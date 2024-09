Nguyên Tư lệnh CSCĐ Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

(NLĐO)- Bộ Công an điều động đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.