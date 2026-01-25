Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang bật khóc

Trưa 25-1, Nhã Phương công bố đã làm mẹ "tập 3" tại một bệnh viện ở TP HCM. Cô thổ lộ vì là "tập ba" nên nghĩ sẽ bình tĩnh, kinh nghiệm hơn nhưng thực tế không như vậy, mọi thứ vẫn hồi hộp, bỡ ngỡ, vỡ òa hạnh phúc như lần đầu tiên.

"Một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì ba Tí, hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều" - Nhã Phương tâm sự.

Nhã Phương "vượt cạn" một mình

Trường Giang bật khóc xót vợ

Trong những bức ảnh Nhã Phương chia sẻ có ảnh Trường Giang "facetime" lúc cô sinh và bật khóc vì không ở bên cạnh vợ thời điểm này.

Sau khi Nhã Phương công bố sinh con, Trường Giang cũng đăng tải tâm thư trên trang cá nhân.

Anh thổ lộ: "Xin lỗi yêu thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...!!!".

Nam diễn viên, đạo diễn xin phép được trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho mình, hết mình với tất cả những gì mà tâm anh đã mong ước. Trường Giang ngợi ca Nhã Phương là người mạnh mẽ, kiên cường nhất trong gia đình. Anh đã khóc nhiều vì quá lo sợ, giờ thì hạnh phúc khi vợ con bình an.

Trước thiên thần nhỏ mới chào đời này, Trường Giang và Nhã Phương đã có 1 gái, 1 trai. Hiện tại, Trường Giang vẫn tất bật dành tâm sức cho phim "Nhà ba tôi một phòng" do anh làm đạo diễn, nhà sản xuất và tham gia diễn xuất. Phim sẽ chiếu dịp Tết Bính Ngọ 2026 này.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ chúc mừng Nhã Phương - Trường Giang và "thiên thần nhỏ" mới của gia đình.