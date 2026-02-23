HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Văn hóa - Văn nghệ

"Phước Lộc Thọ" – tiếng cười khai xuân trên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Vở "Phước Lộc Thọ" sẽ diễn phục vụ khán giả với sự tham gia của Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, Lê Tứ…


"Phước Lộc Thọ" – tiếng cười khai xuân trên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - Ảnh 1.

Vở "Phước Lộc Thọ" sẽ diễn phục vụ khán giả với sự tham gia của Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, Lê Tứ…

Tối mùng 8 Tết Bính Ngọ, Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ diễn vở "Phước Lộc Thọ" lúc 20 giờ tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng như NSƯT Lê Tứ, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Lam Tuyền…, vở diễn hứa hẹn mang đến không khí rộn ràng đầu xuân bằng tiếng cười sâu sắc, gửi gắm những triết lý nhân sinh gần gũi.

Tiếng cười đầu xuân và khát vọng sum vầy

Trong truyền thống văn hóa phương Đông, hình tượng Phước – Lộc – Thọ luôn gắn với ước nguyện về hạnh phúc, tài lộc và trường tồn. Đưa biểu tượng quen thuộc ấy lên sân khấu cải lương bằng một câu chuyện hài hước, vui nhộn, Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã chọn một cách mở màn năm mới giàu ý nghĩa: dùng tiếng cười để kết nối con người với những giá trị bền vững của đời sống.

"Phước Lộc Thọ" – tiếng cười khai xuân trên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - Ảnh 2.

NSƯT Võ Minh Lâm

"Phước Lộc Thọ" được đánh giá là vở diễn mang tính giải trí, vở mang lại tiếng cười phản ánh từ đời sống hiện thực và hứa hẹn mang tiếng cười đầu xuân để khán giả nhận ra chính mình trong những tình huống đời thường. Những mâu thuẫn, hiểu lầm, những khát vọng rất người được thể hiện qua lối diễn dí dỏm, giúp khán giả bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng và lạc quan hơn.

Dàn nghệ sĩ thực lực tạo nên sức hút

Điểm nhấn của vở diễn là sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và được công chúng yêu mến, như NSƯT Lê Tứ, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Thy Trang, cùng các nghệ sĩ Điền Trung, Hoàng Hải, Lê Thanh Thảo, Nguyễn Văn Mẹo, Hà Như, Kim Tiến, Trúc Phương, Nhật Nguyên, Thanh Phong, Hiền Linh và Trọng Hiếu.

NSƯT Võ Minh Lâm sẽ hóa thân vào nhân vật với lối ca diễn tinh tế, khả năng xử lý tâm lý nhân vật linh hoạt. Trong khi đó, NSƯT Lê Tứ có thế mạnh về diễn xuất chân thật, tạo được chiều sâu cảm xúc ngay cả trong những vai diễn mang màu sắc hài.

"Phước Lộc Thọ" – tiếng cười khai xuân trên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Nhật Nguyên

Sự kết hợp giữa những giọng ca nội lực và lớp diễn viên trẻ tạo nên sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức sáng tạo. Trong nghệ thuật cải lương, vai diễn hài đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt. Nghệ sĩ phải giữ được sự thanh xuân trong diễn xuất, bám chặt tình huống để tạo tiếng cười nhưng đồng thời vẫn đảm bảo mạch cảm xúc.

Chính vì vậy, những nghệ sĩ có bản lĩnh sân khấu như NSƯT Lê Tứ hay NSƯT Võ Minh Lâm luôn biết cách tiết chế, để tiếng cười trở thành một phần của câu chuyện chứ không tách rời câu chuyện.

Sân khấu Trần Hữu Trang và sứ mệnh sáng đèn sàn diễn

Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang diễn vở "Phước Lộc Thọ" vào dịp đầu xuân cho thấy nỗ lực duy trì nhịp sáng đèn của một đơn vị nghệ thuật truyền thống giữa bối cảnh nhiều thách thức.

Suất diễn đầu năm không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn là lời khẳng định niềm tin vào sức sống của cải lương. Nhà hát Trần Hữu Trang từ lâu đã là cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương.

"Phước Lộc Thọ" – tiếng cười khai xuân trên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - Ảnh 4.

NSƯT Lam Tuyền

"Những suất diễn đầu xuân tại đây luôn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là thời điểm khán giả trở lại với sân khấu bằng tình cảm trọn vẹn nhất" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.

Vở "Phước Lộc Thọ" mang đến tiếng cười, nhưng phía sau tiếng cười là niềm tin. Niềm tin vào gia đình, vào tình người, vào những giá trị bền vững mà sân khấu cải lương đã gìn giữ qua nhiều thế hệ.


"Tiếng trống mở màn sẽ vang lên, ánh đèn sân khấu sẽ sáng rực. Đó là khoảnh khắc sân khấu cải lương bước vào năm mới bằng chính sức mạnh nội tại của mình: sức mạnh của nghệ thuật chạm đến trái tim công chúng"- NSƯT Lê Tứ kỳ vọng khán giả sẽ đến rất đông ở suất diễn này.


    Thông báo