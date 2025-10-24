Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn sau lệnh trừng phạt của Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của nước ông.

“Đó là một hành động không thân thiện… Sự sụt giảm mạnh nguồn cung sẽ đẩy giá (dầu mỏ) lên cao và gây khó khăn cho các quốc gia như Mỹ. Tất nhiên, đây là một nỗ lực tạo sức ép lên Nga. Nhưng không một quốc gia và dân tộc có lòng tự trọng nào lại chịu khuất phục trước áp lực” - ông Putin cảnh báo hôm 23-10.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil - nhằm gây sức ép buộc ông Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine. Động thái này khiến giá dầu mỏ toàn cầu tăng 5%.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Theo các nguồn tin thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ dẫn đến việc các công ty dầu khí nhà nước lớn của Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, quốc gia mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, dự kiến cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu.

Trong bối cảnh Ukraine yêu cầu các đồng minh Mỹ và châu Âu cung cấp tên lửa tầm xa để giúp xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột, ông Putin cũng cảnh báo phản ứng của Nga đối với các cuộc tấn công sâu vào nước này sẽ "mang lại hậu quả rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là quá sức chịu đựng".

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau tại Brussels hôm 23-10 để thảo luận về việc tài trợ cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo EU nhất trí đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong hai năm tới. Tuy nhiên, họ chưa chính thức ủng hộ việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Moscow để cấp một khoản vay lớn cho Kiev do lo ngại từ Bỉ.

Lập trường của Bỉ rất quan trọng vì Euroclear, một tổ chức tài chính của nước này, nắm giữ các tài sản sẽ được sử dụng để tài trợ cho khoản vay 140 tỉ euro (163,27 tỉ USD) nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho hay ông chỉ có thể ủng hộ kế hoạch này nếu được đảm bảo chắc chắn rằng nó hợp pháp và các quốc gia EU khác sẽ cùng chia sẻ rủi ro.

Trong khi đó, ông Zelensky ca ngợi các lệnh trừng phạt là "rất quan trọng" nhưng cần tăng thêm áp lực để buộc Nga đồng ý ngừng bắn.

Nga nói rằng họ phản đối lệnh ngừng bắn vì “đó chỉ là một lệnh tạm dừng trước khi giao tranh tiếp diễn, tạo cơ hội cho Ukraine tái vũ trang vào thời điểm Moscow đang nắm thế chủ động trên chiến trường”.

Trong một nỗ lực khác nhằm cắt giảm nguồn thu của Nga, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga hôm 23-10, cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Moscow và nhắm mục tiêu vào các thực thể bao gồm các nhà máy lọc dầu Trung Quốc và các ngân hàng Trung Á.

Tin liên quan

Ukraine tung đòn sâu nhất vào lãnh thổ Nga, Nga ra quân quy mô lớn

Ukraine tung đòn sâu nhất vào lãnh thổ Nga, Nga ra quân quy mô lớn

(NLĐO) – Máy bay không người lái Ukraine thực hiện một trong những cuộc tấn công sâu nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ của Nga, cách tiền tuyến tới 1.200 km.

Mỹ thông báo trừng phạt Nga mạnh tay, giá dầu thế giới bật tăng

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-10 thông báo áp các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga.

Tổng thống Donald Trump dứt khoát vấn đề tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Ukraine xung đột tổng thống nga vladimir putin trừng phạt dầu mỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo