Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia

Sau thời gian dài gần 1 năm nghỉ thi đấu điều trị chấn thương, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son lần đầu khoác áo Nam Định FC thi đấu ở mùa giải 2025-2026. Tiền đạo sinh năm 1997 có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng thành Nam chạm trán Long An ở vòng 2 Cúp Quốc gia.

Có sự trở lại của Xuân Son, Nam định FC nhanh chóng khởi sắc

Trở thành tâm điểm của trận đấu, Xuân Son liên tục được đồng đội nhồi bóng để dứt điểm song không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Với lực lượng có đẳng cấp cao vượt trội, nhà đương kim vô địch V-League hoàn toàn áp đảo đội bóng ở Giải Hạng nhất.

Tấn công dồn dập nhưng phải đến phút 71, CLB Nam Định mới phá vỡ thế bế tắc. Nhận bóng từ quả treo của đồng đội Văn Vĩ, chân sút ngoại binh Brenner thực hiện cú dứt điểm 1 chạm hiểm hóc trong vòng cấm để mở tỉ số trận đấu.

Brenner

và Lâm Ti Phông lập công

Tân HLV Mauro Jeronimo có màn ra mắt đội bóng mới khá ấn tượng

Chỉ 13 phút sau pha lập công của Brenner, Văn Vĩ tiếp tục sắm vai trò kiến tạo giúp Lâm Ti Phông đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2 sao cho Nam Định, giúp đội nhà lọt vào vòng Tứ kết Cúp quốc gia.