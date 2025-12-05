HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhà khoa học hàng đầu thế giới chia sẻ với sinh viên Bách khoa Hà Nội

Yến Anh, ảnh: Team Thanh Tuyền

(NLĐO)- GS Sir Richard Henry Friend, diễn giả xuất sắc hàng đầu thế giới, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, chia sẻ với các sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội

GS Sir Richard Henry Friend, GS Vật lý tại Đại học Cambridge (Anh), Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, và TS Jayshree Seth - Nhà khoa học của Tập đoàn 3M (Mỹ), thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture - vừa có những chia sẻ với các sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội tại Hội thảo khoa học "Đổi mới sáng tạo và Chất bán dẫn hữu cơ"

Nhà khoa học hàng đầu thế giới chia sẻ với sinh viên Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

GS Sir Richard Henry Friend chia sẻ với các sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture, diễn ra từ ngày 2 đến 6-12-2025 tại Hà Nội với chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng". 

PGS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định ý nghĩa của sự kiện đối với cộng đồng khoa học và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nhà khoa học hàng đầu thế giới chia sẻ với sinh viên Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

PGS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, bày tỏ kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ khơi gợi nên hoài bão mới cho sinh viên

ĐH Bách khoa Hà Nội kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ khơi gợi nên hoài bão mới cho sinh viên, mở ra các cơ hội hợp tác cho các nhà khoa học Bách khoa với các đối tác trong và ngoài nước.

GS Sir Richard Friend là một trong những học giả có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực điện tử hữu cơ và chất bán dẫn hữu cơ, đồng thời là nhà đổi mới xuất sắc với hơn 140 bằng sáng chế và hơn 1.100 công bố khoa học, đạt trên 230.000 trích dẫn.

Ông mang đến hội thảo bài trình bày chủ đề "Organic Semiconductors – From OLED Displays to New Applications" (Chất bán dẫn hữu cơ – Từ màn hình OLED đến các ứng dụng mới), đưa người nghe vào hành trình khoa học xoay quanh sự phát triển của OLED - công nghệ hiển thị đã và đang thay đổi cách con người tương tác với thiết bị điện tử.

Từ những đặc điểm cơ bản như: Nguyên lý hoạt động và quá trình phát triển OLED, tính chất của các chất bán dẫn liên quan và một số điốt phát quang,... GS Sir Richard Friend cũng đem đến những góc nhìn sâu sắc về hoạt động hiệu quả của transitor (bóng bán dẫn) hiệu ứng trường và đèn LED (điốt phát quang) dựa trên polymer hữu cơ – một trong những nghiên cứu được ông và cộng sự tiên phong thực hiện từ những năm 1990.

Nhà khoa học hàng đầu thế giới chia sẻ với sinh viên Bách khoa Hà Nội - Ảnh 3.

Đông đảo sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội lắng nghe chia sẻ của các diễn giả hàng đầu thế giới

Những chia sẻ sâu sắc của GS Sir Richard Friend giúp người nghe cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hành trình khoa học bắt nguồn từ sự kiên trì khám phá, khát vọng mang lại những công nghệ hữu ích cho cuộc sống con người.

Với những đóng góp xuất sắc cho khoa học, GS Sir Richard Friend đã được bầu làm Viện sĩ của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (The Royal Academy of Engineering – FREng) vào năm 2002, Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh (The Royal Society of London – FRS) vào năm 1993.

Ông cũng sở hữu nhiều huy chương, giải thưởng danh giá như: Huy chương Faraday của IEE năm 2003; Huân chương và Giải thưởng của Viện Vật lý Katharine Burr Blodgett cùng với Tiến sĩ David Ffye năm 2009; Giải thưởng Harvey của Technion ở Israel năm 2011; Giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ – Giải Millennium Prize danh giá cho sự phát triển của điện tử nhựa năm 2010.

Ông đã được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ để tôn vinh "những cống hiến xuất sắc cho ngành Vật lý".

Nhà khoa học hàng đầu thế giới chia sẻ với sinh viên Bách khoa Hà Nội - Ảnh 4.

TS Jayshree Seth cho rằng các nhà khoa học cần giúp công chúng thấy khoa học hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống

TS Jayshree Seth, chuyên gia hàng đầu và là trưởng nhóm phát triển khoa học đầu tiên của Tập đoàn 3M (Mỹ), lại mở ra một lát cắt khác của đổi mới sáng tạo thông qua bài chia sẻ "The Pursuit of Innovation: Science, Society & Sentimentality" (Theo đuổi sự đổi mới: Khoa học, xã hội và cảm xúc).

Dựa trên kết quả khảo sát của 3M State of Science Index, TS Jayshree Seth chia thực tế thú vị rằng dù đại đa số người dân tin khoa học mang lại hy vọng, vẫn còn rất nhiều người hoài nghi hoặc cho rằng khoa học không liên quan đến đời sống.

Nhà khoa học hàng đầu thế giới chia sẻ với sinh viên Bách khoa Hà Nội - Ảnh 5.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội trước giờ hội thảo

Theo TS Jayshree Seth, điều này lời nhắc nhở rằng giới khoa học cần làm tốt hơn trong việc kết nối, kể chuyện và giúp công chúng thấy khoa học hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống.

Sự nghiệp của TS Jayshree Seth đầy ấn tượng với 80 bằng sáng chế đã công bố cùng loạt giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, điển hình như giải thưởng Thành tựu danh giá nhất từ Hiệp hội Nữ Kỹ sư Mỹ (SWE), người đầu tiên giành giải Vàng ở hạng mục Nữ Lãnh đạo Tư tưởng của năm tại giải thưởng Stevie lần thứ 18 dành cho phụ nữ trong kinh doanh. Bà cũng được vinh danh trong danh sách Thinkers50 Radar nhằm tôn vinh những người có tiềm năng định hình tư duy của ngành quản lý trong tương lai.

