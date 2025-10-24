Nhà máy lọc dầu lớn của Nga liên tiếp bị Ukraine tấn công

Theo Economist, gần một nửa số nhà máy lọc dầu của Nga đã bị ảnh hưởng bởi tên lửa và UAV của Ukraine, song theo BBC, có tới 21/38 nhà máy lọc dầu Nga bị Ukraine tấn công từ tháng 1 cho đến nay, nhiều hơn 48% so với năm 2024.

Tấn công liên tiếp

Một phân tích các báo cáo từ phương tiện truyền thông Nga và các cảnh quay đã xác minh cho thấy các cuộc tấn công loại này đã tăng vọt vào tháng 8 năm nay, với 14 nhà máy lọc dầu bị UAV nhắm mục tiêu, vẫn ở mức cao vào tháng 9.

Một số nhà máy nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga cũng không thoát khỏi không kích.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở vùng Bashkortostan - cách biên giới Ukraine hơn 1.100km - sau một trong 2 vụ tấn công của Ukraine hồi tháng 9 - Ảnh vệ tinh/BBC



Đơn cử, trong những ngày cuối tháng 9, Ukraine đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cảng xuất khẩu dầu lớn Novorossiysk trên biển Đen, tổ hợp nhà máy lọc dầu ở Bashkortostan (cách Ukraine hơn 1.300 km) và một trạm bơm ở Chuvashia, cách Ukraine 1.000 km.

Ngày 1-10, một nhà máy lọc dầu lớn ở Yaroslavl dường như cũng bị tấn công, mặc dù chính quyền Nga tuyên bố đó là một "sự cố kỹ thuật". Vào đêm ngày 5-10, UAV tiếp tục nhắm vào nhà máy lọc dầu Lukoil Nizhny Novgorod ở Kstovo, nhà máy lọc dầu lớn thứ tư ở Nga.

Mục tiêu của Kiev bao gồm một số cơ sở sinh lời nhất của Nga. Một nhà máy lọc dầu gần Volgograd đã bị nhắm mục tiêu 6 lần trong năm nay - với một cuộc tấn công vào tháng 8 đã buộc nhà máy phải ngừng hoạt động trong 1 tháng.

Nhà máy Ryazan lớn gần Moscow - có khả năng sản xuất 340.000 thùng mỗi ngày - đã bị tấn công 5 lần kể từ tháng 1.

Ảnh hưởng lớn

Ông Benedict George, người đứng đầu bộ phận định giá sản phẩm dầu mỏ châu Âu tại Argus Media (Anh), lưu ý xuất khẩu dầu diesel của Nga đã giảm 30% so với năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Điều này dẫn đến giá bán buôn tăng mạnh, vì Nga là nước xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới.

Theo phân tích nguồn mở, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga đạt 52,1 tỉ USD vào năm 2023.

Các trạm bơm và cơ sở lưu trữ đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Ukraine, bao gồm cả cuộc tấn công lớn vào giữa tháng 9 vào Primorsk, cảng trung chuyển dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic.

Tuy nhiên, theo ông Serhii Vakulenko từ Trung tâm Carnegie Eurasia (trụ sở chính ở Mỹ), những cơ sở này rất khó bị phá hủy vĩnh viễn và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ giảm.