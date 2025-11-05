Xem vở hát bội mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây

Một cảnh trong vở "Hiền thần"

Tối 6-11-2025, tại không gian cổng chợ Bình Tây (57A Tháp Mười, phường Bình Tây, TP HCM), Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM sẽ giới thiệu đến công chúng vở hát bội mới "Hiền thần" của tác giả Lê Công Phượng, do ba đạo diễn Thanh Bình – Bảo Châu – Ngọc Giàu dàn dựng, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu.

Đây là tác phẩm đoạt giải trong Cuộc vận động sáng tác – dàn dựng – quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025). Chương trình vào cổng tự do, hướng đến việc đưa nghệ thuật hát bội đến gần đời sống cộng đồng. Dựng chân dung một bậc hiền thần gắn với lịch sử Sài Gòn – Gia Định

Lực lượng nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM được giao những vai diễn chính trong vở "Hiền thần"

Vở "Hiền thần" tái hiện cuộc đời và công lao của danh tướng Nguyễn Cửu Đàm – Khâm sai chánh thông suất đốc chiến triều Nguyễn, người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quy hoạch và dựng nền đất Sài Gòn – Gia Định buổi đầu. Ông là người chỉ huy xây dựng thành Bán Bích, tạo thế phòng thủ, mở cõi và đặt nền tảng cho vùng đất sau này trở thành đô thị phồn vinh – trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của cả nước.

Tác phẩm khai thác hình tượng một vị tướng không chỉ giỏi cầm quân mà còn thấu hiểu lòng dân, biết nhìn xa trông rộng trong việc thiết lập cơ đồ và ổn định đời sống cộng đồng.

Vở diễn thể hiện khí phách, tầm vóc và tinh thần phụng sự đất nước của những bậc trung thần, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về một trang lịch sử quan trọng của phương Nam.

Hát bội TP HCM: Khi sân khấu dân tộc hòa vào không gian cộng đồng

Chọn cổng chợ Bình Tây – một biểu tượng giao thương của Chợ Lớn – làm sân khấu trình diễn, chương trình hướng đến tinh thần đưa nghệ thuật truyền thống đến với nơi đông dân cư, nơi nhịp sống hiện đại và truyền thống giao thoa.

Vở "Hiền thần" được dàn dựng đầy sáng tạo, cuốn hút khán giả

Không gian mở giúp khán giả dễ dàng tiếp cận, nhất là người trẻ, du khách và cộng đồng người Hoa vốn gắn bó với mạch thương nghiệp lâu đời ở vùng đất này.

Sự lựa chọn này tiếp nối chủ trương "đưa hát bội đến gần hơn với công chúng", tạo điểm chạm trực tiếp giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống, để công chúng nhìn thấy hát bội không xa cách mà có thể hiện diện trong phố chợ, trong đời sống đô thị sôi động.

Dấu ấn của ekip sáng tạo hát bội

Vở diễn quy tụ ê-kíp có kinh nghiệm và tâm huyết với sân khấu truyền thống. Ba đạo diễn Thanh Bình – Bảo Châu – Ngọc Giàu đảm nhiệm dàn dựng, phát huy tính tráng lệ, ước lệ – biểu tượng của hát bội, đồng thời tăng cường chiều sâu tâm lý nhân vật nhằm mang đến cảm xúc gần gũi và sức lan tỏa hiện đại.

Toàn bộ quá trình được NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn, bảo đảm tinh thần chuẩn mực và giá trị học thuật của loại hình nghệ thuật cổ truyền. Tác giả Lê Công Phượng khai thác tư liệu lịch sử với góc nhìn nhân văn và ngưỡng vọng. Kịch bản đã thể hiện rõ chiến công và đi sâu vào khai thác nội tâm, toát lên chân dung một "hiền thần" đặt lợi ích đại cuộc lên trên mọi đố kỵ hay tranh chấp quyền lực.

Dàn diễn viên giỏi nghề tham gia sáng tạo vở "Hiền thần"

Lan tỏa giá trị truyền thống

Vở "Hiền thần" ra đời đúng vào thời điểm cả nước hướng chào mững những ngày lễ lớn, nhắc nhớ khán giả về cội nguồn hình thành vùng đất, về những người đã đổ mồ hôi – trí tuệ – và cả sinh mệnh để tạo ra hòa bình hôm nay.

Sự kiện văn hóa này là một hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Chương trình: Quảng bá vở hát bội "Hiền thần" Thời gian: 19 giờ, ngày 6-11-2025 Địa điểm: Cổng chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, phường Bình Tây, TP HCM. Vào cổng tự do.

Nghệ thuật truyền thống vẫn đang bước gần đến với công chúng, bà con lao động ở các khu phố, chợ, làng nghề….và hát bội đang hòa vào nhịp sống hôm nay. Vở "Hiền thần" là một lời khẳng định đầy tự tin và tự hào của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM.



