Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 6-9: Dự báo gây bất ngờ về giá Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Một số dự báo cho rằng Bitcoin có thể chạm 250.000 USD trước khi kết thúc năm 2025.

Theo dữ liệu của OKX vào lúc 9 giờ ngày 6-9, giá Bitcoin (BTC) tiếp tục giảm nhẹ. Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm 0,5%, giao dịch quanh mức 110.800 USD.

Bitcoin có thể chạm mốc 250.000 USD

Các đồng tiền điện tử lớn khác cũng giảm nhẹ, như Ethereum (ETH) giảm 0,4%, xuống 4.300 USD. Trong khi đó, một số đồng tăng nhẹ như XRP lên 2,8 USD, BNB tăng gần 1% lên 853 USD và Solana (SOL) tăng 0,5% lên 203 USD.

Thị trường tiền số hôm nay 6 - 9 dự báo giá Bitcoin có thể chạm 250 . 000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 110.800 USD/BTC Nguồn: OKX

Theo trang Cointelegraph, trước diễn biến thị trường, nhà phân tích Bitcoin PlanC cho rằng không có lý do cơ bản nào để Bitcoin đạt đỉnh trong năm nay.

PlanC giải thích những người tin Bitcoin sẽ đạt đỉnh vào cuối năm đang hiểu sai về xác suất. Ông ví điều này giống như tung đồng xu ra mặt sấp ba lần liên tiếp rồi tin chắc lần thứ tư cũng phải ra sấp.

Nói cách khác, dựa vào những lần tăng giá trước đây của Bitcoin là chưa đủ để dự đoán chính xác.

Nhà phân tích cũng nhấn mạnh chu kỳ “chia đôi” phần thưởng đào Bitcoin (halving) hiện không còn quan trọng như trước. Thị trường giờ có nhiều công ty nắm giữ Bitcoin và các quỹ đầu tư lớn, khiến mọi thứ thay đổi nhanh chóng.

“Không có lý do nào để Bitcoin đạt đỉnh vào quý IV/2025" - PlanC nói.

Dù quý IV từ trước đến nay thường là quý tốt với Bitcoin, với lợi nhuận trung bình lên đến 85%, điều đó không đảm bảo giá sẽ đạt đỉnh.

Trong khi PlanC thận trọng, một số nhà phân tích khác lại lạc quan hơn. CEO Canary Capital, Steven McClurg, dự đoán có hơn 50% khả năng Bitcoin lên 140.000–150.000 USD trước khi thị trường bắt đầu giảm trở lại.

Một số dự báo còn lạc quan hơn, cho rằng Bitcoin có thể chạm 250.000 USD trước khi kết thúc năm 2025.

Ngược lại, Giám đốc đầu tư Bitwise, Matt Hougan, dự đoán năm 2026 mới là năm Bitcoin tăng giá mạnh.

bitcoin Ethereum XRP tiền số
    Thông báo