Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28-11 tuyên bố rằng chánh văn phòng Andriy Yermak của ông đã từ chức.

Đây cũng là nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine trong các cuộc gặp gỡ với phái đoàn Mỹ gần đây để thảo luận về đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vụ việc xảy ra sau khi cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đột kích, khám nhà riêng của ông Yermak. Việc từ chức của ông Yermak đánh dấu sự leo thang của vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak phát biểu với báo chí bên lề cuộc gặp gỡ với phái đoàn Mỹ ở Geneva - Thụy Sĩ hôm 23-11 - Ảnh: AP

Theo Guardian, ông Zelensky cho biết ông Yermak đã nộp đơn từ chức. Việc tìm kiếm người kế nhiệm sẽ bắt đầu vào ngày 29-11.

Nhà lãnh đạo Ukraine vẫn dành lời khen ngợi cho ông Yermak, nhưng nói rõ rằng "không có lý do gì để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác ngoài việc bảo vệ Ukraine" vào thời điểm then chốt mà Kiev rất cần sự ủng hộ của Washington.

Cuộc đột kích vào nhà riêng của ông Yermak do Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) thực hiện, có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra về vụ hối lộ 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công vào lưới điện của Ukraine, gây mất điện và đe dọa nguồn cung cấp sưởi ấm vào mùa đông.

Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezniak cho biết ông Yermak đã được nhắc đến trong các đoạn ghi âm nghe lén do các cơ quan chống tham nhũng công bố trong cuộc điều tra này, trong đó ông được cho là mang mật danh "Ali Baba".

Tuy nhiên, các nguồn tin từ cơ quan chống tham nhũng lại nói với Ukrainska Pravda rằng "Ali Baba" không phải là mật danh của Yermak trong đoạn ghi âm.

Ông Yermak cho biết ông đang hợp tác toàn diện với các nhà điều tra. "Không có trở ngại nào cho các nhà điều tra. Họ đã được tiếp cận toàn diện và luật sư của tôi đang có mặt tại hiện trường" - ông viết trên mạng xã hội sau vụ khám nhà.