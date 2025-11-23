HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia

Tường Phước

(NLĐO) - Vượt qua Long An với tỉ số 2-0 tối 23-11, CLB Nam Định cùng Nguyễn Xuân Son lọt vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Sau thời gian dài gần 1 năm nghỉ thi đấu điều trị chấn thương, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son lần đầu khoác áo Nam Định FC thi đấu ở mùa giải 2025-2026. Tiền đạo sinh năm 1997 có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng thành Nam chạm trán Long An ở vòng 2 Cúp Quốc gia.

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 2.

Có sự trở lại của Xuân Son, Nam định FC nhanh chóng khởi sắc

Trở thành tâm điểm của trận đấu, Xuân Son liên tục được đồng đội nhồi bóng để dứt điểm song không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Với lực lượng có đẳng cấp cao vượt trội, nhà đương kim vô địch V-League hoàn toàn áp đảo đội bóng ở Giải Hạng nhất.

Tấn công dồn dập nhưng phải đến phút 71, CLB Nam Định mới phá vỡ thế bế tắc. Nhận bóng từ quả treo của đồng đội Văn Vĩ, chân sút ngoại binh Brenner thực hiện cú dứt điểm 1 chạm hiểm hóc trong vòng cấm để mở tỉ số trận đấu.

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Brenner

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 4.

và Lâm Ti Phông lập công

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 5.

Tân HLV Mauro Jeronimo có màn ra mắt đội bóng mới khá ấn tượng

Chỉ 13 phút sau pha lập công của Brenner, Văn Vĩ tiếp tục sắm vai trò kiến tạo giúp Lâm Ti Phông đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2 sao cho Nam Định, giúp đội nhà lọt vào vòng Tứ kết Cúp quốc gia.

Tin liên quan

CLB Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt

CLB Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt

(NLĐO) - Khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025-2026, CLB Nam Định buộc chia tay HLV Vũ Hồng Việt trước thềm vòng 8 V-League 2025-2026.

Hoàng Đức, Thanh Thịnh lập "siêu phẩm" vào lưới CLB Nam Định

(NLĐO) - Hai bàn thắng được tạo trong vòng 4 phút thi đấu giúp CLB Ninh Bình đánh bại đương kim vô địch Nam Định ở vòng 4 V-League 2025-2026 tối 22-9

HLV CLB Nam Định nói gì trước trận tiếp đón đội bóng Thái Lan?

(NLĐO) - CLB Nam Định sẽ tiếp đón Ratchaburi trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 17-9

cầu thủ nhập tịch Nam Định FC Nguyễn Xuân Son Cúp Quốc gia 2025-2026
