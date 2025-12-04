Nhà máy sản xuất dây cáp thép tại KCN Tam Thăng 2 "sẽ không gây ô nhiễm"

Thời gian gần đây, một số người nghe thông tin sắp triển khai xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp thép ở Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng 2 (xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đã bày tỏ lo ngại về vấn đề môi trường.

Cấp chứng nhận nhà máy sản xuất 6.000 tấn dây cáp thép/năm ở Đà Nẵng

Theo tìm hiểu, ngày 17-9, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, thuộc UBND TP Đà Nẵng) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất dây cáp thép Chrysanthemum Quảng Nam" tại KCN Tam Thăng 2 (xã Thăng Trường) cho Công ty CHRYSANTHEMUM.

KCN Tam Thăng 2 ở TP Đà Nẵng do Công ty CP Capella làm chủ đầu tư



Đây là nhà máy sản xuất dây thép không mạ, dây thép mạ kẽm và sản xuất dây cáp thép, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm (dây thép không mạ, dây thép mạ kẽm 2.250 tấn/ năm; dây cáp thép 750 tấn/năm).

Diện tích đất sử dụng hơn 30.000 m2; tổng vốn đầu tư hơn 208 tỉ đồng (tương đương 8 triệu USD). Thời hạn hoạt động kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến ngày 13-7-2067.

Đáng chú ý, khu vực triển khai dự án tuy nằm trong KCN nhưng ở đầu nguồn của suối Ba La chảy trực tiếp ra sông Đầm – nơi có hệ sinh thái động thực vật đa dạng và là "lá phổi" điều hòa không khí cho cả vùng đất Tam Kỳ.

Nước mưa và nước thải đã qua xử lý từ KCN chảy ra suối Ba La rồi đổ ra sông Đầm

Trong thời gian qua, người dân sống gần KCN Tam Thăng và Tam Thăng 2 đã nhiều lần có ý kiến, phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải từ các công ty trong KCN chảy ra mương, suối có màu đen, bốc mùi và từng gây hiện tượng chết cá hàng loạt.

Chủ đất cho thuê cam kết "không gây ô nhiễm"

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quang Triều, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, cho biết ban đầu nghe sản xuất cuộn thép cũng nghĩ là công nghiệp nặng nhưng thực tế dự án này chỉ gia công.

Mã ngành dự án phù hợp với quy hoạch của KCN, có trong giấy phép môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.

Theo ông Triều, mã ngành dự án thuộc nhóm 2 "có nguy cơ tác động xấu đến môi trường" nhưng theo quy định không cần phải đánh giá sơ bộ về tác động môi trường. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục để cấp phép sẽ đánh giá toàn bộ, trong đó về môi trường sẽ được cơ quan thẩm định cấp giấy phép riêng.

KCN Tam Thăng 2 ở TP Đà Nẵng

Ông Triều cho biết, theo cá nhân ông thì dự án này ít có tác động đến môi trường, tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện thủ tục sẽ đánh giá môi trường một cách thận trọng.

Ông Nguyễn Phương Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Capella Quảng Nam (chủ đầu tư KCN Tam Thăng 2), cho biết đây không phải là nhà máy sản xuất thép mà chỉ gia công để thành dây cáp thép mạ kẽm.

Hình ảnh minh họa về quy trình sản xuất của nhà máy

Quy trình của nó là nhập thép cuộn về, cán mỏng ra, tẩy bằng dung dịch, cán nhiệt, sau đó thành sợi cáp như trên phanh xe đạp. "Tên dự án khiến nhiều người nghĩ sản xuất thép sợ ô nhiễm môi trường, nhưng thực sự dự án này không gây ô nhiễm môi trường" – ông Chính nói.

Cũng theo ông Chính, đây là doanh nghiệp của Nhật Bản, đất nước rất chú trọng đến môi trường. Ở Việt Nam, họ cũng đã đầu tư dự án ở TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) và đang hoạt động rất tốt. Trước đó, doanh nghiệp đã đến đặt vấn đề và mời lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ sang thăm thực tế nhà máy.

"Chúng tôi cam kết dự án này sau khi đi vào hoạt động sẽ không gây ô nhiễm môi trường, các dự án có nguy cơ ô nhiễm sẽ bị tỉnh chặn ngay từ ban đầu, không cho đầu tư. Từ trước đến nay, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai rất quan tâm đến vấn đề môi trường, rất lo ngại ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường sông Đầm, họ rất chọn lọc những dự án về đầu tư tại KCN Tam Thăng" – ông Chính nói thêm.