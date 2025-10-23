Tổng thống Donald Trump dứt khoát vấn đề tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Lãnh đạo Nhà Trắng lý giải sở dĩ Washington "nói không" với việc chuyển giao bởi Ukraine "chưa đủ năng lực vận hành" tên lửa Tomahawk – loại vũ khí tầm xa phức tạp bậc nhất của Mỹ.

"Vấn đề với Tomahawk mà nhiều người không biết là phải mất ít nhất 6 tháng, thậm chí cả năm trời huấn luyện chuyên sâu để vận hành nó. Đây là loại vũ khí rất phức tạp. Vì vậy, chỉ có Mỹ mới có thể khai hoả Tomahawk nhưng chúng tôi sẽ không thay ai làm điều đó"- Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 22-10 (giờ địa phương).

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Tomahawk là vũ khí có "độ chính xác cực cao" nhưng cực khó vận hành, nên Washington "không muốn đào tạo quân đội nước khác sử dụng loại tên lửa tầm xa này".

"Chúng tôi thành thục trong việc vận hành Tomahawk nhưng sẽ không dạy người khác" – New York Post dẫn lời Tổng thống Donald Trump.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 2.500 km đủ sức tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các mục tiêu quân sự, hậu cần và năng lượng trọng yếu.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho hay Mỹ hiện sở hữu hơn 1.000 quả Tomahawk nhưng ngay cả trong trường hợp hỗ trợ, số lượng cung cấp cho Ukraine cũng không vượt quá 50 quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã nhiều lần vận động để có được loại tên lửa này, song ra về tay trắng sau cuộc gặp với ông Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17-10.

Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin – điều khiến nhiều nguồn tin cho rằng lập trường của Washington đã thay đổi sau cuộc gọi này.

Trong thông điệp đăng trên X, ông Zelensky cho rằng việc Mỹ không cung cấp Tomahawk đã khiến Nga không thiện chí với các nỗ lực ngoại giao.

"Khi khả năng tấn công tầm xa của Ukraine không còn là vấn đề cấp bách, Moscow lại né tránh đàm phán. Điều đó cho thấy vũ khí tầm xa có thể là chìa khóa cho hòa bình"- nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Còn khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có thực sự muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Sau gần 4 năm xung đột, tôi nghĩ hiện cả hai bên đều muốn hòa bình. Tôi cảm nhận rằng ông Putin giờ sẵn sàng đàm phán hơn và có thể chấp nhận một thỏa thuận công bằng".



