Giải trí

Nhà sản xuất Quốc Bảo TKM đầu tư vào dự án điện ảnh của 1977 Vlog

Yến Anh

(NLĐO)- Sau vai trò nhà sản xuất ở nhiều web drama, Quốc Bảo TKM tham gia đầu tư phim điện ảnh "Cao thủ bi-a" của nhóm hài 1977 Vlog.

1977 Vlog mới đây công bố dự án phim điện ảnh "Cao thủ bi-a". Với phong cách kể chuyện độc đáo và cách tiếp cận nội dung sáng tạo trên nền tảng số, từng tạo dấu ấn với nhiều sản phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ, "Cao thủ bi-a"có thể coi bước chuyển mình của nhóm sáng tạo nổi tiếng.

Nhà sản xuất Quốc Bảo TKM tham gia dự án điện ảnh "Cao thủ Bi-a" của nhóm sáng tạo 1977 Vlog

Với thể loại hài đen - hành động - viễn tưởng, bộ phim lấy cảm hứng từ phong cách Châu Tinh Trì kết hợp cùng chất hài duyên dáng, triết lý đặc trưng của 1977 Vlog.

Bộ phim kể câu chuyện về một luật sư trẻ buộc phải rời bỏ con đường công lý trên giấy tờ để bước vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của những bàn bi-a. Tại đây, các cơ thủ không chỉ thi đấu bằng kỹ năng mà còn bằng mưu trí, bản lĩnh và niềm tin của chính mình.

"Cao thủ bi-a" có sự góp mặt của nhiều nhân sự có kinh nghiệm làm phim điện ảnh. Nhà sản xuất Quốc Bảo TKM, người đứng sau những dự án giải trí triệu view, cũng cho hay anh sẽ tham gia đầu tư cho dự án điện ảnh này của nhóm 1977 Vlog.

Xuất phát điểm là một đạo diễn với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án quảng cáo, MV và nội dung giải trí, nhà sản xuất Quốc Bảo TKM sớm tiếp cận môi trường sản xuất chuyên nghiệp với yêu cầu cao về sáng tạo lẫn tính hiệu quả thương mại.

Quốc Bảo TKM sản xuất nhiều web drama hành động tâm lý xã hội

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số đã mở ra một không gian mới cho các nhà sản xuất nội dung. Khán giả ngày càng quen với việc tiếp nhận phim và các sản phẩm giải trí thông qua môi trường trực tuyến, từ đó tạo điều kiện cho những định dạng như web drama phát triển nhanh chóng.

Một trong những dự án đáng chú ý của Quốc Bảo TKM là "Ba bích", web drama hành động tâm lý xã hội lấy bối cảnh tại một khu xóm lao động bình dân. Bộ phim xoay quanh nhân vật Ba Bích cùng nhóm bạn thân được gọi là "Tứ trụ", những người lớn lên cùng nhau và gắn bó như anh em. Khi những biến cố bất ngờ xảy ra, nhóm bạn buộc phải đối mặt với nhiều thử thách và tình huống nguy hiểm. Từ đó, những bí mật phía sau cuộc sống tưởng chừng bình lặng của khu xóm lao động dần được hé lộ.

Bên cạnh đó web drama "Thần tài tập sự", lấy bối cảnh tại một khu chợ nhỏ trong những ngày đầu xuân, bộ phim xoay quanh những câu chuyện đời sống quen thuộc của các tiểu thương, nơi những lời cầu tài lộc, quan niệm về công đức và nhân quả đan xen với nhiều tình huống hài hước.

Theo Quốc Bảo TKM, web drama không chỉ là một hình thức giải trí ngắn gọn mà còn là "phòng thí nghiệm sáng tạo" cho các nhà làm nội dung. "Nền tảng số cho phép chúng tôi tiếp cận khán giả nhanh hơn và trực tiếp hơn. Phản hồi của người xem cũng đến gần như ngay lập tức, từ đó giúp đội ngũ sáng tạo điều chỉnh và phát triển nội dung phù hợp hơn"- anh cho biết.

NSƯT Ngọc Huyền ra mắt web drama "Yêu nhau ngày nắng ấm"

NSƯT Ngọc Huyền ra mắt web drama "Yêu nhau ngày nắng ấm"

(NLĐO) – Làm bộ phim mang chủ đề chữa lành, NSƯT Ngọc Huyền muốn gởi gắm thông điệp về hành trình của tình yêu, gia đình và cội nguồn. Phim sẽ chiếu ngày 19-9.

