Thời sự

TP HCM: Tháo nút thắt quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

QUỐC ANH

(NLĐO) - Khó khăn xác định chi phí bồi thường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dẫn tới "ách tắc" xây nhà ở xã hội từ quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại.

Vướng mắc nghĩa vụ nhà ở xã hội

Ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết trong quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

TP HCM: Tháo nút thắt quỹ đất phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) quy mô 1.254 căn hộ.

Cụ thể, như xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác và việc phân bổ các chi phí này vào quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước. 

Tương tự là trường hợp Nhà nước thu hồi quỹ đất ở xây dựng nhà ở xã hội do chủ đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội cũng nhiều vướng mắc, như: xác định thời điểm thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền. Thực hiện đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Thậm chí còn khó khăn ở khâu xác nhận hoàn tất nghĩa vụ nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền theo các nghị định của Chính phủ.

Khắc phục khó khăn quỹ đất

Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

TP HCM: Tháo nút thắt quỹ đất phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Dự án nhà ở xã hội MR1 quy mô hơn 700 căn hộ thuộc dự án khu dân cư Tân Thuận Tây (phường Tân Thuận), sau 3 năm khởi công là khu đất trống, được tận dụng làm bãi giữ xe, bán vật liệu xây dựng.

Điểm đáng chú ý là nghị định này đã khắc phục vướng mắc về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, quy định số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Trước đó, Nghị định số 100/2024 chưa quy định cụ thể cách tính tiền thay thế 20% quỹ đất dự án để làm nhà ở xã hội. Việc xác định thường thực hiện sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các địa phương, gây khó khăn trong tính toán và thu nộp.

VIDEO: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo một số cơ quan chức năng TP HCM đi khảo sát các dự án, công trình nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, ngày 7-10

Nay, Nghị định số 261/2025 quy định số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội. Cụ thể, tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.

Số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định bằng tỉ lệ của 20% diện tích đất ở trên tổng diện tích đất của dự án nhân với tổng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án tính theo suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm tính tiền sử dụng đất.

Nghị định 261/2025 cũng bổ sung quy định trường hợp chủ đầu tư chậm nộp tiền theo quy định trên thì phải nộp tiền chậm nộp.

Giải phóng nguồn cung lớn

Theo Sở Xây dựng TP HCM, qua rà soát, việc bố trí quỹ đất ở 20% làm nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn rất lớn.

Cụ thể, Khu vực TP HCM có 35 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc trường hợp dành quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 247 ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 71.000 căn.

Khu vực tỉnh Bình Dương có 33 dự án với khoảng 138 ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 39.000 căn.

Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 4 dự án với khoảng 23 ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 5.800 căn.

Bước tiến mới của nhà ở xã hội

Bước tiến mới của nhà ở xã hội

Các động thái gần đây thể hiện TP HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

TP HCM: Dự kiến khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP HCM, mục tiêu tới cuối năm 2025 là khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 23.400 căn.

Đáp ứng nhà ở xã hội trong tình hình mới

TP HCM đang nỗ lực triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp hướng tới đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội

