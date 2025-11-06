Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá

Tường Phước

(NLĐO) - Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12-2025 tại TP HCM.

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025 chính thức khởi động, đánh dấu 30 năm hành trình tôn vinh những tài năng và cống hiến của các thế hệ cầu thủ bóng đá nước nhà. Ra đời từ năm 1995, giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng đã trở thành một biểu tượng uy tín, góp phần thúc đẩy sự phát triển và chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 1.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 2.

Năm thi đấu ấn tượng của bóng đá Việt Nam

Năm 2025, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều thành tích nổi bật: đội tuyển quốc gia thi đấu ổn định tại vòng loại Asian Cup 2027; đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026; trong khi đội futsal Việt Nam cũng góp mặt tại Vòng chung kết châu Á 2026.

Tháng 12 tới, đội tuyển U22, đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển futsal quốc gia sẽ cùng bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan, hứa hẹn mang đến thêm những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 3.

Danh thủ bóng đá Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) - ông Trần Anh Tú

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 5.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - ông Nguyễn Khắc Văn

Ở cấp CLB, các giải đấu V-League, Hạng Nhất, Cúp quốc gia… định hình và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chính là chất xúc tác quan trọng giúp cho Giải thưởng QBV Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn nữa về tầm vóc.

Trải qua một năm sôi động và nhiều điểm nhấn, giới phóng viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước, những nhà chuyên môn, chuyên gia, huấn luyện viên, cựu cầu thủ… sẽ không khó để tìm ra chủ nhân xuất sắc nhất cho các hạng mục giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025.

Dấu ấn 30 năm QBV Việt Nam

Ba thập kỷ trôi qua, Giải thưởng QBV Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là lời tri ân dành cho những người đã sống hết mình vì sắc áo và niềm tự hào bóng đá Việt Nam.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 6.

Kỳ này, Giải thưởng QBV Việt Nam bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam – nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất.

Đặc biệt, hạng mục “Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất” sẽ được bình chọn trực tuyến qua ứng dụng MoMo từ ngày 9 đến 22-12-2025, cùng thời điểm diễn ra SEA Games 33. Người tham gia còn có cơ hội nhận 30 phần quà mini game từ Ban tổ chức.

Sự kiện gắn kết bóng đá và cộng đồng

Song song với hoạt động bầu chọn, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục duy trì chương trình thiện nguyện “Áo ấm đến trường”, mang hơi ấm đến với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng cao. Các ngôi sao bóng đá, vận động viên sẽ đồng hành trong hành trình nhân ái này.

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá - Ảnh 7.

Lễ trao giải QBV Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại TP HCM, với sự đồng hành chuyên môn của VFF, VPF và FPT Play. Các nhà tài trợ chính gồm Tập đoàn Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, cùng nhiều thương hiệu lớn như Vingroup, LPBank, Bình Điền, Vietnam Airlines, Trung Nguyên

Trong tháng 11-2025, Ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB thi đấu tại V-League, các CLB bóng đá nữ, các CLB futsal, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Tin liên quan

VIDEO: Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và những điểm nhấn nhân văn

VIDEO: Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và những điểm nhấn nhân văn

(NLĐO) – Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025, từ ngày 6-11. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 12-2025

Lý giải việc Xuân Son không có trong đề cử Quả bóng vàng 2025

(NLĐO) - Quả bóng vàng Việt Nam 2025 với danh sách đề cử 23 gương mặt nhưng vắng mặt người hùng ASEAN Cup 2024.

Giá trị của Giải thưởng QBV Việt Nam

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2024 nằm trong chuỗi sự kiện của Báo Sài Gòn Giải Phóng

Báo Sài Gòn Giải phóng Giải thưởng QBV Việt Nam QBV Việt Nam 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo