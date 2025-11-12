Cận cảnh công trình tiền tỉ ở Đà Nẵng phủ bụi gần thập kỷ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh công trình tiền tỉ ở Đà Nẵng phủ bụi gần thập kỷ

B.Vân

(NLĐO) - Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hòa Liên xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang gần 10 năm dù được đầu tư gần 5 tỉ đồng.

Ghi nhận tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hòa Liên (nay thuộc phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), công trình đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, hoang phế suốt nhiều năm qua.

Theo quan sát, khối nhà một tầng của trung tâm bong tróc lớp bê tông ở các trụ và phần trần, nhiều mảng tường nứt toác, cửa kính vỡ phải che chắn tạm bằng ván ép. Khu vực nhà vệ sinh hư hỏng nặng, lâu ngày không sử dụng.

Bên trong một số phòng chức năng bụi phủ dày, đồ đạc ngổn ngang. Phần móng của tòa nhà xuất hiện dấu hiệu nứt lún rõ rệt.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 1.

Trung tâm Văn hóa Thể thao Hòa Liên xuống cấp trầm trọng

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 2.

Bậc tam cấp ở sảnh trước của tòa nhà nhiều chỗ bị nứt, hở

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 3.

Bụi bặm phủ đầy bên trong khu vực hành lang

Bên ngoài, khuôn viên trung tâm cỏ mọc um tùm, các hạng mục thể thao và khu vui chơi đều hư hỏng, rác thải chất đống ngay trước sảnh, tạo cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan.

Ông Phan Văn Dũng, Tổ trưởng dân phố Quan Nam 3 (phường Liên Chiểu), cho biết ngay từ khi công trình bàn giao năm 2016, địa phương đã phát hiện nhiều vết nứt, lún trong nhà, không đảm bảo an toàn để tổ chức hoạt động cộng đồng. Dù được sửa chữa hai lần sau đó, tình trạng vẫn không cải thiện.

Trung tâm Văn hóa Thể thao Hòa Liên bỏ hoang gần 10 năm qua

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 4.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 5.

Nứt lún nặng nề ở khu vực sảnh trước

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 6.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 7.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 8.

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn trong tòa nhà của trung tâm

"Gần như trung tâm bị bỏ hoang từ khi bàn giao đến nay. Trong thời gian dịch Covid-19, địa phương chỉ tận dụng phần sân để tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm, còn tòa nhà không dám sử dụng vì nguy cơ mất an toàn," ông Dũng nói.

Ông cho biết thêm, hiện khu vực này trở nên nhếch nhác, một số học sinh tụ tập, hút thuốc, xả rác bừa bãi. Tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để có hướng xử lý, tránh lãng phí.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 9.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 10.

Nhiều cánh cửa bị hư hỏng, phải vá lại bằng ván ép

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hòa Liên được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư với kinh phí gần 5 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1.200 m², gồm hội trường đa năng, sân khấu, phòng quản lý và các hạng mục phụ trợ. Công trình khởi công tháng 8-2015 và hoàn thành, bàn giao vào tháng 4-2016.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một tháng đưa vào sử dụng, công trình đã xuất hiện tình trạng nứt tường, sụt lún nền nghiêm trọng. UBND xã Hòa Liên (cũ) buộc phải đóng cửa, cảnh báo người dân không vào bên trong do nguy hiểm. Sau đó, đơn vị thi công được yêu cầu khắc phục hai lần nhưng hiện trạng vẫn không thay đổi.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 11.

Tường nhà bị bong tróc

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 12.

Khu vực vệ sinh cũng hư hỏng nặng

Theo báo cáo của địa phương, phần móng nhà bị lún nặng so với thiết kế, nền nhà cao thấp không đều, nhiều mảng tường nứt toác, đặc biệt phần móng bên hông công trình tách rời, tạo khoảng hở hơn 20cm. Nguy cơ sụt lún toàn bộ công trình được cảnh báo ở mức cao.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 13.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 14.

Phần sân cỏ mọc um tùm, bên trong thì đầy rác

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hòa Liên Đà Nẵng: Tiền tỉ bỏ hoang gần 10 năm - Ảnh 15.

Nơi đây thành điểm bỏ hoang giữa khu dân cư, gây lãng phí lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được xử lý, khắc phục sớm

Chủ đầu tư từng lý giải, nguyên nhân sự cố có thể do địa hình phức tạp, khu đất nằm giữa hai hẻm núi, bên dưới có túi bùn. Khâu khảo sát địa chất ban đầu chưa tính đến yếu tố này, dẫn đến việc thiết kế đặt trụ móng trúng túi bùn, gây sụt lún sau khi hoàn thành.

Tin liên quan

Cận cảnh vụ sạt lở núi kinh hoàng, cuốn phăng 6 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng

Cận cảnh vụ sạt lở núi kinh hoàng, cuốn phăng 6 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng

(NLĐO) – Sạt lở núi kinh hoàng ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng làm sập 6 ngôi nhà, khiến 1 người bị thương, người dân lâm cảnh cơ hàn.

Đà Nẵng: Đại biểu HĐND đề nghị làm rõ trách nhiệm thủy điện, tăng cường phương tiện ứng cứu lũ

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố nghiên cứu các kiến nghị và đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ

Cận cảnh hoang tàn ở Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá tài sản thanh lý công trình, vật kiến trúc trên đất Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Đà Nẵng trung tâm văn hoá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo