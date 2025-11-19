Cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng lũ, lũ quét và sạt lở đất với phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng lũ, lũ quét và sạt lở đất với phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

Thùy Linh

(NLĐO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng (cấp độ rủi ro cấp 4) đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, thông tin hiện nay lũ trên sông Ba, sông Kôn lên nhanh.

Cảnh báo lũ , lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước. Ảnh: NLĐO

Mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn trên báo động 3 là 1,42 m và mực nước trên sông Ba tại Phú Lâm trên báo động 3 là 0,24 m.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo về mức độ nguy hiểm với phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

Nâng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

Trước diễn biến nguy hiểm này, sáng nay 19-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

"Đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hiểm và được đưa ra khi gặp các tổ hợp thiên tai lớn là lũ, lũ quét và sạt lở đất và có khả năng gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như cơ sở hạ tầng" - ông Đại cho biết.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba có khả năng đạt ở mức lịch sử và sẽ tiếp tục duy trì ở mức này.

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Ba cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức báo động 3 và gây ngập diện rộng ở vùng hạ lưu khu vực lưu vực sông này.

Trung tâm dự báo Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, khu vực ngầm tràn, khu vực đường giao thông có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân di chuyển tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tiếp theo, tình hình lũ tại các sông chính có khả năng duy trì ở mức rất cao, trong khi ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa.

Hiện tại, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung Bộ và Tây Nguyên (cũ) đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.

Tin liên quan

Gia Lai cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, người dân cần di chuyển gấp

Gia Lai cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, người dân cần di chuyển gấp

(NLĐO) – Mưa lũ tại Gia Lai đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng yêu cầu người dân vùng trũng thấp khẩn trương sơ tán để đảm bảo an toàn.

Lũ lên nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cứu nhân dân trên hết

(NLĐO) - Trong công điện khẩn về ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng

(NLĐO) - Các thủy điện khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng kinh khủng, cùng với mưa to tại chỗ khiến hạ du ngập nặng

Đắk Lắk sạt lở đất lũ quét mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo