Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Anh – An An Hòa (xã Tam Anh). Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29.3.1975 – 29.3.2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi lễ khởi công

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng, nguyên lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân trong vùng dự án.

Dự án do Công ty CP KCN và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, có quy mô 435,8 ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.152 tỉ đồng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021 và vừa được điều chỉnh vào tháng 3-2026.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công

Theo quy hoạch, khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành điện – điện tử, cơ khí, công nghiệp phụ trợ, thực phẩm – đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng và công nghệ mới…

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh dự án KCN Tam Anh – An An Hòa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đây là một trong những mảnh ghép cuối cùng trong tổng thể 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch tại khu vực xã Tam Anh, góp phần mở rộng quỹ đất, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Để dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, việc khởi công dự án không chỉ là bước tiến trong phát triển hạ tầng công nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành cực tăng trưởng mới, giảm chi phí logistics, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại buổi lễ, Công ty CP KCN và đô thị An An Hòa đã trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa (100 triệu đồng/căn) cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.