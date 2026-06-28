Nhà hát Trần Hữu Trang được chào đón trong đợt biểu diễn miễn phí phục vụ ngoại thành

Nhà hát Trần Hữu Trang được chào đón trong đợt biểu diễn miễn phí phục vụ khán giả ngoại thành

Nhà hát Trần Hữu Trang đưa sân khấu cải lương đến gần hơn với người dân bằng chuỗi ba đêm biểu diễn miễn phí tại các địa bàn ngoại thành. Đây không chỉ là hoạt động văn nghệ phục vụ cộng đồng mà còn là dịp để nghệ thuật truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng đời sống xã hội.

Đưa cải lương trở về với cộng đồng

Thay vì tổ chức trong không gian nhà hát quen thuộc, chuỗi chương trình được thực hiện tại Trường Tiểu học Tạ Uyên (xã Xuân Thới Sơn), cùng khu vực đường D4, bờ Tây Phước Lộc (đối diện T30 Bộ Công an, xã Nhà Bè) từ tối 28-6.

Việc lựa chọn các địa điểm này cho thấy định hướng rõ ràng của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong việc đưa nghệ thuật đến với đông đảo người dân, đặc biệt là những khu vực ngoại thành, nơi điều kiện tiếp cận các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp còn hạn chế.

Nghệ thuật kể câu chuyện 50 năm Thành phố mang tên Bác

Điểm nhấn của chuỗi chương trình nằm ở chủ đề xuyên suốt hướng đến kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua những làn điệu cải lương ngọt ngào, những ca khúc giàu cảm xúc và các tiết mục được dàn dựng công phu, các nghệ sĩ sẽ tái hiện hành trình phát triển của thành phố sau ngày đất nước thống nhất; khắc họa hình ảnh một đô thị năng động, nghĩa tình, luôn gìn giữ truyền thống và không ngừng vươn lên.

Nhà hát Trần Hữu Trang được chào đón trong đợt biểu diễn miễn phí phục vụ khán giả ngoại thành

Ở đây, nghệ thuật không chỉ thực hiện chức năng giải trí mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc và tình yêu đối với Thành phố mang tên Bác.

Sức sống của cải lương trong đời sống hôm nay

Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn đứng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí hiện đại, những chương trình phục vụ cộng đồng như thế này mang nhiều ý nghĩa hơn một buổi biểu diễn thông thường.

Khán giả sẽ được gặp gỡ những nghệ sĩ được yêu mến của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang qua các tiết mục đa dạng, từ cải lương truyền thống đến ca nhạc, góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật gần gũi với nhiều đối tượng công chúng.

Quan trọng hơn, việc biểu diễn giữa không gian mở giúp cải lương tiếp cận lớp khán giả trẻ và những người lâu nay ít có điều kiện đến rạp hát.

Nghệ sĩ mang món quà tinh thần đến với Nhân dân

Ba đêm diễn đều được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Đó là món quà tinh thần mà tập thể nghệ sĩ Đoàn 2 dành tặng người dân Thành phố nhân dịp kỷ niệm một dấu mốc lịch sử đặc biệt.

Chuỗi chương trình của Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động biểu diễn.

Đó là minh chứng cho nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống hòa vào nhịp sống cộng đồng; là lời tri ân đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định rằng cải lương vẫn đang sống bằng tình yêu của nghệ sĩ và sự đồng hành của công chúng.