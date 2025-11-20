Vì một "đô thị không khói bụi"

Giao thông vận tải hiện chiếm tỉ lệ lớn trong tổng phát thải khí nhà kính của TP HCM.

Kết quả đáng khích lệ

Trước mục tiêu quốc gia "Net Zero 2050", TP HCM với hơn 14 triệu dân và trên 13 triệu phương tiện cơ giới đã xác định chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, phát triển hạ tầng giao thông xanh là yêu cầu cấp thiết.

Hàng chục ngàn phương tiện gồm taxi, xe máy công nghệ sử dụng năng lượng điện; hàng triệu lượt hành khách lựa chọn metro như hình thức di chuyển chính chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt tuyến metro khác đang được đầu tư… là những kết quả ấn tượng thành phố đã đạt được. Thời gian tới, việc xanh hóa được ấn định bằng không ít mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030, tất cả xe buýt, taxi, xe máy công nghệ chạy bằng điện hoặc năng lượng xanh; cùng năm, vận tải hành khách công cộng đảm nhận 25% nhu cầu giao thông đô thị… càng hình thành rõ nét bức tranh về những đường phố xanh, thoáng, sạch.

Điều đáng mừng là xu hướng "xanh hóa giao thông" đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng để việc chuyển đổi diễn ra hiệu quả, TP HCM nên đẩy mạnh hơn ưu tiên trợ giá cho người dân đổi xe máy điện, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp taxi điện cũng như tăng cường giáo dục ý thức giao thông xanh ngay từ trường học.

Tạo quỹ "Giao thông xanh TP HCM", từ đó hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp đối với các hộ kinh doanh vận tải cá nhân muốn chuyển đổi xe điện cũng là một ý tưởng hay. Đồng thời, nên khuyến khích mô hình chia sẻ phương tiện như carpooling hoặc xe đạp công cộng thông minh để giảm áp lực giao thông.

Triển khai quyết liệt các giải pháp, TP HCM sẽ không còn cảnh ùn ứ, khói bụi như hiện nayẢnh: NGỌC QUÝ

Sự hòa quyện lý tưởng

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh diễn ra bền vững, TP HCM nên kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện khung pháp lý về giao thông xanh, trong đó bao gồm việc bổ sung biển báo "Khu vực phát thải thấp" vào quy chuẩn quốc gia. Song song đó, sớm hiện thực hóa lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy đang lưu hành cũng như có cơ chế thu hồi, tái chế pin xe điện theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, việc công nhận các hạ tầng "xanh" như cảng biển, sân bay, nhà ga, bến xe đạt chuẩn môi trường cũng là bước đi cần thiết để hình thành hệ sinh thái giao thông phát thải thấp toàn diện.

Hướng tới đô thị phát thải thấp và bền vững, TP HCM đang đứng trước cơ hội lớn, từ việc thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh, phát triển hạ tầng sạc đến cải thiện thói quen di chuyển của người dân. Mọi bước đi hôm nay đều góp phần đặt nền móng cho tương lai "không khói bụi".

Nếu được triển khai đồng bộ, những điều trên không chỉ giúp TP HCM giảm ô nhiễm và phát thải mà còn trở thành hình mẫu đô thị xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á - nơi công nghệ, môi trường và con người hòa quyện hài hòa vì một tương lai sống tốt hơn.

Phát triển hệ thống metro là giải pháp căn cơ để giải quyết ùn tắc giao thông cũng như các vấn đề đô thị hiện đại. Metro không chỉ giúp giảm kẹt xe mà còn hạn chế ô nhiễm, nâng cao an toàn và chất lượng sống cho người dân.



