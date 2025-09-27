"Nguyệt thảo mai" Hà Hương và "anh tài" Tuấn Hưng nên duyên vợ chồng

Hà Hương, Tuấn Hưng thành con gái và con rể màn ảnh của NSND Thanh Hoa

Theo công bố của nhà sản xuất, Hà Hương đóng vai Phương Tứ - một người phụ nữ gây nhiều sóng gió trong gia đình. Tuấn Hưng hóa thân Tá - người đàn ông vướng nợ nần. Họ là con gái và con rể của bà Nga Tứ vai diễn do NSND Thanh Hoa đóng.

Hà Hương và Tuấn Hưng trong tạo hình Phương Tứ và Tá

Cả hai vào vai vợ chồng

Với nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân

Lần đầu kết hợp mà lại đóng vai vợ chồng, cả hai có nhiều trải nghiệm thú vị, mong mang đến màu sắc mới trên màn ảnh với câu chuyện gần gũi, chân thực. Họ cùng đoàn phim rong ruổi khắp các ngõ phố của Hà Nội thực hiện từng cảnh quay.

Vai Tá đánh dấu sự trở lại của "anh tài" Tuấn Hưng sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Xuất thân là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, giọng ca 7X tạo dựng sự nghiệp âm nhạc gần ba thập kỷ, có nhiều bản hit đình đám. Tuấn Hưng luôn dành cho diễn xuất niềm yêu thích đặc biệt.

Anh được biết đến qua vai nam chính trong phim truyền hình "Cho một tình yêu", vai phụ trong phim điện ảnh "Đào, phở và piano" và tham gia một số vở kịch.

Hà Hương và ký ức "Nguyệt thảo mai"

Về phần Hà Hương, khi vào vai Phương Tứ, nữ diễn viên được gợi nhớ đến ký ức vai diễn "Nguyệt thảo mai" của chính mình hơn 20 năm trước.

Cô lý giải: "Phương Tứ của bây giờ hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống. Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác là ở lứa tuổi khác, nhiều sự trải đời hơn, đại diện cho tính nữ của thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Hà Hương rất thích vai diễn này".

Tuấn Hưng có vai thứ hai ở màn ảnh rộng

Hà Hương

Hà Hương nhận định Phương Tứ đại diện cho nhiều cảnh đời ngoài xã hội. Vì vậy, thay vì diễn xuất, cô đặt mình vào vị trí của nhân vật, tự hỏi mình sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh của họ. Ấn tượng hơn cả với Hà Hương là trường đoạn sóng gió ập đến với gia đình của họ. Vợ chồng gặp khó khăn, chuyện mình chưa lo xong, Phương Tứ cũng đành bất lực không thể giúp được mẹ khi bà tìm đến.

Phim còn có nhiều diễn viên khác: NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình, Nàng Mơ…

"Bà đừng buồn con" do Hoàng Nam đạo diễn, khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phim dự kiến ra rạp từ 12-12