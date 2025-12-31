HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị xét xử trong ngày hôm nay 31-12, với hai vụ án khác nhau.

Hôm nay 31-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa) và 3 bị cáo khác về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện. Ảnh: Bộ Công an

Bị cáo Lê Trung Khoa đang bị truy nã, bị xét xử vắng mặt. TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo này ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Cùng vụ án, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng Lê Trung Khoa gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi), Phạm Quang Thiện (47 tuổi, nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Cũng trong ngày hôm nay, TAND TP Hà Nội còn xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, hiện đang ở Cộng hòa Liên bang Đức) cùng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Đài là người trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, kênh trên mạng Internet đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5-12-2025. TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài có 2 tiền án: Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27-11-2007 của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong Bản án nhưng chưa được xóa án tích).

Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 5-4-2018 của TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án có hiệu lực pháp luật; Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 7-6-2018 của TAND TP Hà Nội).

chống phá chính quyền phản động nguyễn văn đài Lê Trung Khoa xét xử Lê Trung Khoa
