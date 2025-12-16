Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành

Minh Khuê

(NLĐO) - Sự trở lại của Trường Giang trên màn ảnh rộng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cạnh tranh cùng phim Trấn Thành, trở thành đề tài bàn tán.

Trường Giang và Trấn Thành là hai cái tên nổi bật trong làng giải trí Việt, có mối quan hệ rộng qua những chương trình truyền hình. Những năm gần đây, Trấn Thành liên tục gặt hái thành tích phòng vé phim Tết ấn tượng thì năm nay lại có sự xuất hiện của Trường Giang với phim "Nhà ba tôi một phòng".

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành - Ảnh 1.

Nữ chính của phim hé lộ là Minh Anh

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành - Ảnh 2.

Trường Giang vào vai người cha

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành - Ảnh 3.

Với vẻ khắc khổ

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành - Ảnh 4.

Người cha chỉ muốn giữ nghề mắm gia truyền

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành - Ảnh 5.

Trong khi con gái đam mê thiết kế thời trang

Video clip quảng bá phim

Ngày 16-12, ê-kíp phim công bố nữ chính của tác phẩm là Đoàn Minh Anh, trong vai con gái nhân vật người cha do Trường Giang thủ diễn. Đoàn Minh Anh đã từng chạm ngõ điện ảnh qua phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Nếu người cha Trường Giang thủ diễn sống giản dị, truyền thống, mong muốn giữ nghề làm mắm của gia đình thì con gái lại tinh nghịch, cá tính và muốn theo đuổi ước mơ làm thiết kế thời trang.

Trong căn hộ chỉ có "một phòng" ở một chung cư cũ, hai cha con với những tư tưởng khác biệt, khoảng cách thế hệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn và căng thẳng như điều tất yếu.

"Tôi mong muốn mang đến một câu chuyện được kể từ chính những trải nghiệm thực tế của một người cha" - Trường Giang thổ lộ.

Nếu phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đã hé lộ nhiều gương mặt trong các chương trình "Anh trai say hi", "Em xinh say hi" như Lyly, Pháp Kiều, Đinh Ngọc Diệp, Gil Lê... tham gia thì "Nhà ba tôi một phòng" cũng khiến công chúng tò mò. Trường Giang sẽ mời ai làm nam chính? Đó là HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, HURRYKNG, Negav, Jack… Những vai diễn khách mời sẽ có mặt ngôi sao nào khi mối quan hệ trong giới của Trường Giang cũng không thua kém Trấn Thành.

"Nhà ba tôi một phòng" ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trường Giang tiết lộ nữ chính, dân mạng "so kè" với Trấn Thành - Ảnh 6.

Khu chung cư cũ là bối cảnh của phim

Tin liên quan

Trấn Thành, Trường Giang, Phương Mỹ Chi… chúc mừng Thiên Ân, Thu Trang

Trấn Thành, Trường Giang, Phương Mỹ Chi… chúc mừng Thiên Ân, Thu Trang

(NLĐO) – Loạt sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang, Phương Mỹ Chi, Ngô Kiến Huy, Kaity Nguyễn…. hội ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim "Nụ hôn bạc tỷ".

Trường Giang, Ngô Kiến Huy cổ vũ "chú sáu" Kiều Minh Tuấn

(NLĐO) - Trường Giang, Ngô Kiến Huy… tụ hội chúc mừng Kiều Minh Tuấn cùng đoàn phim "Cô dâu hào môn" nhân ngày ra mắt.

Lan Ngọc, Trường Giang - Nhã Phương tụ hội tiệc cưới Midu

(NLĐO) - Loạt sao Việt tụ hội tại tiệc cưới mỹ nhân màn ảnh Midu cùng chồng là doanh nhân Minh Đạt. Tiệc cưới diễn ra tối 29-6 tại Thành phố Thủ Đức - TP HCM.

Trấn Thành Trường Giang phim Tết Bính Ngọ Thỏ ơi!! Nhà ba tôi một phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo