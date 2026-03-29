HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công dự án hơn 4.000 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – An An Hòa có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỉ đồng vừa được khởi công ở Đà Nẵng.

Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Anh – An An Hòa (xã Tam Anh). Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29.3.1975 – 29.3.2026).

Khởi công dự án 4 . 000 Tỉ tại Khu công nghiệp Tam Anh – An An hòa Đà Nẵng 2026 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi lễ khởi công

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng, nguyên lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân trong vùng dự án.

Dự án do Công ty CP KCN và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, có quy mô 435,8 ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.152 tỉ đồng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021 và vừa được điều chỉnh vào tháng 3-2026.

Khởi công dự án 4 . 000 Tỉ tại Khu công nghiệp Tam Anh – An An hòa Đà Nẵng 2026 - Ảnh 2.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công

Theo quy hoạch, khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành điện – điện tử, cơ khí, công nghiệp phụ trợ, thực phẩm – đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng và công nghệ mới…

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh dự án KCN Tam Anh – An An Hòa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Khởi công dự án 4 . 000 Tỉ tại Khu công nghiệp Tam Anh – An An hòa Đà Nẵng 2026 - Ảnh 3.

Trao nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Đây là một trong những mảnh ghép cuối cùng trong tổng thể 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch tại khu vực xã Tam Anh, góp phần mở rộng quỹ đất, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Để dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện. 

Khởi công dự án 4 . 000 Tỉ tại Khu công nghiệp Tam Anh – An An hòa Đà Nẵng 2026 - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, việc khởi công dự án không chỉ là bước tiến trong phát triển hạ tầng công nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành cực tăng trưởng mới, giảm chi phí logistics, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại buổi lễ, Công ty CP KCN và đô thị An An Hòa đã trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa (100 triệu đồng/căn) cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đà Nẵng Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp kết cấu hạ tầng dự án đầu tư Phó Chủ tịch Quốc hội Khởi công An AN Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo