Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thông báo về việc từ chức của ông Andriy Yermak, người trợ lý hàng đầu

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28-11 tuyên bố rằng chánh văn phòng Andriy Yermak của ông đã từ chức.

Đây cũng là nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine trong các cuộc gặp gỡ với phái đoàn Mỹ gần đây để thảo luận về đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vụ việc xảy ra sau khi cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đột kích, khám nhà riêng của ông Yermak. Việc từ chức của ông Yermak đánh dấu sự leo thang của vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine.

Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak phát biểu với báo chí bên lề cuộc gặp gỡ với phái đoàn Mỹ ở Geneva - Thụy Sĩ hôm 23-11 - Ảnh: AP

Theo Guardian, ông Zelensky cho biết ông Yermak đã nộp đơn từ chức. Việc tìm kiếm người kế nhiệm sẽ bắt đầu vào ngày 29-11.

Nhà lãnh đạo Ukraine vẫn dành lời khen ngợi cho ông Yermak, nhưng nói rõ rằng "không có lý do gì để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác ngoài việc bảo vệ Ukraine" vào thời điểm then chốt mà Kiev rất cần sự ủng hộ của Washington.

Cuộc đột kích vào nhà riêng của ông Yermak do Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) thực hiện, có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra về vụ hối lộ 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công vào lưới điện của Ukraine, gây mất điện và đe dọa nguồn cung cấp sưởi ấm vào mùa đông.

Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezniak cho biết ông Yermak đã được nhắc đến trong các đoạn ghi âm nghe lén do các cơ quan chống tham nhũng công bố trong cuộc điều tra này, trong đó ông được cho là mang mật danh "Ali Baba".

Tuy nhiên, các nguồn tin từ cơ quan chống tham nhũng lại nói với Ukrainska Pravda rằng "Ali Baba" không phải là mật danh của Yermak trong đoạn ghi âm.

Ông Yermak cho biết ông đang hợp tác toàn diện với các nhà điều tra. "Không có trở ngại nào cho các nhà điều tra. Họ đã được tiếp cận toàn diện và luật sư của tôi đang có mặt tại hiện trường" - ông viết trên mạng xã hội sau vụ khám nhà.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 29-11: Nga xác nhận về kế hoạch hòa bình với Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 29-11: Nga xác nhận về kế hoạch hòa bình với Ukraine

(NLĐO) - Điện Kremlin hôm 28-11 xác nhận Nga đã nhận được "khuôn khổ hòa bình" do Mỹ cùng Ukraine soạn thảo, cập nhật và hoàn thiện.

Tổng thống Putin nhắc lại điều kiện cho ngừng bắn ở Ukraine

(NLĐO) - Nga sẵn sàng sử dụng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington làm nền tảng tiềm năng cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Ukraine và Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 27-11: Nội bộ Nhà Trắng chia rẽ vì thỏa thuận hòa bình Ukraine?

(NLĐO) - Tranh luận giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ xác định lộ trình hòa bình Ukraine và ảnh hưởng lâu dài tới an ninh châu Âu.

Ukraine Zelensky Andriy Yermak trợ lý Tổng thống Ukraine Yermak từ chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo