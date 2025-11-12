Cận cảnh công trình tiền tỉ ở Đà Nẵng phủ bụi gần thập kỷ

Ghi nhận tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hòa Liên (nay thuộc phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), công trình đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, hoang phế suốt nhiều năm qua.



Theo quan sát, khối nhà một tầng của trung tâm bong tróc lớp bê tông ở các trụ và phần trần, nhiều mảng tường nứt toác, cửa kính vỡ phải che chắn tạm bằng ván ép. Khu vực nhà vệ sinh hư hỏng nặng, lâu ngày không sử dụng.

Bên trong một số phòng chức năng bụi phủ dày, đồ đạc ngổn ngang. Phần móng của tòa nhà xuất hiện dấu hiệu nứt lún rõ rệt.

Trung tâm Văn hóa Thể thao Hòa Liên xuống cấp trầm trọng

Bậc tam cấp ở sảnh trước của tòa nhà nhiều chỗ bị nứt, hở

Bụi bặm phủ đầy bên trong khu vực hành lang

Bên ngoài, khuôn viên trung tâm cỏ mọc um tùm, các hạng mục thể thao và khu vui chơi đều hư hỏng, rác thải chất đống ngay trước sảnh, tạo cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan.

Ông Phan Văn Dũng, Tổ trưởng dân phố Quan Nam 3 (phường Liên Chiểu), cho biết ngay từ khi công trình bàn giao năm 2016, địa phương đã phát hiện nhiều vết nứt, lún trong nhà, không đảm bảo an toàn để tổ chức hoạt động cộng đồng. Dù được sửa chữa hai lần sau đó, tình trạng vẫn không cải thiện.

Trung tâm Văn hóa Thể thao Hòa Liên bỏ hoang gần 10 năm qua

Nứt lún nặng nề ở khu vực sảnh trước

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn trong tòa nhà của trung tâm

"Gần như trung tâm bị bỏ hoang từ khi bàn giao đến nay. Trong thời gian dịch Covid-19, địa phương chỉ tận dụng phần sân để tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm, còn tòa nhà không dám sử dụng vì nguy cơ mất an toàn," ông Dũng nói.

Ông cho biết thêm, hiện khu vực này trở nên nhếch nhác, một số học sinh tụ tập, hút thuốc, xả rác bừa bãi. Tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để có hướng xử lý, tránh lãng phí.

Nhiều cánh cửa bị hư hỏng, phải vá lại bằng ván ép

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hòa Liên được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư với kinh phí gần 5 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1.200 m², gồm hội trường đa năng, sân khấu, phòng quản lý và các hạng mục phụ trợ. Công trình khởi công tháng 8-2015 và hoàn thành, bàn giao vào tháng 4-2016.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một tháng đưa vào sử dụng, công trình đã xuất hiện tình trạng nứt tường, sụt lún nền nghiêm trọng. UBND xã Hòa Liên (cũ) buộc phải đóng cửa, cảnh báo người dân không vào bên trong do nguy hiểm. Sau đó, đơn vị thi công được yêu cầu khắc phục hai lần nhưng hiện trạng vẫn không thay đổi.

Tường nhà bị bong tróc

Khu vực vệ sinh cũng hư hỏng nặng

Theo báo cáo của địa phương, phần móng nhà bị lún nặng so với thiết kế, nền nhà cao thấp không đều, nhiều mảng tường nứt toác, đặc biệt phần móng bên hông công trình tách rời, tạo khoảng hở hơn 20cm. Nguy cơ sụt lún toàn bộ công trình được cảnh báo ở mức cao.

Phần sân cỏ mọc um tùm, bên trong thì đầy rác

Nơi đây thành điểm bỏ hoang giữa khu dân cư, gây lãng phí lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được xử lý, khắc phục sớm

Chủ đầu tư từng lý giải, nguyên nhân sự cố có thể do địa hình phức tạp, khu đất nằm giữa hai hẻm núi, bên dưới có túi bùn. Khâu khảo sát địa chất ban đầu chưa tính đến yếu tố này, dẫn đến việc thiết kế đặt trụ móng trúng túi bùn, gây sụt lún sau khi hoàn thành.