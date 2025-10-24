Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn sau lệnh trừng phạt của Mỹ

“Đó là một hành động không thân thiện… Sự sụt giảm mạnh nguồn cung sẽ đẩy giá (dầu mỏ) lên cao và gây khó khăn cho các quốc gia như Mỹ. Tất nhiên, đây là một nỗ lực tạo sức ép lên Nga. Nhưng không một quốc gia và dân tộc có lòng tự trọng nào lại chịu khuất phục trước áp lực” - ông Putin cảnh báo hôm 23-10.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil - nhằm gây sức ép buộc ông Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine. Động thái này khiến giá dầu mỏ toàn cầu tăng 5%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Theo các nguồn tin thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ dẫn đến việc các công ty dầu khí nhà nước lớn của Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, quốc gia mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, dự kiến cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu.

Trong bối cảnh Ukraine yêu cầu các đồng minh Mỹ và châu Âu cung cấp tên lửa tầm xa để giúp xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột, ông Putin cũng cảnh báo phản ứng của Nga đối với các cuộc tấn công sâu vào nước này sẽ "mang lại hậu quả rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là quá sức chịu đựng".

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau tại Brussels hôm 23-10 để thảo luận về việc tài trợ cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo EU nhất trí đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong hai năm tới. Tuy nhiên, họ chưa chính thức ủng hộ việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Moscow để cấp một khoản vay lớn cho Kiev do lo ngại từ Bỉ.

Lập trường của Bỉ rất quan trọng vì Euroclear, một tổ chức tài chính của nước này, nắm giữ các tài sản sẽ được sử dụng để tài trợ cho khoản vay 140 tỉ euro (163,27 tỉ USD) nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho hay ông chỉ có thể ủng hộ kế hoạch này nếu được đảm bảo chắc chắn rằng nó hợp pháp và các quốc gia EU khác sẽ cùng chia sẻ rủi ro.

Trong khi đó, ông Zelensky ca ngợi các lệnh trừng phạt là "rất quan trọng" nhưng cần tăng thêm áp lực để buộc Nga đồng ý ngừng bắn.

Nga nói rằng họ phản đối lệnh ngừng bắn vì “đó chỉ là một lệnh tạm dừng trước khi giao tranh tiếp diễn, tạo cơ hội cho Ukraine tái vũ trang vào thời điểm Moscow đang nắm thế chủ động trên chiến trường”.

Trong một nỗ lực khác nhằm cắt giảm nguồn thu của Nga, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga hôm 23-10, cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Moscow và nhắm mục tiêu vào các thực thể bao gồm các nhà máy lọc dầu Trung Quốc và các ngân hàng Trung Á.