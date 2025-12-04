Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm"

Trần Thường

(NLĐO) – Chủ đầu tư KCN Tam Thăng 2 ở TP Đà Nẵng cam kết nhà máy sản xuất dây cáp thép Chrysanthemum Quảng Nam sẽ không gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian gần đây, một số người nghe thông tin sắp triển khai xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp thép ở Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng 2 (xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đã bày tỏ lo ngại về vấn đề môi trường.

Cấp chứng nhận nhà máy sản xuất 6.000 tấn dây cáp thép/năm ở Đà Nẵng

Theo tìm hiểu, ngày 17-9, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, thuộc UBND TP Đà Nẵng) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất dây cáp thép Chrysanthemum Quảng Nam" tại KCN Tam Thăng 2 (xã Thăng Trường) cho Công ty CHRYSANTHEMUM.

Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm" - Ảnh 1.

KCN Tam Thăng 2 ở TP Đà Nẵng do Công ty CP Capella làm chủ đầu tư

Đây là nhà máy sản xuất dây thép không mạ, dây thép mạ kẽm và sản xuất dây cáp thép, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm (dây thép không mạ, dây thép mạ kẽm 2.250 tấn/ năm; dây cáp thép 750 tấn/năm).

Diện tích đất sử dụng hơn 30.000 m2; tổng vốn đầu tư hơn 208 tỉ đồng (tương đương 8 triệu USD). Thời hạn hoạt động kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến ngày 13-7-2067.

Đáng chú ý, khu vực triển khai dự án tuy nằm trong KCN nhưng ở đầu nguồn của suối Ba La chảy trực tiếp ra sông Đầm – nơi có hệ sinh thái động thực vật đa dạng và là "lá phổi" điều hòa không khí cho cả vùng đất Tam Kỳ.

Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm" - Ảnh 2.

Nước mưa và nước thải đã qua xử lý từ KCN chảy ra suối Ba La rồi đổ ra sông Đầm

Trong thời gian qua, người dân sống gần KCN Tam Thăng và Tam Thăng 2 đã nhiều lần có ý kiến, phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải từ các công ty trong KCN chảy ra mương, suối có màu đen, bốc mùi và từng gây hiện tượng chết cá hàng loạt.

Chủ đất cho thuê cam kết "không gây ô nhiễm"

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quang Triều, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, cho biết ban đầu nghe sản xuất cuộn thép cũng nghĩ là công nghiệp nặng nhưng thực tế dự án này chỉ gia công.

Mã ngành dự án phù hợp với quy hoạch của KCN, có trong giấy phép môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.

Theo ông Triều, mã ngành dự án thuộc nhóm 2 "có nguy cơ tác động xấu đến môi trường" nhưng theo quy định không cần phải đánh giá sơ bộ về tác động môi trường. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục để cấp phép sẽ đánh giá toàn bộ, trong đó về môi trường sẽ được cơ quan thẩm định cấp giấy phép riêng.

Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm" - Ảnh 3.

KCN Tam Thăng 2 ở TP Đà Nẵng

Ông Triều cho biết, theo cá nhân ông thì dự án này ít có tác động đến môi trường, tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện thủ tục sẽ đánh giá môi trường một cách thận trọng.

Ông Nguyễn Phương Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Capella Quảng Nam (chủ đầu tư KCN Tam Thăng 2), cho biết đây không phải là nhà máy sản xuất thép mà chỉ gia công để thành dây cáp thép mạ kẽm.

Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm" - Ảnh 4.

Hình ảnh minh họa về quy trình sản xuất của nhà máy

Quy trình của nó là nhập thép cuộn về, cán mỏng ra, tẩy bằng dung dịch, cán nhiệt, sau đó thành sợi cáp như trên phanh xe đạp. "Tên dự án khiến nhiều người nghĩ sản xuất thép sợ ô nhiễm môi trường, nhưng thực sự dự án này không gây ô nhiễm môi trường" – ông Chính nói.

Cũng theo ông Chính, đây là doanh nghiệp của Nhật Bản, đất nước rất chú trọng đến môi trường. Ở Việt Nam, họ cũng đã đầu tư dự án ở TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) và đang hoạt động rất tốt. Trước đó, doanh nghiệp đã đến đặt vấn đề và mời lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ sang thăm thực tế nhà máy.

"Chúng tôi cam kết dự án này sau khi đi vào hoạt động sẽ không gây ô nhiễm môi trường, các dự án có nguy cơ ô nhiễm sẽ bị tỉnh chặn ngay từ ban đầu, không cho đầu tư. Từ trước đến nay, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai rất quan tâm đến vấn đề môi trường, rất lo ngại ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường sông Đầm, họ rất chọn lọc những dự án về đầu tư tại KCN Tam Thăng" – ông Chính nói thêm.

Tin liên quan

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai

(NLĐO) - Với đề xuất trên, thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai trong đó có các khu tái định cư cho dân

Vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng: Đã rõ nguyên nhân ban đầu

(NLĐO) – Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng quá trình thi công tại công trình xây dựng đã có sơ suất, dẫn đến sụt lún tạo "hố tử thần".

Bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.

Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam khu công nghiệp chủ đầu tư giấy chứng nhận Chu Lai ô nhiễm môi trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo