Tổng thống Donald Trump dứt khoát vấn đề tên lửa Tomahawk cho Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump dứt khoát vấn đề tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Hải Hưng

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Lãnh đạo Nhà Trắng lý giải sở dĩ Washington "nói không" với việc chuyển giao bởi Ukraine "chưa đủ năng lực vận hành" tên lửa Tomahawk – loại vũ khí tầm xa phức tạp bậc nhất của Mỹ.

"Vấn đề với Tomahawk mà nhiều người không biết là phải mất ít nhất 6 tháng, thậm chí cả năm trời huấn luyện chuyên sâu để vận hành nó. Đây là loại vũ khí rất phức tạp. Vì vậy, chỉ có Mỹ mới có thể khai hoả Tomahawk nhưng chúng tôi sẽ không thay ai làm điều đó"- Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 22-10 (giờ địa phương).

Mỹ chốt vấn đề tên lửa Tomahawk cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Tomahawk là vũ khí có "độ chính xác cực cao" nhưng cực khó vận hành, nên Washington "không muốn đào tạo quân đội nước khác sử dụng loại tên lửa tầm xa này".

"Chúng tôi thành thục trong việc vận hành Tomahawk nhưng sẽ không dạy người khác" – New York Post dẫn lời Tổng thống Donald Trump. 

Tomahawk là loại tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 2.500 km đủ sức tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các mục tiêu quân sự, hậu cần và năng lượng trọng yếu.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho hay Mỹ hiện sở hữu hơn 1.000 quả Tomahawk nhưng ngay cả trong trường hợp hỗ trợ, số lượng cung cấp cho Ukraine cũng  không vượt quá 50 quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã nhiều lần vận động để có được loại tên lửa này, song ra về tay trắng sau cuộc gặp với ông Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17-10.

Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin – điều khiến nhiều nguồn tin cho rằng lập trường của Washington đã thay đổi sau cuộc gọi này.

Trong thông điệp đăng trên X, ông Zelensky cho rằng việc Mỹ không cung cấp Tomahawk đã khiến Nga không thiện chí với các nỗ lực ngoại giao.

"Khi khả năng tấn công tầm xa của Ukraine không còn là vấn đề cấp bách, Moscow lại né tránh đàm phán. Điều đó cho thấy vũ khí tầm xa có thể là chìa khóa cho hòa bình"- nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Còn khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có thực sự muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Sau gần 4 năm xung đột, tôi nghĩ hiện cả hai bên đều muốn hòa bình. Tôi cảm nhận rằng ông Putin giờ sẵn sàng đàm phán hơn và có thể chấp nhận một thỏa thuận công bằng".


Tin liên quan

Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine

Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine

(NLĐO) – Nga hôm 7-10 cho biết họ đang chờ đợi sự rõ ràng từ Mỹ về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ ngày 6-10 tuyên bố ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk, Nga bắn rơi nhiều UAV

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển cho Kiev.

Ukraine Mỹ Donald Trump Tomahawk Nga tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo