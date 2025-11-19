Cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng lũ, lũ quét và sạt lở đất với phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, thông tin hiện nay lũ trên sông Ba, sông Kôn lên nhanh.



Nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước. Ảnh: NLĐO

Mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn trên báo động 3 là 1,42 m và mực nước trên sông Ba tại Phú Lâm trên báo động 3 là 0,24 m.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo về mức độ nguy hiểm với phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

Nâng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

Trước diễn biến nguy hiểm này, sáng nay 19-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

"Đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hiểm và được đưa ra khi gặp các tổ hợp thiên tai lớn là lũ, lũ quét và sạt lở đất và có khả năng gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như cơ sở hạ tầng" - ông Đại cho biết.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba có khả năng đạt ở mức lịch sử và sẽ tiếp tục duy trì ở mức này.

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Ba cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức báo động 3 và gây ngập diện rộng ở vùng hạ lưu khu vực lưu vực sông này.

Trung tâm dự báo Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, khu vực ngầm tràn, khu vực đường giao thông có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân di chuyển tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tiếp theo, tình hình lũ tại các sông chính có khả năng duy trì ở mức rất cao, trong khi ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa.

Hiện tại, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung Bộ và Tây Nguyên (cũ) đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.