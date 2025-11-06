Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025 chính thức khởi động, đánh dấu 30 năm hành trình tôn vinh những tài năng và cống hiến của các thế hệ cầu thủ bóng đá nước nhà. Ra đời từ năm 1995, giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng đã trở thành một biểu tượng uy tín, góp phần thúc đẩy sự phát triển và chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam.

Năm thi đấu ấn tượng của bóng đá Việt Nam

Năm 2025, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều thành tích nổi bật: đội tuyển quốc gia thi đấu ổn định tại vòng loại Asian Cup 2027; đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026; trong khi đội futsal Việt Nam cũng góp mặt tại Vòng chung kết châu Á 2026.

Tháng 12 tới, đội tuyển U22, đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển futsal quốc gia sẽ cùng bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan, hứa hẹn mang đến thêm những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Danh thủ bóng đá Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) - ông Trần Anh Tú

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - ông Nguyễn Khắc Văn

Ở cấp CLB, các giải đấu V-League, Hạng Nhất, Cúp quốc gia… định hình và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chính là chất xúc tác quan trọng giúp cho Giải thưởng QBV Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn nữa về tầm vóc.

Trải qua một năm sôi động và nhiều điểm nhấn, giới phóng viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước, những nhà chuyên môn, chuyên gia, huấn luyện viên, cựu cầu thủ… sẽ không khó để tìm ra chủ nhân xuất sắc nhất cho các hạng mục giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025.

Dấu ấn 30 năm QBV Việt Nam

Ba thập kỷ trôi qua, Giải thưởng QBV Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là lời tri ân dành cho những người đã sống hết mình vì sắc áo và niềm tự hào bóng đá Việt Nam.

Kỳ này, Giải thưởng QBV Việt Nam bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam – nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất.

Đặc biệt, hạng mục “Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất” sẽ được bình chọn trực tuyến qua ứng dụng MoMo từ ngày 9 đến 22-12-2025, cùng thời điểm diễn ra SEA Games 33. Người tham gia còn có cơ hội nhận 30 phần quà mini game từ Ban tổ chức.

Sự kiện gắn kết bóng đá và cộng đồng

Song song với hoạt động bầu chọn, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục duy trì chương trình thiện nguyện “Áo ấm đến trường”, mang hơi ấm đến với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng cao. Các ngôi sao bóng đá, vận động viên sẽ đồng hành trong hành trình nhân ái này.

Lễ trao giải QBV Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại TP HCM, với sự đồng hành chuyên môn của VFF, VPF và FPT Play. Các nhà tài trợ chính gồm Tập đoàn Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, cùng nhiều thương hiệu lớn như Vingroup, LPBank, Bình Điền, Vietnam Airlines, Trung Nguyên…