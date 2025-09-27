"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Hà Hương và ca sĩ Tuấn Hưng tham gia vai vợ chồng trong phim điện ảnh "Bà đừng buồn con".

Hà Hương, Tuấn Hưng thành con gái và con rể màn ảnh của NSND Thanh Hoa

Theo công bố của nhà sản xuất, Hà Hương đóng vai Phương Tứ - một người phụ nữ gây nhiều sóng gió trong gia đình. Tuấn Hưng hóa thân Tá - người đàn ông vướng nợ nần. Họ là con gái và con rể của bà Nga Tứ vai diễn do NSND Thanh Hoa đóng.

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng- Ảnh 1.

Hà Hương và Tuấn Hưng trong tạo hình Phương Tứ và Tá

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng- Ảnh 2.

Cả hai vào vai vợ chồng

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng- Ảnh 3.

Với nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân

Lần đầu kết hợp mà lại đóng vai vợ chồng, cả hai có nhiều trải nghiệm thú vị, mong mang đến màu sắc mới trên màn ảnh với câu chuyện gần gũi, chân thực. Họ cùng đoàn phim rong ruổi khắp các ngõ phố của Hà Nội thực hiện từng cảnh quay.

Vai Tá đánh dấu sự trở lại của "anh tài" Tuấn Hưng sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Xuất thân là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, giọng ca 7X tạo dựng sự nghiệp âm nhạc gần ba thập kỷ, có nhiều bản hit đình đám. Tuấn Hưng luôn dành cho diễn xuất niềm yêu thích đặc biệt.

Anh được biết đến qua vai nam chính trong phim truyền hình "Cho một tình yêu", vai phụ trong phim điện ảnh "Đào, phở và piano" và tham gia một số vở kịch.

Hà Hương và ký ức "Nguyệt thảo mai"

Về phần Hà Hương, khi vào vai Phương Tứ, nữ diễn viên được gợi nhớ đến ký ức vai diễn "Nguyệt thảo mai" của chính mình hơn 20 năm trước.

Cô lý giải: "Phương Tứ của bây giờ hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống. Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác là ở lứa tuổi khác, nhiều sự trải đời hơn, đại diện cho tính nữ của thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Hà Hương rất thích vai diễn này".

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng- Ảnh 5.

Tuấn Hưng có vai thứ hai ở màn ảnh rộng

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng- Ảnh 6.

Hà Hương

Hà Hương nhận định Phương Tứ đại diện cho nhiều cảnh đời ngoài xã hội. Vì vậy, thay vì diễn xuất, cô đặt mình vào vị trí của nhân vật, tự hỏi mình sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh của họ. Ấn tượng hơn cả với Hà Hương là trường đoạn sóng gió ập đến với gia đình của họ. Vợ chồng gặp khó khăn, chuyện mình chưa lo xong, Phương Tứ cũng đành bất lực không thể giúp được mẹ khi bà tìm đến.

Phim còn có nhiều diễn viên khác: NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình, Nàng Mơ…

"Bà đừng buồn con" do Hoàng Nam đạo diễn, khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phim dự kiến ra rạp từ 12-12

Tin liên quan

Giữa "tâm bão" ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc

Giữa "tâm bão" ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc

(NLĐO) - Hình ảnh ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Tuấn Hưng được "tái sinh"

(NLĐO)- Hàng ngàn khán giả cùng Tuấn Hưng nhìn lại 3 thập kỷ làm nghệ thuật trong liveshow Tỉnh thức, diễn ra tối 10-5 tại Nhà thi đấu Tân Bình.

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

(NLĐO) - Say một đời vì em, dự án mang tính bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Vũ.

Tuấn Hưng ký ức Bà đừng buồn con "Nguyệt thảo mai" Hà Hương vợ chồng màn ảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo