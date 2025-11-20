HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vì một "đô thị không khói bụi"

ThS NGUYỄN VĂN QUANG

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, TP HCM đứng trước cơ hội lớn trở thành "đô thị không khói bụi"

Giao thông vận tải hiện chiếm tỉ lệ lớn trong tổng phát thải khí nhà kính của TP HCM.

Kết quả đáng khích lệ

Trước mục tiêu quốc gia "Net Zero 2050", TP HCM với hơn 14 triệu dân và trên 13 triệu phương tiện cơ giới đã xác định chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, phát triển hạ tầng giao thông xanh là yêu cầu cấp thiết.

Hàng chục ngàn phương tiện gồm taxi, xe máy công nghệ sử dụng năng lượng điện; hàng triệu lượt hành khách lựa chọn metro như hình thức di chuyển chính chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt tuyến metro khác đang được đầu tư… là những kết quả ấn tượng thành phố đã đạt được. Thời gian tới, việc xanh hóa được ấn định bằng không ít mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030, tất cả xe buýt, taxi, xe máy công nghệ chạy bằng điện hoặc năng lượng xanh; cùng năm, vận tải hành khách công cộng đảm nhận 25% nhu cầu giao thông đô thị… càng hình thành rõ nét bức tranh về những đường phố xanh, thoáng, sạch.

Điều đáng mừng là xu hướng "xanh hóa giao thông" đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng để việc chuyển đổi diễn ra hiệu quả, TP HCM nên đẩy mạnh hơn ưu tiên trợ giá cho người dân đổi xe máy điện, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp taxi điện cũng như tăng cường giáo dục ý thức giao thông xanh ngay từ trường học.

Tạo quỹ "Giao thông xanh TP HCM", từ đó hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp đối với các hộ kinh doanh vận tải cá nhân muốn chuyển đổi xe điện cũng là một ý tưởng hay. Đồng thời, nên khuyến khích mô hình chia sẻ phương tiện như carpooling hoặc xe đạp công cộng thông minh để giảm áp lực giao thông.

Vì một "đô thị không khói bụi" - Ảnh 1.

Triển khai quyết liệt các giải pháp, TP HCM sẽ không còn cảnh ùn ứ, khói bụi như hiện nayẢnh: NGỌC QUÝ

Sự hòa quyện lý tưởng

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh diễn ra bền vững, TP HCM nên kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện khung pháp lý về giao thông xanh, trong đó bao gồm việc bổ sung biển báo "Khu vực phát thải thấp" vào quy chuẩn quốc gia. Song song đó, sớm hiện thực hóa lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy đang lưu hành cũng như có cơ chế thu hồi, tái chế pin xe điện theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, việc công nhận các hạ tầng "xanh" như cảng biển, sân bay, nhà ga, bến xe đạt chuẩn môi trường cũng là bước đi cần thiết để hình thành hệ sinh thái giao thông phát thải thấp toàn diện.

Hướng tới đô thị phát thải thấp và bền vững, TP HCM đang đứng trước cơ hội lớn, từ việc thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh, phát triển hạ tầng sạc đến cải thiện thói quen di chuyển của người dân. Mọi bước đi hôm nay đều góp phần đặt nền móng cho tương lai "không khói bụi".

Nếu được triển khai đồng bộ, những điều trên không chỉ giúp TP HCM giảm ô nhiễm và phát thải mà còn trở thành hình mẫu đô thị xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á - nơi công nghệ, môi trường và con người hòa quyện hài hòa vì một tương lai sống tốt hơn. 

Phát triển hệ thống metro là giải pháp căn cơ để giải quyết ùn tắc giao thông cũng như các vấn đề đô thị hiện đại. Metro không chỉ giúp giảm kẹt xe mà còn hạn chế ô nhiễm, nâng cao an toàn và chất lượng sống cho người dân.

Vì một "đô thị không khói bụi" - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo