Thời sự

Nhà báo Hằng Nga - sống trọn tình, vẹn nghĩa

Trần Thế Tuyển (nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Quân khu 7)

(NLĐO) – Bài viết nhỏ này như nén tâm nhang tưởng nhớ nhà báo Hằng Nga, một người đồng nghiệp, đồng hương đáng kính!


Được tin chị Nguyễn Thị Hằng Nga - nhà báo Hằng Nga, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - về với tổ tiên, bao kỷ niệm với đồng nghiệp, đồng hương ùa về.

Yêu nghề và trách nhiệm

Đó là những năm đầu cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam (1977-1978), khi ấy, chúng tôi công tác ở Báo Quân khu 7 (tiền thân là Báo Quân giải phóng Miền Nam) thường xuyên được đón các anh chị đồng nghiệp vào thăm và làm việc, trong đó có chị Hằng Nga, phóng viên của Báo Tuổi Trẻ.

Nhà báo Hằng Nga - sống trọn tình, vẹn nghĩa- Ảnh 1.

Nhà báo Hằng Nga, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí vào năm 2000. Ảnh: TẤN THẠNH

Có khi Hằng Nga đi cùng Huỳnh Sơn Phước, Bích Liên (Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM); có khi chị đi cùng Mai Hoa (Đài Tiếng nói Việt Nam), Hồng Tuyến (Báo Phụ nữ Sài Gòn)…

Hồi ấy cũng như toàn dân, bộ đội còn nghèo lắm. Mỗi khi có khách, anh Mai Bá Thiện "sếp" trực tiếp của chúng tôi nói chuẩn bị cơm trưa đãi khách. Đó là những suất cơm lính độn bo bo, với vài miếng cá khô lép kẹp.

Chị Hằng Nga và các bạn đồng nghiệp không ngại cùng chung vui. Câu chuyện của chúng tôi đều hướng ra biên giới.

Vài ngày sau, chúng tôi cùng hành quân ra biên giới hoặc đến tận các phum sóc Campuchia, nơi bộ đội tình nguyện Việt Nam đang giúp nước bạn.

Trực tiếp cùng "tác nghiệp" với Hằng Nga, tôi trân quý sự yêu nghề và trách nhiệm với công việc của chị. Càng trân trọng sự gần gũi, hết lòng với mọi người của nhà báo trẻ mà chúng tôi đùa là "cành vàng lá ngọc".

Nhưng khi lên công tác tại các mặt trận 479, 779… lúc bấy giờ, Hằng Nga gần gũi, cần mẫn như một chiến sĩ thực thụ. Đi đến đâu, chị cũng được bộ đội và nhân dân yêu quý.

Sau các chuyến công tác vượt qua hiểm nguy và gian khổ ấy, các bài báo hừng hực hơi thở cuộc sống của Hằng Nga in trên báo, phát trên đài góp phần động viên bộ đội tình nguyện Việt Nam hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Không chỉ là nhà báo xông pha nơi tuyến lửa, sau này, về công tác tại Báo Công nhân Giải phóng, tiền thân của Báo Người Lao Động rồi được giao nhiều trọng trách: Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM; Đại biểu Quốc hội khóa XI…, chị vẫn giữ được nét đẹp ấy: Hết lòng vì công việc, hết lòng vì mọi người; khiêm tốn, gần gũi, sẻ chia. Điều đáng trân trọng cảm phục nữa, dù sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng; cháu gọi các ông Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện là cậu ruột, Hằng Nga không ỷ lại. Từ cô công nhân điện, chị phấn đấu trở thành nhà báo giỏi và một trong những người quản lý báo chí xuất sắc.

Tận tâm với lớp trẻ

Đối với quê hương, Hằng Nga là người luôn sống trọn tình, vẹn nghĩa. Tôi nhớ khi các nhà báo Hồng Vinh (nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân), Lê Nguyên Long (nguyên Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam tại TP HCM) cùng chúng tôi "đứng ra" vận động thành lập CLB Nhà báo Thành Nam, mặc dù sức khỏe không còn như trước, anh Nguyễn Quang Thọ (nguyên Tổng Biên tập Báo Yêu Trẻ), chồng chị Hằng Nga, đẩy xe lăn đưa chị đến động viên chúng tôi.

Chị Hằng Nga gửi gắm: "Quê hương chúng ta có truyền thống hiếu học, vượt khó vươn lên; lại là một trong những địa phương có nhiều nhà báo giỏi, thành danh. Tôi ủng hộ xây dựng CLB này, trước hết để tập hợp, động viên anh em đồng hương đồng nghiệp làm việc. Sau là truyền lửa cho thế hệ kế tục".

Ở bất cứ cương vị nào, công tác ở đâu, chị Hằng Nga cũng luôn quan tâm, giúp đỡ lớp trẻ "dấn thân" và cống hiến.

Người đồng nghiệp, đồng hương đáng kính

Cách đây không lâu, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, cùng Ban Thường vụ Hội tổ chức họp mặt ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi gặp lại Hằng Nga.

Cô phóng viên trẻ trung một thời nay đã là nhà báo lão thành sắp bước vào tuổi "bát tuần". Chúng tôi ôn lại kỷ niệm xưa - thời làm báo khi đất nước có chiến tranh.

Vợ chồng chị rủ chúng tôi lên thăm vườn nhà ở Củ Chi. Lu bu nhiều việc, cuộc hẹn cuối cùng ấy chưa thành hiện thực thì đã nghe tin chị về với tổ tiên.

Bài viết nhỏ này như nén tâm nhang tưởng nhớ nhà báo Hằng Nga, một người đồng nghiệp, đồng hương đáng kính!

