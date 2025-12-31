HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 17 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị cáo Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 31-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117, khoản 2, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 17 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Bộ Công an

Trước vụ án này, Nguyễn Văn Đài có 2 tiền án, gồm: Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27-11-2007 của Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích); Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 5-4-2018 của TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án có hiệu lực pháp luật; Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 7-6-2018 của TAND TP Hà Nội).

Tổng hợp hình phạt còn lại của Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST là 12 năm 6 tháng 8 ngày tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đầu thi hành án.

Về hình phạt bổ sung, Hội đồng xét xử tuyên phạt quản chế bị cáo Nguyễn Văn Đài với thời hạn 5 năm. Tổng hợp với hình phạt bổ sung, phạt quản chế 5 năm tại Bản án số 117/2018/HS-ST, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung chung cho cả hai bản án là phạt quản chế bị cáo 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5-12-2025. TAND TP Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị cáo Đài không ra đầu thú, Tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Đài.

Trước đó, các cơ quan tố tụng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật về việc kết thúc điều tra, ra cáo trạng truy tố, đưa vụ án ra xét xử… đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Để đảm bảo quyền được bào chữa cho bị cáo theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Đài tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong thời gian từ ngày 21-7-2025 đến ngày 7-11-2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Các cơ quan tố tụng kết luận hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật và xử lý nghiêm khắc là cần thiết, nhằm giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa chung.

Tin liên quan

Chia sẻ nội dung của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, nhiều người ở Quảng Trị bị xử lý

Chia sẻ nội dung của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, nhiều người ở Quảng Trị bị xử lý

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp chia sẻ thông tin liên quan Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài trên mạng xã hội.

TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Nguyễn Văn Đài

(NLĐO)- TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Văn Đài ra xét xử sơ thẩm vào ngày 31-12 tới đây.

Nguyễn Văn Đài bị truy tố

(NLĐO) - Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

chống phá Nhà nước phản động nguyễn văn đài xét xử Nguyễn Văn Đài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo