Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành

Trường Giang và Trấn Thành là hai cái tên nổi bật trong làng giải trí Việt, có mối quan hệ rộng qua những chương trình truyền hình. Những năm gần đây, Trấn Thành liên tục gặt hái thành tích phòng vé phim Tết ấn tượng thì năm nay lại có sự xuất hiện của Trường Giang với phim "Nhà ba tôi một phòng".

Nữ chính của phim hé lộ là Minh Anh

Trường Giang vào vai người cha

Với vẻ khắc khổ

Người cha chỉ muốn giữ nghề mắm gia truyền

Trong khi con gái đam mê thiết kế thời trang

Video clip quảng bá phim

Ngày 16-12, ê-kíp phim công bố nữ chính của tác phẩm là Đoàn Minh Anh, trong vai con gái nhân vật người cha do Trường Giang thủ diễn. Đoàn Minh Anh đã từng chạm ngõ điện ảnh qua phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Nếu người cha Trường Giang thủ diễn sống giản dị, truyền thống, mong muốn giữ nghề làm mắm của gia đình thì con gái lại tinh nghịch, cá tính và muốn theo đuổi ước mơ làm thiết kế thời trang.

Trong căn hộ chỉ có "một phòng" ở một chung cư cũ, hai cha con với những tư tưởng khác biệt, khoảng cách thế hệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn và căng thẳng như điều tất yếu.

"Tôi mong muốn mang đến một câu chuyện được kể từ chính những trải nghiệm thực tế của một người cha" - Trường Giang thổ lộ.

Nếu phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đã hé lộ nhiều gương mặt trong các chương trình "Anh trai say hi", "Em xinh say hi" như Lyly, Pháp Kiều, Đinh Ngọc Diệp, Gil Lê... tham gia thì "Nhà ba tôi một phòng" cũng khiến công chúng tò mò. Trường Giang sẽ mời ai làm nam chính? Đó là HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, HURRYKNG, Negav, Jack… Những vai diễn khách mời sẽ có mặt ngôi sao nào khi mối quan hệ trong giới của Trường Giang cũng không thua kém Trấn Thành.

"Nhà ba tôi một phòng" ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.