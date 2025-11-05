Xem vở hát bội mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Xem vở hát bội mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Một sự kiện nức lòng khán giả yêu bộ môn nghệ thuật hát bội khi tác phẩm được tổ chức phục vụ công chúng tại các khu dân cư lớn

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM giới thiệu vở mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở "Hiền thần"

Tối 6-11-2025, tại không gian cổng chợ Bình Tây (57A Tháp Mười, phường Bình Tây, TP HCM), Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM sẽ giới thiệu đến công chúng vở hát bội mới "Hiền thần" của tác giả Lê Công Phượng, do ba đạo diễn Thanh Bình – Bảo Châu – Ngọc Giàu dàn dựng, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu.

Đây là tác phẩm đoạt giải trong Cuộc vận động sáng tác – dàn dựng – quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025). Chương trình vào cổng tự do, hướng đến việc đưa nghệ thuật hát bội đến gần đời sống cộng đồng. Dựng chân dung một bậc hiền thần gắn với lịch sử Sài Gòn – Gia Định

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM giới thiệu vở mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây - Ảnh 2.

Lực lượng nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM được giao những vai diễn chính trong vở "Hiền thần"

Vở "Hiền thần" tái hiện cuộc đời và công lao của danh tướng Nguyễn Cửu Đàm – Khâm sai chánh thông suất đốc chiến triều Nguyễn, người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quy hoạch và dựng nền đất Sài Gòn – Gia Định buổi đầu. Ông là người chỉ huy xây dựng thành Bán Bích, tạo thế phòng thủ, mở cõi và đặt nền tảng cho vùng đất sau này trở thành đô thị phồn vinh – trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của cả nước.

Tác phẩm khai thác hình tượng một vị tướng không chỉ giỏi cầm quân mà còn thấu hiểu lòng dân, biết nhìn xa trông rộng trong việc thiết lập cơ đồ và ổn định đời sống cộng đồng.

Vở diễn thể hiện khí phách, tầm vóc và tinh thần phụng sự đất nước của những bậc trung thần, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về một trang lịch sử quan trọng của phương Nam.

Hát bội TP HCM: Khi sân khấu dân tộc hòa vào không gian cộng đồng

Chọn cổng chợ Bình Tây – một biểu tượng giao thương của Chợ Lớn – làm sân khấu trình diễn, chương trình hướng đến tinh thần đưa nghệ thuật truyền thống đến với nơi đông dân cư, nơi nhịp sống hiện đại và truyền thống giao thoa.

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM giới thiệu vở mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây - Ảnh 3.

Vở "Hiền thần" được dàn dựng đầy sáng tạo, cuốn hút khán giả

Không gian mở giúp khán giả dễ dàng tiếp cận, nhất là người trẻ, du khách và cộng đồng người Hoa vốn gắn bó với mạch thương nghiệp lâu đời ở vùng đất này.

Sự lựa chọn này tiếp nối chủ trương "đưa hát bội đến gần hơn với công chúng", tạo điểm chạm trực tiếp giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống, để công chúng nhìn thấy hát bội không xa cách mà có thể hiện diện trong phố chợ, trong đời sống đô thị sôi động.

Dấu ấn của ekip sáng tạo hát bội

Vở diễn quy tụ ê-kíp có kinh nghiệm và tâm huyết với sân khấu truyền thống. Ba đạo diễn Thanh Bình – Bảo Châu – Ngọc Giàu đảm nhiệm dàn dựng, phát huy tính tráng lệ, ước lệ – biểu tượng của hát bội, đồng thời tăng cường chiều sâu tâm lý nhân vật nhằm mang đến cảm xúc gần gũi và sức lan tỏa hiện đại.

Toàn bộ quá trình được NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn, bảo đảm tinh thần chuẩn mực và giá trị học thuật của loại hình nghệ thuật cổ truyền. Tác giả Lê Công Phượng khai thác tư liệu lịch sử với góc nhìn nhân văn và ngưỡng vọng. Kịch bản đã thể hiện rõ chiến công và đi sâu vào khai thác nội tâm, toát lên chân dung một "hiền thần" đặt lợi ích đại cuộc lên trên mọi đố kỵ hay tranh chấp quyền lực.

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM giới thiệu vở mới "Hiền thần" tại cổng chợ Bình Tây - Ảnh 4.

Dàn diễn viên giỏi nghề tham gia sáng tạo vở "Hiền thần"

Lan tỏa giá trị truyền thống 

Vở "Hiền thần" ra đời đúng vào thời điểm cả nước hướng chào mững những ngày lễ lớn, nhắc nhớ khán giả về cội nguồn hình thành vùng đất, về những người đã đổ mồ hôi – trí tuệ – và cả sinh mệnh để tạo ra hòa bình hôm nay.

Sự kiện văn hóa này là một hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Chương trình: Quảng bá vở hát bội "Hiền thần" Thời gian: 19 giờ, ngày 6-11-2025 Địa điểm: Cổng chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, phường Bình Tây, TP HCM. Vào cổng tự do.

Nghệ thuật truyền thống vẫn đang bước gần đến với công chúng, bà con lao động ở các khu phố, chợ, làng nghề….và hát bội đang hòa vào nhịp sống hôm nay. Vở "Hiền thần" là một lời khẳng định đầy tự tin và tự hào của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM.


Tin liên quan

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM

(NLĐO) – Luôn đau đáu việc truyền nghề đạo diễn cho đội ngũ trẻ, bước đầu NSND Trần Ngọc Giàu đã làm được điều mà ông cho là phải làm ngay vì đã trễ

Hào hứng với hát bội trên sông Sài Gòn

Chương trình du lịch "Saigon Art Cruise" đang thu hút du khách bởi có thêm phần biểu diễn của nghệ sĩ hát bội.

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo