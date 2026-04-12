Nhà ga hành khách quốc tế T2 – Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục được tổ chức Skytrax xếp hạng 5 sao trong kỳ đánh giá tháng 3-2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt chuẩn cao nhất dành cho nhà ga sân bay.



Theo kết quả đánh giá độc lập, T2 duy trì chất lượng dịch vụ ở các hạng mục cốt lõi như không gian nhà ga, khu vực chờ, vệ sinh, hệ thống thông tin hành khách, tiện ích và trải nghiệm số.

Tuy nhiên, Skytrax cũng cảnh báo áp lực gia tăng lưu lượng hành khách, đặc biệt vào giờ cao điểm, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm nếu không kịp thời mở rộng hạ tầng.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga hành khách quốc tế T2

Thực tế, nhà ga T2 được thiết kế với công suất 4 triệu hành khách/năm nhưng trong năm 2025 đã phục vụ tới 6.811.448 lượt khách, vượt hơn 70% công suất. Trước áp lực này, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) đang triển khai dự án nâng công suất lên 6 triệu hành khách mỗi năm.

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc AHT, cho biết việc duy trì chuẩn 5 sao Skytrax ba năm liên tiếp là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn.

"Khi lưu lượng hành khách tăng trưởng mạnh, áp lực lên hạ tầng và chất lượng phục vụ ngày càng lớn. Việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ nhằm đáp ứng công suất khai thác mà còn là điều kiện tiên quyết để giữ vững chuẩn dịch vụ quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách và góp phần bảo vệ hình ảnh Đà Nẵng như một cửa ngõ quốc tế" - ông Hậu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá năm 2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt tại khu vực hải quan. Thời gian xử lý hàng chờ và hiệu quả vận hành đều tăng mạnh so với năm trước. Tình trạng ùn tắc không còn xuất hiện, đồng thời khả năng linh hoạt mở thêm làn xử lý vào giờ cao điểm được đánh giá cao. Đây là kết quả từ sự phối hợp hiệu quả giữa AHT và lực lượng hải quan cửa khẩu.

Skytrax là tổ chức tư vấn và xếp hạng hàng không quốc tế uy tín, thành lập năm 1989 tại London, Anh. Skytrax nổi tiếng với việc đánh giá, xếp hạng sao (1-5 sao) cho các hãng hàng không và sân bay.