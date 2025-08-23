HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Binance và sàn tiền số nói gì về thị trường tài sản số Việt Nam?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Binance đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm tài sản số bền vững, nếu có khung pháp lý rõ ràng.

Chiều 23-8, tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Tài chính TP HCM 2025 do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (Sihub) và sàn Binance phối hợp tổ chức, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain – tài sản số đã chia sẻ về triển vọng thị trường Việt Nam.

Thị trường tài sản số đầy tiềm năng nhưng nhiều thách thức

TS Nguyễn Thanh Bình (Đại học RMIT Việt Nam) cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất trong việc phát triển tài sản số.

Cụ thể, ngay từ giai đoạn 2017-2018, đội ngũ lập trình trong nước đã tạo ra sàn phi tập trung đầu tiên trên thế giới và nhiều sản phẩm GameFi (là sự kết hợp giữa từ trò chơi và tài chính) thu hút người dùng toàn cầu.

Tuy nhiên, do khung pháp lý chưa mở, phần lớn giá trị này chưa được tận dụng tối ưu tại thị trường nội địa.

Ông Victor Trần, CEO của Kyber Network, một mô hình sàn giao dịch phi tập trung, nhấn mạnh mức độ tham gia vào thị trường tài sản số của người dân tại Việt Nam hiện rất cao so với thế giới.

Các diễn giả chia sẻ về thị trường tài sản số Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Các doanh nghiệp trong nước đã xây dựng được nền tảng blockchain, hệ thống giao dịch, dữ liệu khách hàng, ví điện tử… với chất xám và sản phẩm "made in Vietnam".

Theo ông, khi có sự ủng hộ từ phía nhà nước, điều kiện phát triển thị trường sẽ tốt hơn bao giờ hết.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Thành Trung, đồng sáng lập và CEO của Sky Mavis (công ty sở hữu game blockchain đình đám Axie Infinity), cho biết các doanh nghiệp tài sản số tại Việt Nam vẫn còn nhiều bối rối vì chưa rõ cách thức tuân thủ pháp lý. Doanh nghiệp mong muốn đóng góp nhưng vẫn chờ đợi một khung chính sách cụ thể.

Đồng quan điểm, bà Lynn Hoàng, Giám đốc quốc gia Binance, sàn tiền số lớn nhất thế giới, đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm tài sản số bền vững, nếu có khung pháp lý rõ ràng.

Bà đề xuất khi hình thành trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, cần cân nhắc các ưu đãi thu hút nhân tài quốc tế, giống như UAE đang áp dụng, bao gồm chính sách thuế và cả mô hình tòa án quốc tế xử lý bằng tiếng Anh để giúp thị trường này phát triển tốt hơn.

Binance tiền số bitcoin Blockchain thị trường việt nam thị trường nội địa sàn giao dịch phát triển thị trường thu hút nhân tài
