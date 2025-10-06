Nhà hàng Việt nổi tiếng tại Sydney đóng cửa sau 23 năm

Ra mắt lần đầu vào năm 2002 trên đường Crown, khu Surry Hills, Red Lantern do đầu bếp nổi tiếng Luke Nguyễn cùng chị gái Pauline Nguyễn và đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập.

Ngay từ khi xuất hiện, Red Lantern đã tạo nên bước ngoặt trong cách người Úc nhìn nhận về ẩm thực Việt và dần trở thành một trong những địa chỉ ẩm thực có ảnh hưởng nhất thành phố.



Các nhà đồng sáng lập nhà hàng Red Lantern: Luke Nguyen, Pauline Nguyen và Mark Jensen (từ trái qua). Ảnh: Sydney Morning Herald

Thay vì gắn với hình ảnh bàn ghế nhựa bình dân, nhà hàng mang đến trải nghiệm mới mẻ với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nguyên liệu cao cấp và hơi thở ẩm thực đẳng cấp.

Bà Pauline Nguyễn chia sẻ vào thời điểm đó, quan niệm phổ biến về các nhà hàng Việt Nam là "bàn ghế nhựa và nguyên liệu rẻ tiền". Bà hồi tưởng: "Chúng tôi nghĩ hãy mang ẩm thực Việt đến với một nhóm thực khách mới, với dịch vụ đẳng cấp thế giới và nguyên liệu chất lượng cao".

Ông Jensen là một đầu bếp từng làm việc trong các nhà hàng sang trọng trước khi cùng chị em Pauline và Luke mở nhà hàng Red Lantern.

"Mark chưa từng cầm chảo sâu lòng hay dao chặt. Nhưng là người học nhanh, anh ấy sớm nắm bắt được tinh túy của ẩm thực Việt Nam, vận dụng kỹ năng của riêng mình và cùng Luke thử nghiệm trong bếp để tạo nên những món ăn mang dấu ấn riêng của nhà hàng như thịt heo kho nước đường, bánh bèo tôm thịt và kẹo bông gòn mặn…" - bà Pauline kể lại.

Red Lantern đã đưa Luke Nguyễn vào hàng ngũ đầu bếp ngôi sao quốc tế, với hàng loạt chương trình truyền hình và dự án ẩm thực nổi tiếng. Trong khi đó, bà Pauline Nguyễn và ông Jensen cũng đạt được thành công riêng với vai trò tác giả và người dẫn chương trình, đồng thời vẫn cân bằng công việc quản lý nhà hàng – theo báo Sydney Morning Herald.

Nhà hàng sẽ đóng cửa vào ngày 22-11 tới. Ảnh: Instagram

Trong hơn 23 năm, Red Lantern nhiều lần đối mặt thách thức, từ khủng hoảng tài chính toàn cầu cho đến việc di dời địa điểm nhưng luôn biết cách duy trì vị thế.

Bộ ba sáng lập luôn năng động trong việc giữ cho Red Lantern phù hợp với thời cuộc: Họ hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên nâng cấp nội thất và giới thiệu những ý tưởng đột phá, chẳng hạn vận hành một tiệm cắt tóc trong nhà hàng ngoài giờ phục vụ.

Dù vậy lần này, họ quyết định khép lại chặng đường tại Riley Street, nơi nhà hàng chuyển đến vào năm 2017.

Người đồng sáng lập Mark Jensen chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald hồi tháng 9 rằng số lượng khách giảm mạnh trong mùa đông vừa qua, cùng với chi phí sinh hoạt leo thang, mưa kéo dài và thói quen thưởng thức những điểm đến mới của thực khách Sydney đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà hàng.

Những món ăn nổi tiếng tại nhà hàng Red Lantern. Ảnh: Sydney Morning Herald

Theo kế hoạch, Red Lantern tổ chức các sự kiện đặc biệt và chương trình hợp tác đầu bếp trong hai tháng cuối trước khi chính thức khép lại.

Sau đó, ông Luke Nguyễn phát triển nhà hàng riêng tại chợ cá Sydney và các dự án truyền hình, ông Mark Jensen tập trung vào thương hiệu Tiger Purrr Chai, còn bà Pauline Nguyễn tiếp tục sự nghiệp tác giả và diễn giả.

Trong những ngày đầu của Red Lantern, ông Jensen và bà Pauline đã kết hôn nhưng sau đó họ chia tay. Dù vậy, họ vẫn cùng nhau điều hành công việc kinh doanh. Bà Pauline Nguyen nói: "Nếu có một điều mà tôi thực sự tự hào thì đó là giữa ba chúng tôi đã xây dựng được một hệ sinh thái thực thụ có thể tiếp tục phát triển".