽ, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(NLĐO)- Sáng 26-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng Bí thư Việt Nam - Lào Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo