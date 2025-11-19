Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM mang vở "Anh Hùng" ra thủ đô tranh tài





NS Bảo Châu trong vai Nguyễn Trung Trực

Đây là một tác phẩm lịch sử đậm chất bi tráng, tái hiện khí phách kháng ngoại xâm của anh hùng Trương Định qua góc nhìn mới mẻ của tác giả Vương Huyền Cơ – một dấu ấn bi tráng của sân khấu hát bội TP HCM khi tranh tài cùng các đơn vị nghệ thuật truyền thống trên cả nước.

Một góc nhìn mới về các nhân vật anh hùng lịch sử

Tác phẩm do đạo diễn Võ Hồ Hoàng Vũ dàn dựng, chuyển thể bởi NSND Huỳnh Hữu Danh, khai thác chiều sâu tâm lý của các nhân vật anh hùng lịch sử như: Trương Định – một người chủ tướng mang trái tim biết đau, biết chọn lựa và càng trong bi kịch càng rực sáng tinh thần "vị quốc vong thân" và tinh thần bất khuất của Nguyễn Trung Trực..

Đây chính là điểm làm nên dấu ấn của kịch bản: đưa nhân vật lịch sử từ tượng đài xuống đời sống, để khán giả hôm nay cảm nhận rõ hơn tinh thần bất khuất, quyết tử cho Tổ quốc trong kịch bản đầy hào khí của tác giả Vương Huyền Cơ.

NS Ngọc Giàu vai bà Điều

Sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh giúp vở diễn giữ vững tinh thần hát bội đúng đặc trưng của TP HCM. Trong khuôn khổ tham gia liên hoan, ê-kíp sáng tạo đã khéo léo mở ra không gian sân khấu hiện đại hơn, giàu tương tác và nhịp kịch rõ nét – tạo sức hút mới cho khán giả thủ đô, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ tại liên hoan năm nay.

Tập thể nghệ sĩ hát bội tâm huyết với nghề

Dàn diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM là yếu tố làm nên thành công của vở "Anh Hùng". Có thể kể đến: NS Thanh Bình (Trương Định) diễn với phong thái đĩnh đạc, giọng hát sang và sức nặng biểu cảm tạo nên một hình tượng tướng quân vừa kiên cường vừa nhiều trăn trở; NS Bảo Châu (Nguyễn Trung Trực) có phong cách mạnh mẽ, cháy lửa nghĩa khí khi thể hiện nhân vật; NS Ngọc Giàu (Bà Điều) và NS Kiều My (Bà Hồng) – hai tuyến nữ kiên trung, thể hiện mượt mà chất diễn "địa phu nhân" truyền thống.

NS Thanh Bình vai Trương Định

Ngoải ra, còn các vai Huỳnh Công Tấn (Khổng Minh Khương), Đỗ Hữu Phương (Hoàng Hà), Quan Pháp (Đông Hồ)… đã tạo nên thế đối lập lịch sử rõ nét, nâng đỡ tuyến chính.

Sự chặt chẽ trong bố cục vở diễn với nhiều tình huống xung đột đã mang lại cho câu chuyện nhiều cảm xúc.

Với tinh thần tập luyện đầy kỷ luật và tay nghề của các diễn viên ngày càng được nâng cao, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM đã kiên trì giữ lửa hát bội suốt nhiều thập kỷ tại TP HCM. Ở lần ra quân này, nhà hát hứa hẹn sẽ gặt hái tiếng vang về mặt nghệ thuật.

Dấu ấn mỹ thuật – âm nhạc mang tinh thần sử thi

Âm nhạc của NSƯT Trần Vương Thạch và thực hiện cảnh trí Văn Tòng đã kết hợp giữa bài bản truyền thống và nhịp điệu dồn dập hơi thở đương đại. Trong khi thiết kế sân khấu của họa sĩ Trần Hồng Vân sử dụng biểu tượng đơn giản nhưng hiệu quả.

Trang phục – hóa trang do Khổng Minh Khương đảm nhận mang tính chuẩn mực hát bội, giúp làm nổi bật tính cách từng nhân vật. Ánh sáng, âm thanh được phối hợp hợp lý, đặc biệt trong cảnh Trương Định đối mặt giờ phút sinh tử – nơi hình tượng anh hùng bừng lên giữa không gian bi tráng.

Nghệ sĩ Anh Thi

Vở diễn cũng là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM trong hành trình đưa nghệ thuật hát bội – loại hình cổ xưa bậc nhất Việt Nam trở lại vị thế xứng đáng trong đời sống sân khấu đương đại.

"Tôi rất vui và tự hào khi biết kịch bản của mình được các nghệ sĩ ngày đêm tập luyện. NSND Hữu Danh đã có nhiều sáng tạo khi chuyển thể hát bội. Tôi tin khán giả thủ đô sẽ đón nhận vở diễn và các nghệ sĩ hát bội TP HCM sẽ thăng hoa cảm xúc, đưa đến liên hoan một tác phẩm nghệ thuật xứng tầm với thương hiệu hát bội tại TP HCM" – tác giả Vương Huyền Cơ nói.

Với vở "Anh Hùng", tiếng trống trận, gươm thiêng sáng chói và tinh thần bất khuất của nhân vật Trương Định hứa hẹn sẽ trở thành lời tuyên ngôn nghệ thuật của Hát Bội TP HCM tại liên hoan năm nay: kiêu hãnh, trách nhiệm và đầy khí phách.



